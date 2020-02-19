《終極殺陣》的瘋狂老司機，何以墮落為涉嫌謀殺的暴力魔叔？

一早看到某臉書粉絲專頁發文問圖中的老司機是誰，立刻喚起我的童年回憶。一看，這不是《終極殺陣》系列的丹尼爾嗎？《終極殺陣》應該是少數能在台灣創下媲美好萊塢票房的法國電影，幕後操刀者是盧．貝松（Luc Besson），但其實他從未執導過這個系列，是前四集的編劇、五集的監製。

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話說回來，為什麼片中飾演瘋狂司機丹尼爾的男星沙米．納西利（Samy Naceri）現在已然不知所蹤呢？ 沙米．納西利的父親是阿爾及利亞移民，母親是法國人。他從小立志成為一名演員，但他年過三十事業卻都毫無起色，甚至在80年代有過搶劫前科，雖然曾在《終極追殺令》（Léon ,1994）出現過，但只是沒有對白的臨演。

他的生涯轉機在1995年，他當年在法國片《Rai》中出演郊區少年，出色演技一舉榮獲盧卡諾影展特別表揚。1998年的《終極殺陣》則是奠定了他在法國電影界的紅星地位，靈活而富有喜感的演出讓他入圍隔年法國凱薩獎最佳新演員。隨著《終極殺陣》在國際市場獲得的成功，他又接演了系列第二集《終極殺陣2：雷霆霹靂》（2000）和第三集《終極殺陣3》（2003），其形象被視為法國非裔青年的成功典範，廣受尊敬。

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但事情也是從這時候開始走偏。因為走紅而大頭症上身的沙米．納西利在2003年開始頻繁出現在社會版面上，當年他因為濫用藥物被判緩刑八個月，又在一場撞車事故後涉嫌毆打對方的乘客而被吊銷執照三年，判處五千歐元。 2005年十月，沙米．納西利在法國主持人蒂利．阿迪森（Thierry Ardisson）的節目上與因為創作《魔鬼詩篇》一書而被極端主義穆斯林下令追殺的薩爾曼．魯西迪（Salman Rushdie）同台。

節目製作方事前並不知道納西利立場，沒想到他老兄竟在節目上大放厥詞，當著魯西迪的面表示如果伊瑪目（清真寺領袖）願意付錢，他會豪不猶豫扣下板機將他殺害。 同年底，他在一間巴黎餐廳用煙灰缸襲擊一名男子（疑為毒販），被判入獄兩個月。

獲釋之後不到一年，他又因酒駕被捕，並在牢房中涉嫌對一名黑人警察說出種族歧視言論而被判監禁，短短兩個月後，他試圖刺殺一名夜總會保安被控謀殺未遂。為此，他付出了九個月監禁、緩刑六個月的代價，但他惡性不改，在醫療中心裡涉嫌襲擊兩名警衛，再被判監禁一個月。隨後卻又在醫療中心裡服用過量藥物差點身亡。

巧妙的是，他在期間用煙灰缸砸人到下一次入獄之間，他以主演之作《光榮歲月》獲得坎城影帝殊榮（與另四位主演演員共享）。那時候大家還沒發現他將如此崩壞。不過在鬧出一堆醜聞之後，盧．貝松監製的第四集《終極殺陣：最後衝刺》（2007）還是找他回鍋主演，給了他重生機會。但他就在復出隔年，他又開著無牌轎車撞上一名女警，被判處六個月監禁，出獄之後，他又在酒後持刀毆打一名友人被捕。

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美國媒體將之稱為法國版的查理．辛（Charlie Sheen），但又說查理．辛在他面前卻簡直像是乖巧的合唱團小童，不值一提。2011年，在恩人盧．貝松的坎城派對上，他以種族歧視式的辱罵攻擊黑人保安，並在拒絕粉絲合照之後露出屁股被捕。同年他因為故意傷害、死亡威脅和電話騷擾等罪嫌被求刑五年。

屢屢因為辱罵空姐、鬥毆、酒駕、襲擊女性、持毒、兩次暴露生殖器被捕的沙米．納西利，演藝生涯等同停滯，就連家庭狀態也是一團混亂，他曾因四次家庭暴力被捕。當盧．貝松籌拍第五集《終極殺陣5》（2018）時，選擇直接換角演出，當時也曾經對媒體坦言納西利的崩壞形象使得他不可能讓他回歸。

現在的沙米．納西利因為形象拖累以及個人健康狀況影響，一年頂多只有一部電影。直到三年之內，他盤踞社會版面的機會還是遠多過娛樂版，觸角甚至探及俄國，在2018年被拍到在莫斯科與人鬥毆。他最近一次登上新聞版面是在一個電視節目上與摩洛哥歌手阿德利．米勞迪（Adil Miloudi）同台，米勞迪在節目上發表「不打妻子的男人不是男人」言論，竟獲得了納西利認同。

目前的他，仍持續有演出計畫正在籌備中。曾經的非裔偶像男神儼然墮落成瘋狂暴力魔叔，不要問沙米．納西利為什麼沒繼續演《終極殺陣》，而該問為什麼法國影視圈怎麼還容得下這種人繼續存在。

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不過這可能只是國情不同，翻開近年法國娛樂圈動態，涉嫌家暴的亞蘭．德倫（Alain Delon）在去年榮獲坎城影展榮譽獎，殺妻的歌手貝爾佟．宮塔（Bertrand Cantat）重回樂壇的新專輯還登上排行榜。 直到近日凱薩獎理事會集體總辭抵制過去涉嫌性侵幼女的羅曼．波蘭斯基（Roman Polanski）與他的新片，才又重新掀起一陣激辯。私德與演藝表現是否該綁在一起看的討論，看來一時半刻不會停歇，也不會有定論。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航