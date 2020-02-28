《有窮爸爸，你也能變富兒子》：從富人身上學到的「六點原則」

文：李約瑟、金蔡松花

賺錢就是為了花？這樣想，不窮也難

錢究竟為何物？

如果分別問富人和窮人這問題，會得到這樣的回答──

富人：錢必須要維持在一定金額，或繼續增加。

窮人：錢是用來花的。

你的回答是哪一邊呢？真正的富人會用心管理金錢，努力讓它持平且增值，然而窮人卻只會把消費視為重點。對於那些不只是單純想賺錢，而是渴望賺得更多且花得更多的人，我稱之為「幸福有錢人」。因為我們賺錢的最終目的，就是為了活得幸福。

隨著我開始檢視自己的金錢模式，我發現了第一件要做的事，就是「決斷」──我下定決心不再以過去的方式繼續生活，這份決心激勵了我的行動力，不但對金錢的觀點開始改變，財務狀況也漸漸地越來越好。在這個過程中，我從富人身上學到了六點原則，下面將以親身故事舉例與你分享。

「健忘」的有錢人

第一點，有錢人會很快忘卻過去發生過的壞事。

我們在人生順遂的時候，總誤以為一輩子就會這麼順利下去，我也曾如此。1990年代末，我是韓國第一位「笑容治療師」，創立了韓國笑容研究所。我透過「將趣味管理引進公司」等方法，在當時受矚目的領域中，以地位最高的專家、著名講師、諮商師的頭銜遠近馳名，光是講課每個月就可以有5000萬韓元以上的收入，底下還有七名員工──我就這樣享受了十幾年的全盛期。

然而隨著競爭者逐漸出現，我面臨到必須縮小事業規模的窘境，雖說苦難有其益處，但是那段時間真的很辛苦。

身為一家之主我必須養家活口，可是這把年紀還能做什麼？我心裡十分慌張。而我越不抱希望，就越只會發生令人絕望的事。

當我為了安撫自己的內心開始閱讀之後，終於有了新的發現。

那是哈佛大學經濟學教授戴維．蘭德斯（David S. Landes）所說的話：「這時代的有錢人都是樂天主義者，不是因為他們總是正確，而是因為他們抱持正面思考。他們甚至在自己做錯事的時候，仍保持著正向的態度。是正面思考使他們能達成目的、改進自己，最後走向成功的道路。」

亞洲大學心理學系名譽教師李珉圭，在著作《行動就是答案》中說道：「我們的想法會決定行動，而我們的行動會決定命運。我們對自己的定義也會決定行動，然後甚至決定命運，這就稱作『自我定義效果』（Self-Definition Effect）」。

透過閱讀我獲得了這樣的洞見，讓我下定決心要揮別過去幾次財務失敗所帶來的負面思維。我決心改變金錢模式，重新整頓財務。

第二點，富人會傾聽富人的建議。

決心改變金錢模式後，我第一件做的事情，就是搬離原本居住的大樓。當時的我處於事業失敗的狀態，因此把47坪的公寓大樓和70坪的辦公室都降價賣出，所剩的財產只有花幾億韓元租下來的傳貰房（韓國特有的租屋型態，租客先繳交高額「傳貰」金即押金，便不需要再繳納房租）。雖然是以比市價便宜1億韓元的價格住了下來，但還是覺得把一筆錢放在這裡太浪費了。

也是從那時起，我才開始閱讀房地產相關書籍，並學習做功課。我也特別向一群握有百億韓元以上房地產資產的人徵詢建議，然後發現了一個驚人的事實──他們的解決辦法幾乎如出一徹！

原來，他們也還會去傾聽其他有錢人的意見。

理財B計畫，不做賠錢投資

第三點，有錢人都一定有B計畫。

當有錢人開始付諸行動，他們會考慮各種可能的變數，預設好未來的對策。我也遵循這樣的原則，從位於首爾銅雀區的大樓搬去位在江西區佔地46坪的獨棟住宅裡，選擇了一間可以分租成4套傳貰房的多戶型住宅。

事實上要以租銅雀區大樓的押金買獨棟住宅幾乎是不可能的事，若是以前的我，別說搬家了，挑戰這件事我連想都不會想。然而當時的我絞盡了腦汁思考該如何用不足夠的錢繼續活下去──江西區住宅的所在地，因為重建計畫遭到延後，所以房價處於暫時下跌的狀態，而且該地段交通方便，附近就業機會也不少。我的B計畫是，假使該地沒有被劃入重建地區，我就蓋一棟內有套房和雙房的7層大樓。由此，我放棄了熟悉的生活，在一個新地方展開了新生活。

我有位朋友便買了一間位於龍仁的70坪大樓公寓，他說那裡跟目前35坪房子的市價相差不大，所以二話不說就買了，他表示：「只要取出傳貰金中的4000萬韓元就可以買下，負擔並不大。」

但是，投資金額小就代表他買了一間好房嗎？讓我們用有錢人的「B計畫原則」評估這間房子的活用度吧──透過依法這間房子是否能夠隔間，以及周邊的就業機會豐不豐富、傳貰房能否不間斷租出等條件來評估。當連第二條件都能夠被滿足的時候，代表你的金錢模式已經從總是賠錢的窮人模式轉變成富人模式了。

第四點，有錢人專注於可能性。

我現在住的房子，本來是一位住在江南塔樓宮殿的中醫師，持有了10年以上的房子。因為重建計畫推遲導致房價停滯，加上新租客讓他十分操心，因而急於脫手。我當時的狀況不太好，但多虧考慮了各種狀況，經過深思熟慮後做出了決定，不到幾年房子就開始增值。若我的行為跟想法固守既往，至今可能還是一位每兩年就貸款一次，一直在提高傳貰金的蝸牛族。

然而另一方面，我也十分感嘆自己如果能早點開拓看見可能性的眼光，也許就能抓住更多機會了。

在我家對面過條馬路就會抵達的區域，有個故事──2015年，售價3億5000韓元卻未售出的大樓，現在價值已超過12億韓元。當時我們夫婦倆說著：「哪來的3億5000萬……。」錯過了這個大好機會。

其實當初只要用租銅雀區大樓的傳貰金，搬到馬路對街的大樓裡，我們的資產早就已經增加了好幾倍，而且還能用多餘的錢再進行投資。這就是有錢人與非有錢人思想上的差異，在這種情況下，有錢人會更專注於可能性。比起放棄，他們反而會去找尋辦法，思考「該怎麼做才能搬進那棟大樓裡」。

付諸行動，實現聰明消費

第五點，有錢人不光會想，還會付諸行動。

如果不行動，一切就都只是假象。有位40多歲的女性，便透過金錢模式講座克服了對金錢的恐懼。她的女兒遠赴英國某大學讀書，她必須籌措1億2000萬韓元支付女兒一年的學費和生活費。然而由於長時間投資做生意，手中現金流減少，讓她十分焦慮。

好不容易，那個苦惱的她，整頓了自己的心情：「如果有我遺失的、被搶的，或是連我自己都不知道的錢存在，錢啊！立刻回來我身邊吧！」

旁人也許會覺得這種想法是在搞笑。然而人類其實不只會思考，還能用言語將目標形象化，只要能持續想著目標，我們終究是能讓世界轉為理想的驚人存在。

奇蹟也發生在她的身上。某一天的睡夢中途，她突然想起以前投資美國股票的帳戶。她思忖著：「應該還有5000萬韓元左右在裡面吧？」

於是當時處於錙銖必較狀態的她，凌晨兩點爬起來向美國打了通電話。由於已經過了太久，連帳戶跟密碼都記不清楚了，但她還是決定試試看。

電話那頭的銀行行員說：「您太久沒有使用這個帳戶，本來明天預計要被凍結了。」

如果帳戶被凍結，想要恢復成正常交易帳戶就需要經過非常繁瑣的手續，真是太驚險了。而且最驚人的是，帳戶餘額竟然高達6000萬韓元。

驚人的事沒有因此停止，幾天後她的妹妹打電話給她說：「姊，妳明天有空嗎？晚上回家一趟吧。」

她在電話中非常不耐煩，因為妹妹打電話給她，通常都是要跟她借錢。

然而當晚，找她回家的妹妹竟突然遞給她一個白色信封。對她說：「姊，爸爸過世後我把地賣掉了。」

那筆錢的金額是6000萬韓元。接踵而來的奇蹟，讓她最後能夠安全繳出女兒的學費。

聽到這則故事的你有什麼想法？是直接否定，覺得：「怎麼可能！」還是可以理解，認為「這也是有可能的事，世界上本來就會發生很多不可思議的事」呢？就算我說這是真有其事，也會出現兩種不同的反應。

不過重要的是，如果你具有富人心態，那麼你的反應便會是「這也是有可能的」。雖然這個故事就像奇蹟一樣，也許100個人裡面只有一個人，甚至1000個裡面只有一個人可能發生。

我堅持舉這麼特別的例子，是因為我想告訴你們富人金錢模式的「行動力」。有錢人不會只想不做，而是會透過積極行動找回手上沒有的錢、失去的錢，以及遺忘的錢。

案例裡的女性，一有想法就立刻行動，並透過行動找到奇蹟一般的結果。好好想想吧，你的人生中沒有發生過奇蹟的原因，是不是因為你自己呢？

第六點，有錢人認為要投資，積蓄很重要。

改變金錢模式後，我重新思考了「儲蓄」這件事。以前總是認為「銀行利息很低」，所以忽視了儲蓄的重要性。然而對於富人而言，儲蓄的目的並不是獲得收益。如果要投資就需要先有基金，也就必須要存到目標金額。對他們而言，儲蓄只是暫時將錢集中的手段。

問問你周邊的人有沒有儲蓄吧，我相信十之八九應該都會說他們根本沒有閒錢儲蓄。我以前也是那麼想。

「儲蓄？我有三個孩子，大的還出國留學，繳完學費哪來的錢儲蓄？」過去的我不知道，就是這樣的想法把我困在了貧窮的輪迴裡。開始儲蓄後，你必須把它納為一種消費習慣。要有投資，積蓄財產才得以增加──這正是走向富人金錢模式的起點。

書籍介紹

《有窮爸爸，你也能變富兒子：啟動「致富潛能」，扭轉錯誤「錢意識」，貧窮不世襲、富能過三代的富人心理學》，方言文化出版

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作者：李約瑟、金蔡松花

譯者：蔡佩君

「窮腦袋」會遺傳，害你掉入「窮忙」無底洞卻不自知

沒日沒夜爆肝工作，就為了掙幾個錢；想要累積儲蓄，但房租、日用讓人口袋空空；奮起投資期望發大財，結果賠到吃土、失利慘痛……。出社會後殘酷現實的震撼教育，想必已讓你深深感受「貧窮百事哀」的道理。

你或許偶有羨慕，甚至在心裡埋怨：「要是出生含著金湯匙，現在就不用為錢煩惱了！」 然而你知道嗎？有錢人與你不同的，除了家財以外，還有他們從原生家庭繼承而得的「富腦袋」──正是這個差異，讓富者更富；而出生貧窮的人們，越賺越窮難翻身！究竟，如何才能扭轉這些世襲而來的「窮習性」呢？

扭轉５大錯誤「錢意識」，擺脫「貧窮世襲」

心理學研究證實，人類的「潛在情緒」，其實就是妨害我們啟動「致富潛能」的關鍵阻礙。其中，從養育者身上承襲而來的錯誤「金錢模式」（Money Pattern），更是害人在投資、消費上，白白花費或錯失良機的元兇。

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航