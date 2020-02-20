武漢肺炎的「無症狀傳播」可能發生嗎？對疫情有何重要性？

文：吳大洲、伍倢瑩、林先和（三人皆為台大公衛學院）

日前，由北海道大學傳染病流行病學教授西浦博（Hiroshi Nishiura）率領的研究團隊，發表研究結果[1]（註：截至2/13日止，該研究仍在期刊同儕審查中，尚未正式發表），推估2019年新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的發病世代間隔（serial interval）平均約為3.4天，更進一步推論有一半以上的個案，是來自於無症狀傳播。

由於該研究引起許多媒體關注，本文將解釋與評讀這篇研究。

新興傳染病的重要流行病學特徵

當我們被病原體感染，病原體會在體內繁殖一段時間，並和人體免疫系統反應後，才會開始出現症狀。這一段從感染到症狀出現的時間間隔，稱為症狀潛伏期（incubation period）。以2019年新型冠狀病毒（COVID-19）來說，根據來自美國[2]、荷蘭[3]和中國[4]團隊的推估，它的症狀潛伏期平均大約為5.2天（101例）、6.4天（88例）和5.2天（10例）。

除此之外，另一個用來了解新興傳染病傳播特性的重要資訊，為發病世代間隔（serial interval），指的是在互相有傳播關係的兩個病例中，感染者與被感染者的症狀開始日之間的間隔。

假設下圖一之病人B為病人A傳染，發病世代間隔為病人A初出現症狀時，至病人B首次出現症狀的時間間隔。計算世代間隔則要仰賴疫情調查來確定病人間的傳播關係，資料收集較困難，以這次疫情為例，中國境內雖有大量人傳人案例，但疫情調查量能不足以收集詳細流病資訊。

在中國疾管局早先發表的研究中[3]，425個通報個案中僅有6例有足夠資訊用來推估世代間隔（平均約7.5天）。其他國家雖然目前疫情調查做的完整，但人傳人的個案還是很稀少，大部分還是境外移入案例，無從計算世代間隔。以台灣而言，目前只發現兩對本土人傳人案例，世代間隔分別為1天和6天。

圖片來源：新興科技媒體中心 （圖一）

我們將感染者與被感染者的「感染」與「發病」時間軸分別畫出來。在第一個情境中，如果是有症狀之後才能傳染給別人，那我們會預期發病世代間隔將會大於症狀潛伏期（圖一上半部）；第二個情境為病人在還沒發病之前就傳染給下一個人，此時發病世代間隔會小於症狀潛伏期（圖一下半部）。

因此，藉由比較症狀潛伏期和發病世代間隔兩者之相對長度，可以判斷無症狀傳播發生的可能性。

西浦博教授團隊的研究結果與評論

西浦博教授團隊收集了至目前公開發表的26對人傳人病例，分別來自6個國家，估計出的世代間隔平均約為3.4天，小於平均潛伏期（5.2～6.4天），相較之下符合圖一下方無症狀傳染的模式，因此他們推論：無症狀傳染極可能發生，且無症狀期的傳播相較於有症狀期的傳播發生頻率更高。

這個推論背後有兩個前提假設：一是這些病例擁有和先前研究一樣的平均潛伏期，二是這筆資料推估出來的3.4天世代間隔具有代表性。

我們認為日本團隊的第一個假設應屬合理，因為症狀潛伏期反應的是病毒本身的致病病理機轉，不太會受到外在因素例，如隔離檢疫甚至是封城等人類行為的影響。至於第二個假設就有討論的空間，因為發病世代間隔可能會受到防疫措施例如隔離檢疫等等的影響。

簡單來說隔離檢疫會截斷且預防世代間隔較長的傳播事件（因為縮短了疾病的可傳播時間），所以在疫情的不同時間點（沒有防疫措施跟強力防疫措施）以及不同的國家，所觀察到的發病世代間隔就很可能不同。目前多個國家都繃緊神經地在進行隔離檢疫，因此中國以外的人傳人案例也都以家庭群聚為主。家庭內相對密集的接觸也會讓世代間隔變短（相對於社區傳染），使得推論更容易傾向無症狀傳播。

日本團隊蒐集的26對人傳人病例資料相當可貴，但是這份資料是否能代表、以及外推到目前疫情主要發生的地區，則有待確認。我們亟需要更多來自中國，以及其他有社區傳播的國家的詳細疫情調查資料，來告訴我們新型冠狀病毒傳播的真實樣貌。

結論

西浦博教授團隊的研究給我們的警惕是：無症狀傳播的確可能發生，但無症狀傳播的影響力多大，則有待進一步評估。主要不確定性在於其中流行病學參數可能因資料取樣（社區或家戶傳染）或地域（政府是否有效隔離感染者）而異。

可以確信的是，萬一國內有社區疫情發生，我們必須盡早估計本土的流行病學參數，包含潛伏期和世代間隔等，以便評估國內無症狀傳播的威脅，和制訂新的防疫方向。

參考資料

Hiroshi, N., et al. (preprint). “Serial interval of novel coronavirus (2019-nCoV) infections” medRxiv: 2020.02.03.20019497 Lauer, S. A., et al. （2020）. “The incubation period of 2019-nCoV from publicly reported confirmed cases: estimation and application.” medRxiv: 2020.02.02.20020016 Backer, J. A., et al. （2020）. “The incubation period of 2019-nCoV infections among travellers from Wuhan, China.” medRxiv: 2020.01.27.20018986 Li, Q., et al. （2020）. “Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia.” New England Journal of Medicine.

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航