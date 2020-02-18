敘利亞政府加強攻擊反政府組織，90萬難民流離失所

敘利亞東北部的「伊德利布省」（Idlib），是反政府武裝團體在長達9年敘利亞內戰中的最後據點，敘利亞政府軍1月24日以來對伊德利布省加強攻勢，不只造成90萬伊德利布省難民逃往土耳其邊界，2月初的兩起攻擊也造成駐軍在伊德利布省的12名土耳其士兵、1名土籍包商喪生。敘利亞不顧土耳其抗議，持續對伊德利布省加強攻擊，反映出土耳其和俄羅斯的緊張關係。

敘利亞政府軍隊與反政府部隊交火，西北部省份90萬難民流離失所

（中央社）敘利亞政府軍在俄羅斯支持下，對西北部伊德利布省加強攻勢。聯合國17日表示，當地自去年12月以來有90萬人流離失所，停火是避免「21世紀最嚴重人道慘狀」唯一選項。

主管人道事務的聯合國副秘書長洛科克（Mark Lowcock）17日在聲明中表示：「敘利亞西北部危機的可怕程度前所未見。」他強調，停火是避免「21世紀最嚴重人道慘狀」唯一選項。

洛科克表示，由於營地空間已滿，原已精神受創的難民被迫在冰凍氣溫下餐風露宿，「嬰兒和小孩因嚴寒而正垂死掙扎」。

自從內戰於2011年爆發以來，包括從其他地區逃離家園的敘利亞人在內，有300萬到400萬人住在伊德利布省，以及毗鄰的阿勒坡省（Aleppo）部分地區。

伊德利布省是反對勢力和反政府武裝團體在長達9年敘利亞衝突中的最後據點。總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的政府軍在俄羅斯和伊朗支持的好戰分子支援下加強攻勢，試圖收復當地。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 今年2月，敘利亞西北部的伊德利布省，出現大批難民，攜家帶眷驅車逃往土耳其邊境。

敘利亞政府軍不顧土耳其，持續「收復」伊德利布省

國營電視台17日播出阿塞德談話指出：「阿勒坡省和伊德利布省的解放戰役會繼續下去，不必搭理北邊滿嘴空話。」他指的是土耳其威脅出兵一事。

土耳其依據2018年9月與俄羅斯達成的協議，在伊德利布省附近設有12個軍事觀察哨。敘軍日前對部分觀察哨進行攻擊，造成12名土軍、1名土耳其包商喪生。《半島電視台》（Al Jazeera）報導，據信有4處土耳其觀察哨遭到敘軍包圍。土耳其政府揚言若敘軍2月底前未撤離，將出兵敘利亞。

敘利亞政府軍已經收復伊德利布省大片土地，上週並掌控連結首都大馬士革與商業重鎮阿勒坡的M5號公路全部路段。這條戰略要道從敘北阿勒坡一路通到南部德拉省（Daraa），可連通4大城巿。收復M5號公路為政府軍自2012年以來一大斬獲。

阿塞德今天還說：「我們深知此一解放並非戰爭結束⋯⋯遲早會將他們徹底擊潰，序幕已經拉開。」在阿塞德談話前數個小時，支持敘利亞政府的部隊拿下阿勒坡省逾30個村莊和部落，並且收復落入反對勢力手中長達數年的省會阿勒坡。

上萬敘利亞難民想進入土耳其，土耳其：5個我也不收

聯合國副秘書長洛科克的聲明指出，聚集到土耳其邊界的難民大部分是婦女和兒童。無差別攻擊的暴力正在伊德利布省上演，包括醫療設施、學校、住宅區、清真寺、巿場無一倖免，基礎設施分崩離析，爆發疾病的風險極高。

他表示，儘管大規模救援任務正在土耳其邊境另一側展開，但是應接不暇，而且就連「人道工作者自己也流離失所或者遇害」。

跡象顯示，已經接納逾360萬敘利亞難民的土耳其不會允許聚集另外一側的大批難民跨境。土耳其南疆哈泰省（Hatay）雷伊漢勒（Reyhanli）對於恐達數以百萬計的難民潮毫無準備。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）去年底就一再表示，土耳其政府沒有接受更多難民的計畫，因為包括敘利亞人在內，境內已有約400萬難民，舉世最多。

伊斯坦堡的卡地爾哈斯大學（Kadir Has University）上個月公布民調結果顯示，近6成土耳其民眾不滿政府接納敘利亞難民。獨立新聞媒體《中東之眼》（Middle East Eye）引述哈泰省政府方面消息人士指出，土耳其「就連再多接受5個難民也不願意」。

Photo Credit: AP / 達志影像 土耳其長期以來收留了400萬名難民。圖為土耳其南部城鎮哈泰省（Hatay）的難民營。

伊德利布省是哪裡？為何成為土耳其跟敘利亞的衝突點？

從地圖上觀察，伊德利布省位於敘利亞西北部，北接土耳其南部。《半島電視台》報導，2017年敘利亞內戰進入尾聲之際，俄羅斯、土耳其、伊朗等國曾在哈薩克首都「阿斯塔納」（Astana）談定一項和平進程，根據該項進程，各國同意在敘利亞政府軍與反對派的4個主要衝突地區建立「緩衝帶」，其中一個存留至今的緩衝帶，就是伊德利布省。

但2019年1月，敘利亞的反政府武裝分子沙姆解放組織（Hay'et Tahrir al-Sham，HTS）擔心美國撤軍帶來的影響，於是率先佔領伊德利布省的數個城鎮，敘利亞政府軍因此對伊德利布省發動攻擊，讓有300萬居民的伊德利布省出現大批難民，試圖逃往土耳其，令土耳其政府頭痛不已。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 伊德利布省位於敘利亞西北部，是敘利亞歷經8年內戰之後，最後幾個抵抗敘利亞總統巴夏爾政權的重要地區之一。

與敘利亞的衝突，反映土耳其與俄羅斯的關係

敘利亞政府軍攻擊土耳其政府在伊德利布省的駐點，與俄土衝突有極大關係。《中央社》報導，由於敘利亞總統阿塞德主要的國際支持者是俄羅斯，一般認為，敘軍不可能在沒獲得俄羅斯默許的情況下就攻擊土耳其軍隊。

近期的衝突，讓近年來與俄羅斯關係突飛猛進的土耳其政府處境尷尬，讓人懷疑雙邊關係進展是否已到極限。

柏林的德國國際與安全事務研究所（SWP）伊斯坦堡政策中心——墨卡托基金會（IPC-Stiftung Mercator）計畫研究員達雷（Galip Dalay）撰文表示，當前土、俄關係是政治現實主義、實用主義，以及同樣對西方不滿之下的產物。他說，「俄方比土方更從利益交換和功利主義角度看待雙邊關係」、「安卡拉（指土耳其當局）對雙邊關係好像經常過度解讀」。

土耳其當局目前在地中海地區近乎孤立，土耳其日益仰賴俄羅斯之際，莫斯科嗅出從對方手上拿到更多的機會。從這角度來觀察，不難理解在土耳其憂心伊德利布省衝突擴大而大聲疾呼時，何以俄羅斯無動於衷。達雷說，「顯然不存在土耳其官員經常強調的那種對稱的雙邊關係」、「雙方陷入消耗戰，正在伊德利布省測試對方底限」。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範