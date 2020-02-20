戴口罩、勤洗手如何不傷膚？皮膚科醫師教你對策

文：吳同凰｜內文圖片提供：疾管署

武漢肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，大家普遍已有正確的防疫知識：洗手比戴口罩更重要。只是，當洗手頻率增加，無論是用肥皂、洗手乳，或用噴酒精、乾洗手取代時，也確實增加了對皮膚的化學刺激。如何保護自己不傷皮膚？

前馬偕紀念醫院皮膚科主治醫師、現任京硯診所皮膚科副院長的胡怡萱，說明了戴口罩、勤洗手可能引發的皮膚症狀，並針對臉部及手部分享防護措施。

風險不高的區域，適時讓臉部透氣

胡怡萱表示，防疫期間口罩悶住呼吸而產生的濕氣及熱氣，會停留在覆蓋的臉部，如果本身有痘痘問題，嘴周及兩頰就容易冒痘和粉刺。

另外，因為皮膚過於悶熱、潮濕，會導致臉部水分和油脂分泌失衡，進而產生出油、滋生細菌的情形，也都會加重脂漏性皮膚炎（濕疹性皮膚疾病，臉上易見脫皮、紅疹或膿皰冒出）、異位性皮膚炎（過敏性皮膚疾病，容易紅腫發癢，抓破導致傷口）、酒糟性皮膚炎（眼周、鼻頭或臉部出現典型玫瑰色泛紅，容易灼熱發痛）等病情。

想要減緩上述皮膚疾病惡化，除了按照醫生指示擦藥，適時讓臉部透氣也很重要。胡怡萱指出，「如果不是進出醫院，或是通風不良、人群擁擠的密閉空間等高風險區域，加上本身也沒有慢性疾病及呼吸道症狀時，是可以不用戴口罩的。」

如果對於完全不戴口罩感到不放心，她建議在風險不高的地方，可以改用布口罩替代，尤其現在市面上有許多曲線造型、貼合臉型的布口罩，能做到基本的防飛沫。

有些人則是採取在內層墊一層面紙、薄棉布、沾溼的薄紗布等，減少醫用口罩的摺痕摩擦面部所帶來的不適。她強調，在不影響臉部密合度的前提下，可以盡量嘗試，找出適合自己的方式，記得勤洗滌和更換就好。

戴口罩又需化妝時，如何保護皮膚？

「如果可以，不化妝當然最好。」只是有化妝習慣，或是工作關係需要化妝的讀者，該怎麼辦？胡怡萱提出幾個解法：

1. 覆蓋範圍不上妝

戴口罩的區域不化妝，能降低口罩耗損率，以免唇彩或腮紅等化妝品沾黏到口罩，進而減少內層的防護效果。至於口罩未遮蓋的範圍，則可依個人習慣畫眉毛或眼妝，讓眼睛看起來有精神。

2. 畫簡單的淡妝

濃妝再加上口罩是大忌！容易導致肌膚悶出油，化身痘痘的溫床。假如需要上底妝，記得選擇質地不會太油的粉底液，例如以清透的粉餅及蜜粉，取代含油量較高的粉霜。

3. 落實臉部清潔

除了確實卸妝，每天可以搭配洗面乳清洗臉部1至2次。如果外出返家後，沒有要再出門，就建議先洗臉，不用等到晚上洗澡才一次洗，一天也不需要清洗太頻繁。

手洗到脫皮、乾裂？洗後護手是關鍵

在疾管署的宣導下，大家都知道勤洗手的重要性，舉凡吃東西前、上廁所後、看病後等時機，都需要清潔手部，尤其要特別清洗指頭、指縫等容易被忽略的地方。

Photo Credit: 疾病管制署

然而，隨著清洗的步驟愈仔細、次數愈多，手部肌膚就會變得愈脆弱。胡怡萱強調，不要為了防止雙手愈洗愈乾，就洗得不確實，這樣反而本末倒置。應該是挑選合適的清潔產品，降低對肌膚的刺激，並且在洗完手後記得護手，以兼顧防疫和保護肌膚的訴求。

以肥皂為例，市售肥皂有很多種，挑選可以用來洗澡或洗手的肥皂，才不會對手部肌膚造成負擔。她特別提醒，「千萬別使用水晶肥皂，它背後都寫明用途是洗滌衣物、棉織品，用來洗手的話，清潔力會太強。」

另外，因疫情大賣的消毒用酒精、乾洗手，也是許多人愛用的手部清潔產品。不過酒精揮發會帶走手的水分，容易導致手乾燥、脫皮。因此，不管是濕洗手或乾洗手，她都建議在洗手之後，使用護手產品，或是選擇含有護手成分的洗手乳，來維持手部皮脂平衡，避免角質層受損。

至於護手產品如何挑選？她分享可以挑選包裝英文為「cream」的護手霜，質地會比水狀的來得油，相對保濕及修護效果也比較好。但切忌挑選含香料、或是帶有美白、去角質等多功能的護手霜，對肌膚造成額外刺激。

打掃洗碗都很傷手，護手霜及手套不可少

除了戴口罩、勤洗手，胡怡萱還觀察到50後的族群，特別容易有手部皮膚問題，原因就在於武漢疫情提高了環境清潔的意識，尤其是家庭主婦，肩負一家人環境健康的使命，接觸清潔用品的機率也會隨著打掃的次數增加。

她進一步補充，洗衣精、洗碗精、清潔劑等清潔力較高的產品，使用過程會把手部的油脂帶走，導致手的防護力下降，引起手部乾澀、刺痛。因此，戴手套做家事很重要！「很多媽媽覺得只是洗個小東西，或是稍微碰一下水，就懶得戴手套，但這樣雙手反覆乾了又濕，反而會破壞角質層。」

假如是對家庭用橡膠手套過敏，她則建議可以更換不同材質的手套，或是在手套裡加戴棉布或手扒雞材質的手套，避免肌膚直接接觸到橡膠。另外，手套使用後也要記得清洗及消毒。

環境清潔後的護手同樣重要，她指出，萬一皮膚已經起紅疹、有傷口，再擦一般保養品會刺痛，此時應該改擦凡士林，或是傷口專用的藥膏。而且不管是針對臉部或手部，藥膏依醫生指示一天擦1至2次即可，擦完還要等15～30分鐘，肌膚吸收後再戴口罩或手套。不用因為口罩摩擦或洗手，就反覆補擦藥，這樣反而會造成皮膚變薄、血管擴張等副作用。

最後，她特別提醒讀者，「當皮膚出現小問題時，就要有警覺心，趕緊先做防護及治療，才不會在防疫與防止膚況惡化之間，陷入兩難。」

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航