從駱惠寧、夏寶龍兩項任命看中共的「香港事務新架構」

疫症橫行之下，港澳辦的人事改組，特別是張曉明被調離主任一職，讓這八個多月以來飽受壓迫煎熬的香港人多少心涼了一陣，卻又旋即因為新主任夏寶龍昔日打壓教會的「政績」，還有觀察家將他歸類為習系的分析，而瞬間由心涼變心寒。另一方面，不少人認為近大半年之亂，源於「下情不上達」、「有人瞞上欺下」之故，因此期待中央改派有既定治理「往績」和言層人脈的官員分掌港澳辦、中聯辦，將有助「疏通」民情及方針，甚至「理順」中央對港管治的政策架構。

到底在駱惠寧、夏寶龍兩項「重磅任命」後，中央對香港的對口決策會否變得合理？這些任命是否中央願意對香港問題「對症下藥」的表現？

基層工人想先從這一切的中心人物——張曉明——說起。

說張曉明的仕途史基本等於港澳辦的歷史，其實毫不誇張。22歲法學碩士畢業後，這位在改革開放百廢待興時代的精英，隨即被安排到一個同樣「年輕」的部委︰成立了不過八年的國務院港澳辦，從科員開始拾級而上。他曾經在過渡期參與中英聯合聯絡小組中方代表團的工作，也長期出任港澳辦前主任廖暉的秘書。廖暉本身是首任港澳辦主任、黨國元老廖承志之子，並且在主權移交起擔任港澳辦主任長達13年，是迄今任期最長的主任。

在擔任港澳辦副主任8年後，2012年——即中共開國以來經歷「最偉大轉折」的一年（好似係）——十八大上，張曉明躋身中央候補委員之列，繼而在年底轉任香港中聯辦主任，並進入中央港澳工作協調小組。

5年後，54歲的張曉明又從中聯辦回到港澳辦出任主任一職，而接替他在香港位置的則是與香港中聯辦甚有淵源、剛在一年前才接任澳門中聯辦主任的王志民（60 歲）。同一年的十九大，張曉明、王志民雙雙晉身為中央委員。

王志民本身比張曉明年長6歲，而如果以接任中聯辦主任時的年紀比較，張曉明（時年49歲）則明顯是一名「年青」得多的中聯辦主任。事實上，與前三任主任姜恩柱（以新華社分社社長身分上任）（59 歲）、高祀仁（56歲）及彭清華（52 歲）來港履任的年齡比較，張曉明更保持了1997年以來接任中聯辦主任最年輕者的紀錄。

在中共的升遷制度下，年齡的重要性往往不亞於派系或者「治績」。相比起姜、高二人均只擔任一屆中委、而且在離任中聯辦後均退居二線，「年富力強」的彭清華與張曉明，均在離開中聯辦後繼續擔任省部級要職。彭目前是四川省委書記。

因此，當駱惠寧在新年後不久就突然以65歲之齡接替還要比他老3歲的王志民，的確令不少人大跌眼鏡，除了因為駱不同於張、王二人，本身的履歷與香港事務幾近毫無關連，其年紀亦基本顯示他已處於半退狀態，有異於過去「年輕化」的印象。

隨著駱惠寧、傅自應獲中央公告確立在港澳辦的位階，新組成的中央港澳工作協調小組中就發生一個有趣現象︰這個向直接向黨中央負責的重要小組出現五名副組長中，有一人已經不再是十九屆中委（夏寶龍），但其他四名副組長（楊潔箎、尤權、王毅、趙克志）以至這位副組長的港澳辦「下級」（張曉明、駱惠寧）均為中委（傅自應為中央候補委員）。

即使夏寶龍亦同時具有「國家領導人」身分，但在其他具備黨國重要實職的成員面前，已轉軌至政協系統的夏，是否可能具有像他以往主政一省時的權力？他是否真的具有「在上者」的充分授權，可以擺平小組內外交、公安兩大系統爭奪港事發言權的鬥爭，或者有辦法整治把持港澳辦系統的官僚？

種種跡象看來，無論是已經遠離權力爭逐行列的夏寶龍，還是匆匆南下的駱惠寧，充其量只可在未來兩年「二十大」各派鬥爭方興未艾、勝負尚未見分曉的時候，在對港決策中權充過渡角色。而如果這些「舊電池」就是所謂獲得信任、拿得出來的「習派」，那麼習的政治能量到底還剩下幾多，恐怕亦不難估算。

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