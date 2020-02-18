《偽證破解家》：當玉女偶像遇上「本格推理」

「不在場證明」這個詞語，相信對大家來說都不陌生。而我人生中第一次聽到這個詞語，是童年時候在TVB觀看日劇《金田一少年事件簿》。今次，我將為大家推薦一套最新的推理劇集。

2020年冬季日劇已經啟播了大約一個半月，我第一套開箱的劇集就是朝日電視台的《偽證破解家》（アリバイ崩し承ります，又名「破解不在場證明」），香港ViuTV電視台也有購入播映權。首先，這部劇集有兩個吸引我的地方：

第一，原著小說獲得「原書房2019本格懸疑小説・BEST 10」第1位，作者大山誠一郎曾於2013年以《密室收藏家》（密室蒐集家）奪得第13屆本格推理大賞獎，所以今次《偽證破解家》日劇版故事質素有一定保證。而今次火紅的作品亦相當新鮮滾熱辣，香港或台灣的出版社至今仍未推出中文翻譯版。再者，我對有特定題目的推理故事系列特別感興趣，例如2012年由大野智和戶田惠梨香演出的日劇《上鎖的房間》（鍵のかかった部屋），每個故事都圍繞「密室殺人」，而今次《偽證破解家》則圍繞「不在場證明」。

第二，當然是女主角濱邊美波。我第一次觀看她的作品是2017年的純愛絕症電影《我想吃掉你的胰臟》（君の膵臓をたべたい），亦是她的成名之作。濱邊美波是長澤正美的師妹，兩人都是「東寶灰姑娘」得獎者，獲獎後進入藝能界。濱邊美波是「00後」新世代女演員中最備受矚目的一個，除了擁有可愛外表和甜美笑容之外，其聲線語調有點像1991年《東京愛的故事》女主角赤名莉香（鈴木保奈美 飾），令人一聽難忘。2018年，濱邊美波主演動漫改編的日劇《狂賭之淵》，打破清純形象，演技再上升一層。

執筆之時，《偽證破解家》播映了三集，果然沒有令我失望。每集40分鐘的單元式故事，講述經營鐘錶店的女主角美谷時乃（濱邊美波 飾）協助那野縣警察察時美幸（安田顯 飾）破解一宗宗與「不在場證明」有關的殺人案件，察時美幸每次還會給她5千円的報酬。

每宗案件的破案關鍵都與「不在場證明」有關，非常有趣。例如第一集，自稱兇手的男子根本沒有足夠時間到兇案現場犯案；第二集，死者的死亡時間與進食食物的時間有矛盾；第三集，自稱兇手的人竟然擁有不在場證明。這是一齣出色的「本格推理」作品，雖然不是驚天大案件，但因為劇集向觀眾提供的線索，與劇中偵探所得的差不多，觀眾可以同步推理，滿足推理迷的樂趣。

最後補充一點，以一套深夜劇來說，配角陣容不錯，包括成田凌、勝村政信、柄本時生、中丸新將，每集亦有嘉賓客串，例如星野真里、忍成修吾、木村了、橋本愛實。除了推理部分的劇情之外，還有一些諷刺縣警查案不認真、不惜一切討好政二代警察的搞笑情節，十分過癮。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex