【關鍵眼中盯】寶瓶星號只能看「中天新聞」，必然會建構出缺陷的世界觀

2020年2月8日，我從那艘被媒體稱為「皮球」的寶瓶星號，隨著衛福部長陳時中兩次上下船的足跡走出基隆西岸旅客碼頭，面對十幾台攝影鏡頭，我對他們說「會緊張主要是因為船上新聞只有中天可以看，後來手機有網路看平衡報導，就比較放心了。」

想當然爾，主流媒體都沒有把這句話剪進報導裡，但過了幾天，這句話反而被幾個知名的Facebook專頁引用或是做圖，在社群平台間傳誦了好幾天，最後還在志祺七七的節目上被當成「新聞」回顧。

只相信一個消息來源，必然會建構出缺陷的世界觀

不論是頻道之間或是平台之間，「差異」就是讓人們能夠更接近事實真相的管道，這也不是特定媒體的問題，只要訊息管道來源單一，就會有視角缺陷的問題發生，我們在寶瓶星號上的時候，沒有手機網路的人遇到的就是這種問題。

先讓我快速講一下船上電視的狀況。

在寶瓶星號航程中主要有兩段電視頻道組，靠近那霸的那一段是外文電視，有例如半島電視、RT（俄國的國營電視台）、TV5Monde（法國頻道），和一些奇怪的阿拉伯與中國頻道。靠近台灣的那一段則是大家討論比較多的部分，但並非只有中天新聞，還包括東森娛樂和洋片、AXN、TLC，還有會直播足球賽的Eleven Sports，只是「新聞台」只有中天一台。

Photo Credit: 關鍵評論網

所以，「人球」這個詞或許有很多電視台用過，未經確認的消息有很多電視台在報，對於沒有別的消息來源（船上的Wi-Fi要額外花錢，而且速度並不快）的人來說，他們心中的一切問題都只能從中天上面得到答案，如果那個人又剛好對接收到的訊息盡信不疑，中天說了什麼，什麼就都變成真理了。

有沒有熟悉的感覺？2019年「韓粉」只看旺中體系報導、2000年初「扁迷」只把三民自（三立、民視、自由時報）當成事實，並覺得其它媒體都是敵人的態度，都是這種「自我隔離」的行為，到最後，他們也都為自己用片面事實建構出的世界崩塌，而吞下長久的苦痛。

媒體只發佈「網傳」和「疑似」，查證的神聖工作自然會落到別人手上

想想看，為什麼明明上網搜尋通通都有，人們還要花錢買報紙、花時間看新聞？傳統的答案是買編輯的專業，一份報紙頭版頭是什麼、第二頁放什麼故事；新聞主播頭條要列哪一則，哪些新聞要追或不追，讀者付錢給這些具有新聞素養的人，幫他們決定什麼是大事什麼是小事。

但是今天台灣媒體正遇到一個大問題，雖然電視頻道從三台變成一百多台，平台之內卻逐漸的一致化，一家媒體發了什麼訊息，其他家就要快速跟上。和「準確」相比，大部分主流媒體編輯台看待即時的重要性高得太多，傳統「守門人」最重要的查證工作，反而要落到第三方團隊甚至是讀者自己身上，「剪下貼上」過程中若出了錯，即使發了更正啟示，第一批消息的發散也早已深入許多觀眾的眼裡腦內無從更正，就像人們都感染了病菌才發送口罩一樣，了無意義。

Photo Credit: 中央社

當有些媒體自己搗毀了這份用新聞專業來思考的力量，他們怎麼能抱怨傳統媒體的觀眾越來越少？

今天真正的編輯台，已經變成意見領袖和網紅，這也是為什麼有越來越多人，只在社群平台上看「網上賢達」轉貼的新聞，與他一起嘲笑或咒罵新聞的內容。媒體發現抓不住大部分的人，只能轉向用力圈粉，用力鞏固自己的基本盤，為自己的目標讀者量身打造他們喜歡看的新聞和喜歡聽的論調，苟延殘喘之餘，卻讓群體與群體之間更撕裂，原本做為傳達真相的新聞，卻讓讀者離真相更遠。

不只新聞要多方接收查證，看事件的觀點立場也一樣

從搭捷運到底該不該戴口罩，到沒有國籍的台人子女能不能回台灣治療，很多人容易為自己設下世界上只有一種答案的假設，覺得和自己（或是自己信任的消息來源）相斥的說法都是騙子，都是為了要害人。誤以為自己站在那些「盡信媒體的笨蛋」的另外一端，卻沒想到自己也落入單一思維的陷阱裡。

以「科學」為例，科學是追求真理最理性的途徑，而它的特色就是參與者誰也不會也不該把自己的想法當成最終解答，因為只有經過不斷的碰撞、衝突和驗證，我們才會離正確答案越來越近。

Photo Credit: 關鍵評論網

身在一個民主多元的國度，能夠自由近用訊息的我們不該侷限自己，反而要什麼都看（就算你明知道他就是要來騙你，也聽聽他怎麼論述、想達成什麼目的），什麼都不要盡信（保持懷疑才能讓自己能夠綜觀全局拼湊全貌），你永遠不知道什麼時候你相信一輩子的人，會突然決定對你撒一個謊。

當我敲打這篇文章時，台灣的新聞正在報導中國國家中醫藥管理局開記者會，表示他們發現「清肺排毒湯」可以治療武漢肺炎，即日起要大力推廣到全國。這些官員口中說的話透過官媒CCTV報給中國人民，社會大眾跟著做，沒有疑義。那帖藥真的有效嗎？我不知道，我相信畫面裡頭那個聽著官宣低頭打字的女記者也不知道。

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核稿編輯：翁世航