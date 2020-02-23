50歲重新流浪的野島剛：用半年野放自己，人生更有抵抗力

採訪：王美珍、蔣德誼｜文：蔣德誼｜攝影：影巷26號｜內文圖片提供：野島剛｜場地協力：好人好室×七二聚場

編按：資深媒體人野島剛，被稱為「最懂台灣的日本人」，也是第一個榮獲台灣「卓越新聞獎」的外國人。這回，野島剛這回不談硬梆梆的政經議題，而是談人生：他在50歲這年，花了半年走了大半個地球，用旅行重新定位人生。身為一向被認為拘謹的日本人，甚至在旅途中學著不穿內褲。他發現了什麼有趣的人生新活法？

「環遊世界」可能是很多人心目中的夢想，但真正能付諸實現的人，或許就沒那麼多了。對於長年從事新聞工作的野島剛來說，在50歲這年重新踏上流浪旅程，就像回到自己的原點。

安穩退休很好，但會不會太無趣了？

「小時候我算是有一點好動傾向，沒辦法安靜坐在位置上太久，在班上總是很顯眼。」野島剛說，直到他大學畢業進入日本5大報之一的《朝日新聞社》，「每個人都在忙著自己的事，沒有人有空閒管我在幹嘛，我心想：太好了，這工作正適合我。」

用「天職」形容自己的工作，野島剛記者生涯一做就是25年。期間他曾經遠赴伊拉克、阿富汗等戰地前線帶回第一手報導，也曾擔任派駐新加坡、台北的新聞特派員，累積無數現場採訪經驗。

在日本，絕大多數的大企業採用讓員工做到退休的「終身雇用制」，45歲時他被調回東京本社擔任管理職，「對大多數和我差不多年紀的人來說，只要在公司安安穩穩地待到退休就好，但要我每天關在辦公室裡管理部下，這實在不符合我的個性。」

這或許也是「好動性格」的影響？47歲時他毅然決定辭去穩定的報社工作，成為自由撰稿人。「在日本社會風氣中這是很非主流的決定，幾乎每個人都叫我再考慮一下。」

但是，離開報社後，他證明自己做了個好決定。持續在媒體專欄發表文章、評論，還在3年內出了5本書。「每天可以說是過得比我在報社時還忙，但很開心。」

驚覺人生有限，旅行要趁早出發

雖然日子過得充實愉快，但野島剛慢慢發現：他有些新的問題要面對了。「首先是我以前可以熬夜寫稿，現在不行了。大概晚上7、8點以後，精神就沒辦法集中。」

他感覺自己的人生像是亞當山德勒主演的電影《命運好好玩》（Click），按一下按鈕就快轉掉一段，不知不覺日子過得飛快。「算算我的人生，即使我的體力可以工作到70歲，那也只剩下20年，沒辦法再無止盡的用了。」

若他真有這樣的遙控器握在手中，應該按下的是暫停鍵，想想剩下20年要怎麼過，但要放開手邊的工作並不容易。「記者如果不在線上跑新聞，那些事情並不會停下來等你」，最後野島剛決定給自己半年時間，徹底停下所有工作、邀稿，計畫一場跨越大半個地球的長途旅行。

「當然，我還是很喜歡新聞採訪的工作，沒有意外的話應該也會做一輩子。但這趟旅行也許會給我一些不一樣的啟發。我曾經看到過去的長官在公司是很有活力的人，退休之後卻完全變了個樣。因為離開職場，沒有人告訴他現在該做什麼，我不想變成這樣。」

享受獨處，回到誰都不是的自己

環遊世界也許不如想像中的貴。野島剛的旅行路線是這樣走的：他買了一張50萬日元（約新台幣13萬6604元），只要是聯盟成員航空的航線都能搭的環球機票，先從澳洲、紐西蘭開始，然後飛過太平洋到南美洲、再跨越大西洋到了非洲，接著一路向北至歐洲、亞洲，最後回到日本。他選擇旅行目的地的標準是：1. 以前沒有去過的，2. 以後可能很難有機會再去的。

他在一個國家只選擇一個城市前往，原則上停留一星期，最多不超過10天。「一個禮拜是還可以保持新鮮、好奇感的期限。」

為何選擇獨自旅行，而不是和家人同遊？野島剛笑說：「我是一個習慣孤獨的人，不怕寂寞，反而很能享受獨處的時間，以前在報社工作時，太太也很習慣我動不動就是三、四個月不在家。而且我覺得，人在孤獨的時候，才有讓自己思考的空間。」而這正是這趟旅程他最需要的。

Photo Credit: 野島剛攝於寮國 陌生國度的新鮮體驗，是旅行最珍貴的收穫。

把自己丟到人生地不熟的異鄉，他最大的痛快是：沒有人知道他是「那個野島剛」、或是「朝日新聞的野島剛」。

「以前人家會因為你的身分地位對你恭敬客氣，久了之後你會自我感覺良好。」野島剛認為，這樣對人生下半場來說，並不是一件好事。

「只有回到原點，把自己歸零、放空，脫離你的同溫層，回到一個什麼都沒有的人，這樣可能對身心都比較健康吧。」

旅行中的不順與意外，也可能是一種收穫

旅行的另外一個意義，也在於接受凡事不盡如人意的日常。飛往克羅埃西亞的時候，野島剛的行李被寄丟了，他試圖與航空公司溝通，卻碰了一鼻子灰：「我講的英文他們聽不懂，用google翻譯也沒辦法，我只能等，面對無能為力的事情，只能接受、適應，用當地人的方法去解決。」到第5天，他已經做好找不回的準備時候，行李就回來了。

「日本很多老人家動不動就會生氣，因為他們人生經驗長，覺得自己懂得比別人多，而且對事情的看法大致已經固定，所以遇到和自己意見不同的狀況，脾氣就來了。」但其實世界很大，別人不一定要照著你的作法做，保持彈性與柔軟，是旅行中的學習。

「不如意」的突發狀況，也發生在行程的安排上。雖然在出發前，野島剛大致已先做過一回功課，但實際走訪當地時，總免不了產生「資訊落差」。「像到阿根廷的時候，我想去總統府，或是當地的一些美術館、博物館走走，但是照著旅遊書或是網站的資訊到了現場，卻發現沒開門，抱怨也沒用。」

起初他也覺得困擾、不解，久而久之，他慢慢學會不生氣，「如果想去的地方沒開，我就到附近的街上轉轉、找一家咖啡店坐坐、或看一本書也很好。」他在阿根廷時，就因此意外找到王家衛電影《春光乍洩》裡梁朝偉工作的酒吧，還和店裡表演的女舞者跳了一段探戈，「這就成為我一個很難忘的美好回憶。」

Photo Credit: 野島剛 造訪阿根廷時，意外巧遇《春光乍洩》著名場景，讓野島剛十分驚喜。

若以身體健康比喻，野島剛認為，旅行讓人得以適度接收來自外界新的刺激，「如果在熟悉的生活裡太久，太習慣環境，人會沒有抵抗力。」

理解陌生國度，以飲食引路

除了政治評論，也愛寫文化、社會觀察的野島剛，這次選擇以當地特有的傳統小吃、國民美食，做為理解一個國度的窗口。「因為飲食是和每個人都習習相關的事，平常我採訪寫作是找資料、讀書，或是聽政治人物的發言，但從飲食出發，是很扎實的文化產物。」

如他在秘魯品嘗到各式琳瑯滿目的玉米料理，其實反映著過去曾在此輝煌一時的印加帝國興亡史；在緬甸，茶葉既是入菜的必備食材，茶店更是緬甸人街談巷議的社交場與情報中心。

Photo Credit: 野島剛 在緬甸街邊茶店，野島剛發揮記者本色，與當地人閒談政經時事。

「當然，也有不如期待或口味實在難以接受的時候，不過我倒覺得，沒有評價能參考，靠著自己發現，也是旅行的樂趣之一。」對於日本凡事習慣在設定與計畫中的民族性格而言，感受應是更為鮮明。

旅行的最大收穫：人生不再設時間表，不穿內褲又如何

於是，在這趟點綴著各種驚喜與意外的旅行結束之後，問野島剛最大的收穫是什麼？他說：不再為每一件事訂下時間表。

「我以前是會排好明年要做什麼、後年要做什麼，或是規定自己一年要寫一本書的人，即使離開報社3年，我的工作習慣還是完全改不了。但這趟旅行之後，好像真的有解脫的感覺，一年想寫3本、或是一本也沒有都行。」

此外，旅行也讓野島剛切身感受到：自己的體力確實是比不上當年20來歲的自己了。因此他開始勤上健身房、控制飲食，並維持每天早上寫稿、下午採訪的生活節奏，「沒有體力什麼都沒辦法做，到了我這個年紀，它絕對是第一優先。」

講到這裡，野島剛頓了一會，突然神秘兮兮地說：「這次旅行還讓我多了一個新的習慣，就是不穿內褲。」讓現場頓時沉默3秒，接著爆出一陣笑聲。「因為每天要換要洗很麻煩啊，後來就乾脆不穿，覺得還蠻自在、舒服的，現在在家、睡覺，或是比較輕鬆的場合就都不穿。」

從不穿內褲的這個意外收穫，野島剛領悟的是：50後你需要在意的事，真的比你想像中少。

拋開規則和束縛，50後的人生，解放吧。

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本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航