《羅寶鴻的安定教養學》：小孩看到大人都不打招呼，如何才是正確的引導方式？

文：羅寶鴻

大人態度決定了孩子的信念

我們每天以什麼態度與方式來對待孩子，決定了他對自己產生什麼想法與信念；這些信念會延伸出相關的行為；種種行為又會產生不同的結果，最後定義了這個人。

譬如孩子做錯事時，大人習慣用指責、打罵的方式來對待，可能會讓他產生「我沒用」、「我很糟」、「我不值得被愛」等信念；這些信念又可能會引發孩子愛哭鬧、說謊、叛逆等偏差行為；而偏差行為所產生的結果，可能又會再被大人責備，說他是「壞孩子」、「沒禮貌」、「沒教養」；這又會增長孩子認為「我就是沒用」、「我就是糟」、「我就是沒有人愛」的信念，不斷惡性循環下去。

其實我們現在對待孩子做錯事的種種「應對姿態」，不論是指責、討好、冷漠、講道理，都可能是原生家庭裡大人教養方式的結果。例如從小在常指責的家庭下長大的成人，對孩子也習慣以指責的方式來教養；從小在威權教養下成長的孩子，學會討好大人，長大後就習慣以討好的方式對待孩子。

若我們希望與孩子創造更美好的連結，除了可以透過了解孩子內在發展需求、使用更有效的正向教養工具、學習如何安頓自己與孩子的情緒外，探索我們小時候原生家庭的自己，或是心理學所說的「內在小孩（inner child）」，都能為我們內心帶來更多的覺察、鬆綁與自由，改善自己對問題的慣性應對模式，學習更有效的溝通方式來對待孩子。有關這部分，我在後面會再談到。

看見受傷的內在小孩

曾經有一位馬來西亞的家長寫信給我，問我有關孩子不打招呼的問題。這位媽媽說她孩子個性比較內向、怕生。以前還小，可以容忍她不打招呼，但現在已經6歲了，不應該還是這樣，遇到長輩都不懂得打招呼，這樣很不好。她知道孩子沒安全感，想知道自己可以如何引導。

我回覆這位媽媽，問題不只在「女兒看到大人時是否會打招呼」，另一個問題在於「她看到女兒不打招呼時，感受是如何」，以及「她怎麼對待這個一直不跟人打招呼的女兒」。只要解開這兩個問題，她就會懂得怎麼引導女兒了。因為媽媽的應對模式會無形中影響女兒的表現。

過了幾天，我收到了回覆，這位媽媽對女兒小時候不打招呼並不在意，但現在女兒比較大了，就會覺得沒禮貌。她會在意別人的言語或看法，家裡長輩會說女兒這樣不叫人很沒家教。然而，如果她威逼或教導女兒叫人，又會有愧疚感。因為女兒本身不喜歡叫人，但要迎合媽媽，當乖巧、有禮貌的孩子，即使不喜歡也要做。

她通常會跟女兒解釋為何要叫人，而長輩也會很開心；有時會罵女兒，因為說了很多次，她知道，但都因為害羞沒做到。我回信向這位媽媽指出，這件事的糾結點在於她不願意「接納」女兒的害羞和不敢。由於不接納而責罵與教訓女兒，結果讓她更沒有價值感與歸屬感，心裡變得更不安，反而讓問題愈來愈嚴重。媽媽不允許、不接納女兒的害羞，似乎讓她更受傷害，情況更糟。

以接納的態度應對所有不完美

對於孩子的不打招呼，她一直認為是女兒的問題。但在我看來，這似乎也是因為媽媽的應對方式無法支持到女兒內心，讓她表現每況愈下。當然這是我主觀的詮釋，也許我是錯的，但我看到她以對立、強迫、指責的方式來與女兒應對，似乎一直沒有起色，反而使她更退縮。

一陣子後，這位媽媽回信請我指導該怎麼接納女兒的害羞和不敢，或是可以怎麼做來增加女兒的價值感。她認為自己其實也沒有價值感，也許是在女兒身上看到小時候的自己，所以就更不接納女兒。

情況果然跟我想的一樣，這位媽媽也是內在有所匱乏的成人。我回信謝謝她願意坦承「也許是在女兒身上看到小時候的自己，所以就更不接納女兒」這想法，因為能看到這點，問題就會慢慢解決了。

我在信裡問她：「小時候的您自己，如果跟女兒有同樣的問題，您希望當時大人怎麼對待您？您覺得大人怎樣做您才會改善，才會有勇氣，才會不害羞？」她的回覆是：「希望大人可以理解我不是沒禮貌。不要強迫和責備我。給我時間。當我做對時，鼓勵稱讚我。」

於是，我又回信示範了一些對話方式：

大人：「小美，你怎麼不打招呼呢？」 孩子：「因為......我害羞，我害怕。」 大人：「我了解，那你希望自己可以勇敢打招呼嗎？」 孩子：「希望......。」 大人：「是，你希望自己可以勇敢打招呼，但做不到，是嗎？」 孩子：「是。」 大人：「媽媽知道，你雖然沒有跟人打招呼，但是其實已經很努力在嘗試了，是嗎？」 孩子：「是！」 大人：「小美，你喜歡這個努力想要勇敢的自己嗎？」 孩子：「喜歡！」 大人：「媽媽也喜歡哦，我很欣賞這個願意努力、想要勇敢的你。」（此時孩子覺得被接納與理解） 大人：「那下次你再努力試試看，總有一天會做到的，好嗎？」 孩子：「好！」 （彼此擁抱）

又過了一陣子，這位媽媽回覆表示，這樣的對話讓她覺得被接納、理解，覺得大人肯聽自己的。她可以做自己，不需要因為害怕被罵而做不想做的事。她明白怎麼跟女兒應對了。

很多時候我們對孩子的不接納，其實都是來自於童年時大人對我們的不接納。若能找到內在當時受傷的小孩，我們就會知道該怎麼安撫眼前的孩子了。這讓我想起在自己第一本書最後寫的一句話：「在心裡的陰影離開以後，剩下來的全是對孩子滿滿的愛。」

相關書摘 ▶《羅寶鴻的安定教養學》：教育孩子的重點，不是他不會做的事就不給他做

書籍介紹

《羅寶鴻的安定教養學：蒙特梭利、薩提爾、阿德勒 看懂孩子內在需求 培養正向、自信、穩定好性格》，親子天下(教)出版

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作者：羅寶鴻

用愛蒙特梭利，正向陪伴，以同理與覺察安定孩子與自己的內在。從理論到方法，從孩子內在發展、有效溝通到情緒自由，寶鴻老師教你如何教養孩子不NG，親子關係大提升！

寶鴻老師身為蒙特梭利專家、同時也是一個小男孩的爸爸，除了堅實的理論基礎外，透過粉專經營，累積大量與爸爸媽媽線上討論教養疑問的經驗，同時也在日常教學中，閱「孩」無數，是爸媽在教養路上，最信賴又溫暖的好夥伴。

不論你的孩子是學齡前或是小學生，各種教養困擾，都能在這本書找到解方。

Photo Credit：親子天下

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航