愛情依附理論（1）：「極度需要感情」與「極度害怕感情」的兩種人

在戀愛關係裡有著各式各樣的人，或許我們早已見怪不怪。但是，是什麼東西，推動著戀愛關係變得如此複雜呢？除了環境、個性等因素，還有一個很核心的部分，就是我們的「依附系統」。

在介紹依附系統之前，我想先帶讀者們看兩個極端的例子：極度需要感情，與極度害怕感情的兩種人。

極度需要陪伴的人們：籃板球戀愛

嚴爵在《暫時的男朋友》裡面所唱的：「我願意當妳的籃板球／當一個暫時的男朋友／只要妳需要我陪妳過／不怕別人怎麼看怎麼說我。」其實描述的是愛情裡面的一種真實情境：籃板球戀愛（Rebound Relationship）。

什麼是籃板球戀愛？就是嚴爵所唱的「一個暫時的男朋友」。有些人，換男女朋友的速度非常的快，可能短短3個月，就已經換了5個伴侶；有些人，也許沒有真正掛上男女朋友的名號，但是卻不斷換床伴，到也不是一定要有性的成分在裡面，更重要的是，他們很需要有人擁抱、有人陪伴。

極度害怕感情的人們：性單戀者

有另外一種人，則剛好處在另一個極端，他們幾乎是戀愛的絕緣體。這一群人，他們會有喜歡的人，但是當他們發現自己喜歡的人，剛好也喜歡自己的時候，不但不會覺得開心，反而會產生莫名的害怕、厭惡、噁心等情緒或生理反應，然後就再也不敢靠近對方、極力的逃避對方。

這一群人，我們稱之為性單戀者。不是每個人都那麼極端，有些人或許還是可以嘗試戀愛的。但他們一旦覺得，對方想要靠近自己、想要跟自己更進一步發展的時候，他們就會提分手。然後躲得遠遠的，封鎖對方所有的聯絡方式，讓對方找不到自己。

這裡說的進一步發展，不一定是指性方面的發展。在我聽過的例子裡，有人因為初戀男友要吻她，就嚇得跑得老遠，然後和對方分手了。

到底，這兩種人，在感情裡面，究竟發生了什麼事情？

一切愛情的開端：依附理論

用來解釋現代愛情現象最普遍的理論，莫過於約翰．鮑比（John Bowlby）在1969年提出的依附理論（Attachment Theory）。所謂的依附理論，簡單來說就是人類天生有一個本性，當我們還是嬰兒的時候，我們會依賴我們最主要的照顧者。唯有如此，我們才能生存下去。

但是，嬰兒對於外在的威脅是很敏感的，嬰兒沒有什麼保護自己的能力，因此嬰兒必備的天生技能就是哭。

不要覺得哭是一件很丟臉的事情，因為哭是我們的本能。我們之所以會哭，為的是要「喚起主要照顧者的注意」，藉此才能「維持自己和照顧者之間的連結」，這種本能稱為「維持（與主要照顧者之間的）接近性」。

這就好像小鴨子的銘印效應（imprinting）一樣，剛出生的小鴨子，會跟著身旁第一個會移動的物體走。因為這個物體通常是他們的媽媽，在演化之下，能夠跟隨媽媽的小鴨子，比較容易生存下來，也因此才會留下了所謂的銘印效應。

主要照顧者的兩大功能：安全避風港與安全堡壘

主要照顧者提供照顧的方式有兩種，一種是危險出現的時候保護好自己的嬰兒，也就是安全避風港（Save Heaven）；另一種是沒有危機的時候在嬰兒身旁陪伴他探索世界，則稱為安全堡壘（Secure Base）。

當嬰兒感受到威脅時，他們會試圖用任何的方式引起照顧者的注意，最常見的就是前面提到的哭泣。如果照顧者能夠在嬰兒有需求時，抓住嬰兒希望維持接近性、尋求保護的線索，並且展現出與嬰兒同在（available）、敏感地覺察嬰兒的需求（sensitive），對嬰兒的需求給予支持（supportive）時，嬰兒便能感到「安全感」，從威脅中慢慢地被安撫下來。

而當嬰兒被安撫下來之後，他並不會無所事事地在床上睡覺，而是好奇地在照顧者四周爬來爬去、玩耍與探索這個世界。在這樣的情況下，照顧者扮演的便是安全堡壘的功能：在一旁守候孩子自由自在地玩。在這樣的情況下長大的孩子，便比較容易發展成所謂的安全型依附。

然而，並不是所有的父母，都能做到在嬰兒有需要的時候，適時成為他們的安全避風港。

有些父母常常把嬰兒丟在家裡，有些父母常常罵嬰兒不准哭，甚至有些嬰兒在哭鬧時會遭到父母毒打。

而對嬰兒來說，嬰兒在遭逢父母的冷漠對待，未能獲得父母同在、對自己的需求敏感而支持時，他們的個性也會影響他們回應的方式：有些先天氣質上反抗性比較強的嬰兒，就會努力地反抗父母，或是逼得父母不得不滿足他們的需求，否則就不善罷干休；另一些孩子，則乾脆果斷放棄被愛的可能，獨自一個人把壞心情都吞下肚，自己承擔、封閉自己的心。這兩種孩子，在成長的過程中「缺乏安全感」，都比較有可能形成所謂的不安全依附。

前者，由於他們不斷爭取，有時候還是會讓他們得到必要協助，但依然於事無補。他們傾向於覺得自己是沒有能力的，對自己感到沒有信心，必須要時時刻刻緊盯著外在可能出現的威脅不放，同時非常依賴照顧者，才不會在需要時找不到照顧者的支持。這群孩子就是所謂的「焦慮型依附」。

後者，由於他們發現無論怎麼求助都是沒有用的，因此，他們被逼得只能自立自強，同時難以信任照顧者。當自己遭逢威脅或有所需求時，他們傾向於自己面對、壓抑自己的痛苦，而不會向照顧者表達需求──因為表達只會被斥責或冷漠以待。這群孩子就是所謂的逃避型依附。

籃板球戀愛、性單戀與不安全依附

當這些孩子長大之後，焦慮型依附的孩子，在談戀愛時，會非常依賴自己的伴侶。即便伴侶沒有好好對待他們、不是他們想要的樣子，他們可能依然會黏著伴侶不放。

在單身的空窗期時，他們可能也會不斷有曖昧對象或床伴，或是經歷許多暫時的伴侶，也就是前面提到的籃板球戀愛。他們不習慣一個人，對他們來說，緊抓著眼前的對象不放，會比起單獨一個人讓他們感到安心：因為他們缺乏自信，常常覺得自己很糟糕，因故容易擔心自己會被拋棄，有人陪伴至少能讓他們飲鴆止渴。

而逃避型依附的孩子，雖然學界上還沒有直接的證據，不過目前比較主流的推測是，性單戀者就是逃避型依附的極致。他們雖然會有喜歡他人的本能，但因為害怕信任他人，覺得他人是危險的、可能會傷害自己的，因此一旦感受到他人有喜歡自己、想靠近自己的意圖時，他們便會非常害怕，甚至產生生理上的反感，進而疏遠對方。

雖然這麼說，但籃板球戀愛並不會發生在所有焦慮依附者身上，至於實際比例為多少，倒是沒有科學數據可以說明。只是相較於其他人，焦慮的程度越高的人，他們越有可能發生籃板球戀愛。

而性單戀則是逃避程度極致上的展現，雖然就目前而言，對於性單戀還沒有任何的心理學正式研究，但就逃避依附的心理狀態做推測，性單戀可以說是逃避型依附最極致的展現。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航