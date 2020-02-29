《羅寶鴻的安定教養學》：教育孩子的重點，不是他不會做的事就不給他做

文：羅寶鴻

別用你的期待限制孩子的發展

人類與生俱來就有探索環境、適應環境、挑戰環境、征服環境的人類傾向。他必須透過與環境互動，才能完美自身的心智與人格建構。所以我們常發現孩子在這階段會有一種狀況：大人愈抗拒，孩子愈持續。你愈不想孩子做的，他就愈想要做。他想要克服困難，完成自己的生命演化。

有次我到一位媽媽家裡進行觀察，她有兩個孩子，一個是2歲半的姊姊，另一個是大概11個月大的弟弟。觀察開始時，姊弟倆正在吃午餐。結束後，媽媽就開始在客廳的圖書角講故事給2個孩子聽。

姊姊聽得很專心，但弟弟聽了一陣子後就心不在焉，開始環顧四周。突然，他看到一個感興趣的東西在牆邊，於是就往那邊爬過去，一直爬到客廳角落的掃地機器人面前。他雙手握著它在地上轉動，按著上面的按鈕，聚精會神的探索著眼前感興趣的事物。媽媽看到了，一邊繼續講故事，一邊走到弟弟旁邊，把他抱回圖書角坐著，讓他繼續聽故事。

但不到一分鐘，弟弟又爬到掃地機器人面前，雙手握著它在地上轉動，按著上面的按鈕，想要繼續探索。於是，媽媽再次過來把他抱回圖書角坐著，讓他繼續聽故事。

如此，媽媽和弟弟就展開一場無聲的角力：弟弟想要探索掃地機器人，但媽媽想要讓他聽故事，5、6次下來，似乎彼此都不願意讓步。媽媽之所以會一直把弟弟抱回去聽故事，我猜想是因為她心裡有一些觀點。可能她認為「聽故事」就是應該要專心，而且「聽故事」比「玩掃地機器人」更重要。

所以她的期待是「弟弟要專心聽故事」。

但另一方面，弟弟內心卻是被生命最原始的衝動（人類傾向）驅使著，他當下想要去探索環境、了解環境，而不是故事欣賞或語言學習。他的期待是去了解眼前這台掃地機器人，而不是去聽媽媽講故事。我猜想弟弟應該在家裡有看過這台掃地機器人自己走來走去吸地，所以感到很好奇吧！

但是大人若不了解孩子的內在發展需求，又有自己對孩子的期待時，很容易就會限制了孩子的內在衝動，硬要孩子去滿足自己的期待。結果就是「大人愈抗拒，孩子愈持續」，通常最後是兩敗俱傷，以悲劇收場。

當天的結局是：媽媽乾脆把掃地機器人收到櫃子裡關起來，讓孩子無法再看到、碰到。不過收起來之後，孩子也沒有如媽媽所期待的乖乖聽故事，而是繼續爬來爬去，找著自己感興趣的東西。

由於我當天的角色純粹是一位孩子觀察者，所以並未對媽媽給予任何建議。但如果可以，我想我會跟她說：「孩子的內在導師，正引領著他往幫助自己生命發展的方向前進。他正探索著環境，尋找能回應他內在發展需求的工作。這是神聖且莊嚴的生命歷程，我們成人未必幫得上忙，但至少我們可以給予祝福，並從旁觀察，耐心等待孩子找到能回應他的事物後，允許他、守護他全情投入內在生命與外在世界連結的自我建構過程。」

蒙特梭利博士說，「跟隨孩子（Follow the Child）」是成人希望幫助孩子生命發展最應該做的事。因為對孩子有幫助的，未必是我們主觀的詮釋（他現在應該聽故事），而是眼前看到客觀的事實（他想要玩掃地機器人）。

孩子顯露給我們看到的，往往都是他獨有的生命發展祕密。我們應該嘗試看懂他、尊重他、允許他。

為孩子示範物品的正確使用方式

講到這裡，可能很多人會提出一個問題：「孩子如果不會用，會把東西弄壞耶！難道就給他自己玩，把東西弄壞掉嗎？」

確實，我們常發現當孩子不知道怎麼使用一件物品時，通常會有固定的標準操作步驟，就是「咬、打、敲、甩、丟」，這樣東西可能會被弄壞，我們該怎麼辦呢？其實，孩子之所以會碰觸環境周遭的物品，並不是想破壞它們，而是想了解它們，並學會如何正確使用，讓自己能融入所屬的環境。

蒙特梭利博士曾說，孩子會以不正確的方式使用物品，通常是因為他們還沒學會正確的使用方式。所以，如果我們能以符合孩子成熟度的方式，教導他如何使用，並緩慢清楚的示範，那他在觀察示範時就會變得專注。當我們讓他練習的時候，因為有明確的目標，他會更有意識的控制自己動作，動作因此變得更精細，不會出現毫無章法、亂玩的情形。若大人有這樣的觀念，那麼孩子拿到手上的東西，都可以成為幫助他發展心智的「教具」。

以手機為例，我兒子羽辰大概在1歲時第一次看到我的手機，想用手去拿，我便告訴他：「羽辰，這是爸爸的手機，我示範給你看怎麼把手機打開哦。」

然後，我就會按手機的主畫面鍵，讓螢幕亮起來。這時他看到螢幕亮起來了，就睜大眼睛看著我。

我就說：「羽辰，你想要試試看嗎？」我把手機螢幕關掉，讓他按主畫面鍵把螢幕打開。第一次練習的時候，他重複了6、7次。之後，當他看到我或太太的手機，就會去按主畫面鍵打開手機，不曾拿起來丟或甩過。這證實了我們的理論：當孩子懂得怎麼正確使用一個物品，就不會用錯誤的方式來操作。

再來是電視遙控器。羽辰大約1歲5個月大時，第一次在爺爺房間看到電視遙控器，想要去拿，我就跟他說：「羽辰，這是電視遙控器，我示範給你看怎麼把電視關掉哦。」

我向他示範怎麼按遙控器右上角的紅色大按鈕，一按下去，原本開著的電視就關起來。看到電視機螢幕黑掉、突然沒有聲音，兒子又睜大眼睛看著我。我跟他說：「你看，我把電視關起來了。現在，我要再按一次這個按鈕，把電視打開。」

我又按了按鈕把電視機打開，接著把遙控器遞給兒子，讓他練習。這時候，他專心控制著自己的小手，重複練習這動作。之後每當看到遙控器，他就會練習開關個2、3次，然後再去做別的事。又練習幾天之後，他就不再按了，因為他已經藉由探索的過程適應了環境，並且昇華自己──習得如何使用遙控器的新能力。

我兒子在2歲3個月左右，就已經懂得在家裡幫我們開音響播音樂。我們有教他怎麼按「on/off」打開音響；接著拿光碟，按「open/close」把光碟槽打開，將光碟放進去，然後再按「open/close」關起光碟槽；最後按「play」開始播放。如果聲音太大，他還懂得輕輕轉動音量的「volume」鈕，讓聲音變小呢。

記得某次的親職講座中場休息時間，一位媽媽過來問我問題。她是一位幼教老師，但覺得自己的孩子很難教。她對我說：「老師，我很喜歡你講的內容耶，其實不瞞你說，我也是幼教老師，但是最近有一些困擾，想請你給我一些建議。」

我說：「好啊，是學生的問題嗎？」她回答：「學校都沒問題啦，我覺得有問題是我的孩子啦！」

我有點疑惑的問：「怎麼了？」她說：「我的孩子現在4歲半，愈來愈不聽話啦！家裡愈不准他碰的東西，他就愈故意要拿。他會趁我們沒注意的時候拿來玩。當我看到他在作怪的時候，就提醒他：『喂！不是跟你說那個東西不可以拿嗎？』他就會故意把東西丟在地上，然後跑掉。」

她接著劈里啪啦的講：「還有啊，他很想要玩我老公的音響。我老公對音響很寶貝，不准他碰，但他有時候就是不聽話，想要去開，結果我老公知道了就會揍他一頓。有一次啊，我們去朋友家裡，他家裡也有音響。結果，我兒子趁大家不注意的時候，竟然跑去開別人的音響，還不小心把音響的光碟槽給弄斷。唉！我們就打了他一頓。老師，我們真的很困擾，要怎麼教他才會聽話？」

這位媽媽講到這裡時，我看著她說：「媽媽。」然後停頓了5秒。這個停頓，讓她的抱怨停了下來，心也定了下來。她專注等待著我要說的話。

我看著她，緩緩說道：「媽媽，你覺得他從小到大，是在一個自由的環境裡成長，還是在一個很多限制的環境裡成長呢？」媽媽想了一下，有點不好意思的說：「呃......是限制比較多啦......但，這些也是他不應該做的事啊。」

我問她：「例如呢？什麼是不該做的事情？」媽媽回答：「很多啊，譬如說開檯燈啊。」我聽了有點疑惑，問：「開檯燈？」她說：「對呀，因為他會把它給拉下來啊。」

我再次向這位媽媽確認：「你說你的孩子幾歲？」她回答：「4歲半。」我對她說：「媽媽，我兒子在1歲多的時候，就會自己開關檯燈了。」這位媽媽有點驚訝的問：「他不會把檯燈扯下來嗎？我們家就是因為這樣，打破了一個檯燈。」

我說：「我兒子在1歲時第一次自己開檯燈，也會把檯燈扯下來。但孩子的重點是想學會怎麼開關檯燈，而不是故意想把燈扯下來。所以我的做法是，把檯燈放在他房間裡一個比較矮的櫃子上，讓他可以自己練習開關檯燈。我們還在周圍鋪了軟墊，就算他力道控制得不好，把檯燈扯了下來，也只是掉在軟墊上，不會打破。練習幾次之後，他就懂得怎麼開燈與關燈了，不會再把燈扯下來。」

我停頓了一下，然後向她強調：「所以教育的重點，是幫助孩子學會做他想做的事，而不是他不會做的事就不給他做。」

媽媽聽到這裡，有點恍然大悟的說：「哦！」

我繼續說：「我兒子在2歲多的時候，就懂得自己開音響並播放音樂了，還會調音量。所以重點不是我們覺得孩子應該做什麼，不該做什麼，而是要透過觀察去了解孩子想做什麼，並幫助他去做到，回應他的內在發展需求。」

講到這裡，休息時間已然結束，準備要進入第二節課。這位媽媽向我答謝後就回到自己座位上。在開始前，我沉默低下頭，給自己大約5秒的時間，預備上課的情緒。

然而，當我閉上眼睛時，想到這位媽媽說他們是如何對待無辜的孩子，突然心裡感到有點難過與不捨，而腦海裡浮現出一句話：「這不是孩子的錯。」

我心裡默默祈禱，願有更多父母懂得孩子的內在發展需求，以更正確的方式來回應孩子，讓他們的成長更正向、更幸福。

相關書摘 ▶《羅寶鴻的安定教養學》：小孩看到大人都不打招呼，如何才是正確的引導方式？

書籍介紹

《羅寶鴻的安定教養學：蒙特梭利、薩提爾、阿德勒 看懂孩子內在需求 培養正向、自信、穩定好性格》，親子天下(教)出版

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作者：羅寶鴻

用愛蒙特梭利，正向陪伴，以同理與覺察安定孩子與自己的內在。從理論到方法，從孩子內在發展、有效溝通到情緒自由，寶鴻老師教你如何教養孩子不NG，親子關係大提升！

寶鴻老師身為蒙特梭利專家、同時也是一個小男孩的爸爸，除了堅實的理論基礎外，透過粉專經營，累積大量與爸爸媽媽線上討論教養疑問的經驗，同時也在日常教學中，閱「孩」無數，是爸媽在教養路上，最信賴又溫暖的好夥伴。

不論你的孩子是學齡前或是小學生，各種教養困擾，都能在這本書找到解方。

Photo Credit：親子天下

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航