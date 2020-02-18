鄧炳強有向《警察故事》中的成龍學習濫用私刑、漠視法治嗎？

警隊一哥鄧炳強與明星足球隊飯聚，說他做警察是跟成龍、方中信學習。我比較少看方中信的電影，但兒時看過不少成龍電影，究竟成龍電影中的警察形象有什麼值得今日的警察一哥學習呢？

先講講歷史背景。近幾個月的「反送中」運動中經常出現的口號是「好仔唔當差」，這句話歷史悠久，因為香港警察的形象長久以來都不怎麼好。六、七十年代的香港警察貪污嚴重，除了讀歷史還可以看看電影《五億探長雷洛傳》窺看當時警隊的貪污腐敗有多嚴重。

廉政公署在1974年成立，開始時並非一帆風順，因為廉政公署的出現衝擊了警察這群既得利益者，結果1977年發生警廉衝突，有警察帶同親屬到廉政公署總部搗亂，並毆打廉政公署人員。時任港督麥理浩同年在爭議中特赦貪警，並於1979年邀請英國警察視察組到港協助檢討，推動多項制度改革，包括提升警察薪酬待遇，而現在經常公開辱罵示成者的香港警察隊員佐級協會就在這個背景下成立。經過多項改革，警隊的聲譽到八十年代中才算有真正改善，而成龍的《警察故事》就在1985年上映。

《警察故事》裡的陳家駒（成龍飾）是廉潔的超級警察，說是廉潔因為大毒梟朱滔（楚原飾）被捕後用過千萬現金收買他也不為所動，這劇情完美地為貪腐多年的警隊漂白；說超級，因為陳家駒很好打，比葉問還厲害。

然而，電影中的成龍充滿缺憾︰

在拘捕行動中漠視大眾安全 ——例如最後在永安商場追捕朱滔時不理大量途人安全；

——例如最後在永安商場追捕朱滔時不理大量途人安全； 不信任法治 ——被陷害後回警署，因為不相信警隊及司法制度可以為他洗脫嫌疑而挾持署長；

——被陷害後回警署，因為不相信警隊及司法制度可以為他洗脫嫌疑而挾持署長； 濫用私刑——最後朱滔被捕，他因為憤怒而毆打朱滔及其律師，而身旁的警察沒有阻止，上司也包庇。

《警察故事》截圖

《警察故事》裡的成龍被塑造成英雄，但他只是一個濫用私刑、不信法治、不顧公眾利益的衝動派。

《警察故事》截圖

就算是濫用私刑、挾持署長，陳家駒在《警察故事續集》也只是被調往交通部。他在續集有沒有進步呢？他受不住朱滔手下的挑釁在餐廳大打出手，回到警署交代，又忍不住再次痛毆朱滔手下，濫用私刑的性格不改。調查商場炸彈案，他在沒有法庭搜查令的情況下安裝竊聽器，?信任法治的想法不改。《警察故事續集》在1988年上映，電影裡的成龍性格仍然是個超級警察，但絕對不是循規蹈矩的好警察。

《超級警察III超級警察》在1992年上映，故事已經轉移到香港警察與內地公安在回歸前的緊密合作。他有沒有進步？故事並非在香港發生，他好像為所欲為……

鄧炳強在成龍身上學到什麼？《警察故事》系列裡陳家駒的問題都在今日的警察身上看到，當然還有死性不改。這電影系列在八、九十年代上映，也許舊思維還未有轉變過來，但在30年後的今日仍不明白問題所在，還說跟濫用私刑、漠視法治的角色學做警察，這是香港之恥。

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

相關文章︰

責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex