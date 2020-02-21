「輸入康復者血漿」治療武漢肺炎合理嗎？有什麼可能的風險？

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）康復者血漿可治病？2月13日湖北省疫情防控記者會上，武漢金銀潭醫院院長張定宇呼籲，武漢肺炎康復的病人捐贈血漿，因為血漿內可能含有抗體，有可能用來治療病人。同日中國的生技公司也發表聲明，透過「輸入康復者血漿」，已經治癒了10名武漢肺炎患者。

究竟「康復者血漿」真能治癒患者嗎？有什麼風險？快來看看專家怎麼說。

康復者血清是合理策略，流感就曾用過

根據《現場科學》報導，多位專家告知該媒體，利用「康復者血漿」是合理且有希望的方法。然而新型冠狀病毒的死亡率很低，繞過正常的藥物測試程序不一定有意義，醫師應注意可能的副作用。

抗體是人體免疫系統用來對付外來入侵者的專一性武器，例如細菌、病毒等，且每一種抗體都有專門對付的敵人。當人體被初次感染後，免疫系統會自動記憶，不過這過程需要約14天，當下次遭受相同病原體時，免疫系統可從記憶庫裡提取資訊，迅速製造抗體殲滅病原。

武漢肺炎的康復者，血液中可能擁有新型冠狀病毒的抗體，將「康復者血漿」注射至病人體內，理論上能幫助對抗病毒。換句話說，就是把康復者的免疫力傳給病人。這項方式在過去就曾用來對抗流感。

武漢肺炎死亡率低，專家籲注意血漿療法風險

紐約大學生物和神經科學教授Carol Shoshkes Reiss認為，測試「康復者血漿」是好的開始，但必須控制該療法出現的各種結果。

根據美國食品藥品監督管理局（FDA），針對恩慈療法（Compassionate Use）使用指引，在緊急情況下，可以將藥物用於臨床試驗以外的患者。中國可能比照相同原則，這類接受治療的患者應該都是重症。

紐約諾斯韋爾健康中心全球健康主任Eric Cioe-Peña就指出，所有人都趕快都使用血漿是不合理的，「雖然血漿療法是好主意，但我不認為在沒有接受過療效和安全評估前就用在病人身上是適當的。」他認為，在病毒死亡率很低的情況下，應先持續科學驗證。

國衛院副院長司徒康惠4日在記者會時也表示，新型冠狀病毒感染後，等待確診的患者有一段時間會產生抗體，這時間可能很短。產生抗體的B淋巴細胞，利用目前技術有機會和其他細胞融合，變成良好產生抗體的來源，台灣若有整合機制，統合單位研發，也有能力發展出來。

參考資料

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