《奧地利史》：戰後兩大黨攜手切割納粹德國，「自我否定」獲得極大成功

文：杜子信

奧地利政黨的重組

戰後奧地利政黨版圖也進行了相當程度的重組，先前在戰間期的奧地利社會民主黨此際改名為奧地利社會主義黨，以實現社會正義為訴求，立場明顯左傾，仍舊維持其強大的政壇影響力。另一個昔日長期主宰奧地利政壇的政黨基督社會黨，則在戰後進行了大規模的重整，他們除了原有的教會支持力量之外，又納入了保守主義人士與資本主義人士，從而成立了奧地利人民黨。此外尚有蘇聯大力扶植的奧地利共產黨，不過這個綱領政策明顯皆以俄為師的政黨，並不受奧地利人民所青睞而未能產生其實質影響力，因而在其後的奧地利政黨發展史上，幾乎皆由社會主義黨及人民黨兩大黨取得政壇主導權。

早在二戰尚未結束時，在俄國扶植下的奧地利臨時政府在先前曾擔任第一共和國總統倫訥的主導下，已在1945年4月27日宣布奧地利（第二）共和國的重起，西方盟國在歷經數月與俄協調之後終於承認此一政府的合法性，隨即在同年11月25日舉行戰後奧地利的首次國民議會大選。大選結果，人民黨與社會主義黨各自取得了50％及45％的選票， 為了促使奧地利重建之路的順遂，於是決定籌組大聯合政府，首任聯邦總理為人民黨的費格爾（Leopold Figl，1902-1965 年），副總理則為社會主義黨的薛爾福（Adolf Schärf，1890-1965 年），至於首任聯邦總統則由倫訥擔任。

奧地利國族認同的建構及成功：反德氛圍下的建構自我認同契機

組成了大聯合政府的人民黨及社會主義黨，對於國家大政的未來的走向，極有默契地採取了克制謹慎的態度，基於先前第一共和國政壇紛擾及黨同伐異所造成國家傾覆的記憶仍歷歷在目，因而兩大黨主政人士不願再重蹈覆轍，首要之務則在於先行解決國族認同問題，係因這是第一共和國政經社始終未能順利運作的深層因素之一。

此刻奧地利兩大黨皆斷然否決了德意志民族認同，轉而集中心力建立起奧地利的國族認同，他們透過各種有形無形的措施及政策，建構起奧地利人的自我認同感。其努力獲得眾多奧地利民眾的大力支持而得到了長足的進展，其深層之因在於，一方面戰後國社黨人的戰爭暴行細節不斷地被揭露，全歐各國反德仇德情緒濃厚，致使廣大的奧地利民眾不願與德意志畫上等號，另一方面則自豪於奧地利過往文化的輝煌盛世，認為從中可形塑出其自我的認同感。

奧地利受害者悲情的訴求

此外，奧地利政界的一再強調奧地利係國社黨人擴張暴行的首要受害者，同是建構奧地利國族認同的一大主因。面對戰後許多猶太受害者向奧地利政府求償索賠及返還昔日財產，奧地利大聯合政府採取了一種極為靈巧閃避的策略，一方面他們允諾只要提出充分證據，將歸還猶太受難者原有財產，並盡其可能地協助猶裔人士向日後的德國政府提出賠償要求。

然而實際上，奧地利政府甫自戰爭一結束，就將大量昔日國社黨人在奧地利的資產，其中包括大批劫奪自猶太人的文物，全部收歸國有。奧地利政府痛斥國社黨人在入侵奧地利之後趁機劫奪了奧地利的大量文物資產，因此收歸國有之舉不過是將原有奧地利文物資產還給了奧地利。

在奧地利政府的觀點之中，1938年至1945年的德奧合併之期的國社黨人統治奧地利期間，奧地利人亦是受害者，這七年的歷史自然而然不應歸列為奧地利歷史的一部分。於是既然奧地利人與猶太人皆是國社黨人暴行下的受害者，當然就不存在奧地利人劫奪猶太人文物資產的行為，因此猶太人應當向作為第三帝國法理上繼承人的未來德國政府索賠。從奧地利政府這項訴求自身為第三帝國首位暴行受害者身分，全盤否認與國社黨人的共謀合作關係，並機巧地否決了猶太文物的索回之請，一再可以看出二戰後奧地利人與德意志認同切割的意圖。

這種全然以全新的自我而否定過去與第三帝國及德意志的關聯性，不僅見之於內政上面對猶太人的索賠要求，同時亦可以很清楚地在國際場合上窺見端倪。戰後波蘭、南斯拉夫及希臘政府皆先後向奧地利政府提出要求，應為其昔日參與國社黨人戰爭罪行而負起對各國政府民間的賠償義務，然奧地利政府在外長古柏（Karl Gruber，1909-1995年）的主政下，則一再以奧地利實為國社黨暴行的第一位受害者作答辯，甚至列舉了二戰期間極少數奧地利人反抗國社黨政權案例以為佐證，藉此閃躲任何的賠償要求。

奧地利政府的受害者宣傳，在當時不能不說得到了極大的成效，國際間普遍也接受奧地利為受害者之說。在此值得一提的是，有關外界徹底追究奧地利人與國社黨政權密切合作所應負的戰爭罪行連帶責任的討論，事實上是直到半個世紀之後才受到較大的關注。無論如何，吾人不難由奧地利政府對外切割國社黨及德意志概念的歷程中，清楚觀察到奧地利政府建立自身國族認同的強烈企圖。

經社組織對奧地利認同的推動

奧地利兩大政黨版圖的勢均力敵及其合組大聯合政府的作法，不僅能透過政策而形塑奧地利認同，事實上這股動力也在經濟社會層面中發酵。舉凡各類商業及社會機構的職務安排及發展擘劃，皆透過彼此之間的密集協調及討論，從中尋求共識之後共同決定，盡可能達到合作雙贏的境界。因而此種情形下，大批商業或社會機構幾乎盡皆冠以「奧地利」之名，無形之中也形塑出對奧地利的高度認同感，其效果甚至遠較政治上的措施更為明顯。

中東歐德裔難民對奧地利國族身分的認同

此外，另一股形塑奧地利國族認同的力量，則源自於新加入的成員，此係來自中東歐各地被逐離的德裔難民。由於根據《波茨坦條約》的相關規定，戰前生活在德奧疆域以外的中東歐及東歐各地的德意志民族，被強行驅離其落腳已歷數百年之久的中東歐暨東歐原鄉，逐往西方的德國及奧地利境內。此種狀態下，約有數十萬至上百萬左右的波希米亞德意志人及多瑙徐瓦本人（Donau­Schwaben，註），在二戰後的數年內遷入了奧地利各地，基於戰後德裔身分的備受仇視，因而他們很快地就接受奧地利人的身分認同，從而使奧地利國族認同更是快速廣布。

奧地利政府的去納粹化措施

戰後奧地利政府除了積極重建政經社秩序及建構奧地利國族認同之外，另一重大要務則為「去國社黨（納粹）化」的行動。奧地利政府及四強占領當局從1945年5月開始，即已著手清查了大批在戰時加入國社黨黨員的奧地利人，從而歸類出主要罪犯及次要罪犯，針對其罪行之輕重而先後起訴二萬八千餘人，其中一萬三千餘名被宣判有罪，四十三名罪行重大者則遭判處死刑。

然而至1947至1948年之後，此一追究國社黨罪犯的行動大為弱化，透過赦免法案的施行，許多罪行輕微者最後皆被釋放，甚至到1955年時， 對於戰爭罪行的追究實際上已然全部終止。「去納粹化」的行動之所以會如此短的時間內即行結束，實與國際局勢的發展息息相關，由於以蘇聯及美國為首的東西冷戰對峙的局面在1947年時已然確立，於是新舊敵對勢力出現大幅變化，昔日的敵人已成今日盟友，在東西雙方皆想拉攏德國人及奧地利人的狀態下，追訴昔日二戰的戰爭罪行的行動致而大為減弱。

註：多瑙徐瓦本人係屬德意志民族，這是一群在十七及十八世紀的進程中，隨著哈布斯堡王朝抗土戰爭勝利而將土耳其人逐出多瑙河中下游之後，為了實邊墾荒而被招喚到邊境地帶墾荒的德意志農民，他們率抵源自西南德的徐瓦本地區，移向東部之後則被安置於當時屬地國邊陲地帶的多瑙河下游的巴琪卡（Batschka）、巴朗尼亞（Barania）及巴納特（Banat），因而就被稱為多瑙徐瓦本人。

相關書摘 ▶《奧地利史》：從「優秀德意志人」到「奧地利人」的自我認同轉變

書籍介紹

本文摘錄自《奧地利史――藍色多瑙國度的興衰與重生》，三民書局出版

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作者：杜子信

自從七世紀巴伐利亞人移入奧地利展開拓殖之後，奧地利與德意志的命運便緊緊繫在一起了。鄂圖一世建立神聖羅馬帝國之後，更將奧地利納入麾下。在歷經巴本貝格王朝的統治後，哈布斯堡家族成為奧地利的主人，奧地利也由原本的邊疆之地，壯大為神聖羅馬帝國境內的最大強權。

哈布斯堡家族在歐洲統治疆域廣大、地位顯赫，奧地利在其帶領之下，成為歐陸獨領風騷的一方之霸。政治上，德意志各邦國在決策之前，都要先看看哈布斯堡家族的臉色；藝術文化上，首都維也納則吸引了各方秀異之士，莫札特、舒伯特等音樂家盡情揮灑，也使維也納有了「音樂藝文之都」的美譽。

十九世紀時，民族主義在奧地利掀起滔天巨浪，帝國步入了命運的黃昏，日漸分崩離析。二次大戰後，奧地利更被迫斬斷與德意志世界聯繫的根。在此之前，他們自認是「德意志人」；自此之後，「奧地利人」取而代之，持續在世界舞臺上綻放璀璨耀眼的光芒。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航