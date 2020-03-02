《奧地利史》：從「優秀德意志人」到「奧地利人」的自我認同轉變

文：杜子信

戰間期奧地利的德意志認同的維繫

1918年年底一戰結束後，原本掌控廣大中東歐地區的哈布斯堡帝國崩解，帝國所屬各民族紛紛在協約國的支持下，成立了許多新興的國家，此際奧地利及波希米亞的德人聚集區亦宣布成立「德意志奧地利共和國」（Republik Deutsch­Österreich），凸顯他們作為德意志民族屬性的特點，不過對於這個新興國度的人民而言，這個小型共和國僅係過渡措施，奧地利及波希米亞德人實則希望未來能夠與德國進行終極合併。

然而在法國的主導下，1919年所簽署的《聖日耳曼條約》（Staatsvertrag von Saint­ Germain­en ­Laye / Treaty of Saint­ Germain­en ­Laye） 中，不僅德奧合併的想法被協約國所否決，甚至連波希米亞德意志人聚居區亦被迫從奧地利領域中分出，將之劃入新成立的捷克斯洛伐克共和國的疆域之中（註），至於奧地利德意志人則在協約國的安排下，被迫以一個新興的奧地利共和國公民行之於世。雖則如此，奧地利的德意志認同感仍持續維繫不墜，並以本質類似的其他用詞而稱呼自身。

於是在1919年至1938年的奧地利「第一共和國」期間，奧地利人民的自我認同先後出現數項稱謂：除了奧地利德意志人一如既往般地被使用之外， 另外也有所謂「泛德意志人」（Alldeutschen） 或「帝國德意志人」（Reichdeutschen） 等稱謂被使用，係因受制於國際社會阻止德奧合併的無奈，許多奧地利德人希望能以昔日的德意志第一帝國（神聖羅馬帝國）為典範，將當時的威瑪共和國及奧地利第一共和國，合組成一個鬆散的德意志聯邦型態。

與此同時，亦有若干奧地利德人有鑑於威瑪德國屢遭國際社會批判，應對先前德意志第二帝國挑起一戰的罪行而負責，因而乃轉而強調奧地利是具有悠久燦爛的歷史文化傳統，有別於承襲著過去普魯士軍國主義色彩的威瑪共和國德意志人，所以奧地利德人係屬「優秀的德意志人」（Gute Deutschen），藉此與威瑪共和國德人作出明顯的區隔， 尤其自1933年希特勒（Adolf Hitler，1889－1945年）「攫取（德國）政權」（Machtergreifung），以及其後採行再武裝行動後，抱持此種觀點的奧地利人民顯著增加。

文化為本的奧地利德意志認同的產生

這段期間，維也納長期以來作為德意志世界文化之都的觀點，不斷被奧地利德人所強調，因此歷史上重要的才俊之士皆選擇奧京維也納作為其發表、初演及安身立命之處，而維也納作為德意志世界、甚至是全歐的時尚之都，孕育出諸如瑪麗亞・特蕾西亞（Maria Theresia，1717－1780年）、法蘭茨・約瑟夫一世（Franz Joseph I.，1830－1916年）、西西公主（Elisabeth Amalie Eugenie, Kaiserin Elisabeth von Österreich，1837－1898年）、「交響樂之父」海頓（Joseph Haydn，1732－1809年）、「音樂神童」莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart，1756－1791年）、「樂聖」貝多芬（Ludwig van Beethoven，1770－1827年）、「圓舞曲之王」小約翰・史特勞斯（Johann Baptist Strauss II，1825－1899年），以及宮殿堡宮（Schloß Hofburg）與美泉宮（Schloß Schönbrunn）的巴洛克文化氛圍，更為奧地利德人所津津樂道並引以為傲。

這種刻意以悠久文化來作為奧地利德意志人與納粹德國德意志人鮮明區別的作法，一如先前所提，在當時的目的係為強調奧地利德人是以文化為本，而明顯有別於以軍事為尚的納粹德國德人，以此強調他們是無需承擔戰爭罪行指責的「優秀德意志人」。值得一提的是，此種論點在當時僅是出自於區分出同屬德意志民族框架下的個別差異而已。

德奧合併及德意志認同的一致化

隨著1938年德意志第三帝國「合併奧地利」（Anschluss Österreichs） 之後，奧地利德人稍稍產生出透過凸顯文化特色來區別於第三帝國德人的認同感，迅即又為德意志民族身分所取代（壓制）， 當然這種全盤融入德意志民族認同感的發展，並非源自被迫，實則有極高比率的奧地利德人是自願地重新成為廣大德意志民族之一員。其間因素實不難理解，由於德意志第三帝國在先前藉由廢除《凡爾賽和約》（Freidensvertrag von Versailles）、恢復經濟榮景、收回薩爾區及進軍萊茵河左岸非武裝區等一系列行動中，徹底摒除了德意志民族自一戰以來所承受的種種恥辱，大幅鼓舞了德意志民族自尊心。

加之希特勒本人出身奧地利，奧地利德人對之不免心生人親土親之感，尤其相較於先前長期處於政局失序及財政破產的奧地利第一共和國而言，與德合併對奧地利德人實有一股難以抗拒的誘惑力。加之第三帝國併奧之後，透過大量資金的湧入及大型產業的進駐，使得奧地利經濟形勢一夕衝天，迅速擺脫先前長期低迷不振的頹敗之象，導致當時絕大部分奧地利德人進而認定德奧合併實為一項福國利民之舉。

此種背景下，使得先前稍稍發展出以文化特色來凸顯奧地利德人的認同感，旋即就在這股強大德意志民族優越感的時代風潮席捲下，迅速消聲匿跡。自此之後奧地利被重新冠上該地在歷史上最初的稱謂東部邊區（Ostmark），成為所謂「大德意志帝國」（Das Großdeutsche Reich）東南方的一個核心轄區，而且奧地利德人也在這股激情昂揚的民族情感中，從1938年至1945年間被納入所謂「優秀的亞利安或日耳曼人種中的德意志民族」之列，最後亦隨著納粹德國的興亡而與之俱榮俱毀。

二戰後奧地利國族認同的建立

直到1945 年之後，基於二戰對奧地利所帶來的鉅大傷痛，以及全歐各國的強烈反德情緒，同時奧地利各界亟欲擺脫在二戰期間奧地利人民參與、共謀，並犯下的戰爭罪行，使得向來自視為德意志民族一員的奧地利人民，轉而重新尋求自身的定位。因而許多奧地利人遂有意識地與後來的兩個德國：無論是德意志聯邦共和國——西德，或是德意志民主共和國——東德皆然，以及德意志民族作切割。

因而先前曾經提到的，在戰間期所興起的：植基並強調文化特色的所謂「優秀的德意志人」認同感，在此就逐步轉化成為一種新興的奧地利人自我認同感，並且從此之後，逐漸為奧地利人民廣為採納，並迅速根植於奧地利人民心中，奧地利國族的建構——「奧地利人」的認同感因而快速發展。尤其自1955年《奧地利國家條約》（Österreichischer Staatsvertrag/Austrian State Treaty） 簽署，使奧地利重獲完整主權之後，奧地利人民自認是奧地利人的比率首度超越德意志人（49%對46%），其後更是在奧地利各界大力的推展及學校教育政策的全面配合之下，奧地利人對德意志人認同比率的差距不斷拉大。

最後到了1980年代末期， 奧地利人的認同感比率已超過九成，於此同時德意志人的認同則僅餘個位數字的比率，奧地利（第二）共和國所屬的人民即是奧地利人，成為再自然不過的常理。

註：這個區域位於環波西米亞（捷克）周遭山群地區，包括波西米亞森林山脈（Böhmerwald/Bohemian Forest）、礦山（Erzgebirge）及蘇臺德山（Höhen der Sudenten/Sudeten Mts.），其中尤以蘇臺德山區所匯集的德人最為密集，因而「蘇臺德德意志人」（Sudentendeutschen）的概念，就被用以泛稱捷克境內全體德意志人。當時蘇臺德德意志人人口總數高達三百五十萬之譜，成為捷克斯洛伐克共和國境內數量最大的少數民族，日後他們受到納粹德國的煽惑，遂出現自治的呼聲，成為捷克斯洛伐克共和國內政上一大隱憂。

到了1938年8月，在希特勒蓄意的操弄下，終釀成幾乎引爆大戰的國際危機，是為「蘇臺德問題」（Sudetenfrage）。其後德、義、英、法四國在南德慕尼黑舉行會議，英法政府為了避免戰爭爆發，最終與德簽署《慕尼黑條約》（Vertrag von München），全面犧牲捷克斯洛伐克的權益，將蘇臺德地區劃給第三帝國。然此一綏靖政策未能滿足希特勒的野心，半年之後，第三帝國國防軍開進布拉格，完全併吞捷克，斯洛伐克則淪為納粹德國保護國。

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書籍介紹

本文摘錄自《奧地利史――藍色多瑙國度的興衰與重生》，三民書局出版

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作者：杜子信

自從七世紀巴伐利亞人移入奧地利展開拓殖之後，奧地利與德意志的命運便緊緊繫在一起了。鄂圖一世建立神聖羅馬帝國之後，更將奧地利納入麾下。在歷經巴本貝格王朝的統治後，哈布斯堡家族成為奧地利的主人，奧地利也由原本的邊疆之地，壯大為神聖羅馬帝國境內的最大強權。

哈布斯堡家族在歐洲統治疆域廣大、地位顯赫，奧地利在其帶領之下，成為歐陸獨領風騷的一方之霸。政治上，德意志各邦國在決策之前，都要先看看哈布斯堡家族的臉色；藝術文化上，首都維也納則吸引了各方秀異之士，莫札特、舒伯特等音樂家盡情揮灑，也使維也納有了「音樂藝文之都」的美譽。

十九世紀時，民族主義在奧地利掀起滔天巨浪，帝國步入了命運的黃昏，日漸分崩離析。二次大戰後，奧地利更被迫斬斷與德意志世界聯繫的根。在此之前，他們自認是「德意志人」；自此之後，「奧地利人」取而代之，持續在世界舞臺上綻放璀璨耀眼的光芒。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航