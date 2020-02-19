陸配不是病毒，防疫也非仇女與排外的歧視藉口

文：吳馨恩

在這陣子武漢肺炎相關新聞中，「陸配」（即中裔新住民，主要為女性）再次成為人們熱議的對象。（本文所提到之「武漢肺炎」，WHO正式名稱為「COVID－19」，中國官方名稱為「新冠肺炎」NCP）

先是一名發燒的中裔新住民女性硬要搭高鐵，又有兩名中裔新住民搭機返台後確診，以及返台名單被外界質疑，認為中裔新住民比例過高，進而排擠其她弱勢族群。為此，陸委會還特別回應「結構上都是我們的國人」及「陸配也是我們的家人」等語。

接著，首班台灣人加班機於2月3日從武漢返台後，第二波加班機至今仍無確切日期。許多滯湖北台灣人於12日集體親筆寫信，向蔡英文總統陳情「我要回家」之訴求，當中不少是中裔新住民女性及新住民之子，其中一名單親媽媽寫道：「蔡總統，我們雖然是陸配，但是我們這些陸配已經在台彎生活了近20年了，在台灣生孩子，在台灣工作，在台灣照顧年老的長輩，我們的家已經在台灣了，拜託蔡總統不要拋棄您的孩子，讓我們這些無助的老百姓早點回家，拜託！」她還表示丈夫已過世多年，急需回家為孩子繳學費，願意配合政府隔離，一字一句著實令人動容。

然而，網路上（PTT、臉書與Plurk）卻出現不少「刁婦」、「破麻」、「中國版最終兵器彼女」、「她們以前搶錢搶糧搶男人，現在搶醫療資源！」、「別再娶陸配，素質沒比較好！」以及「帶球跑，跟轎後」、「跟中國爸爸生了才改嫁給台灣人，寧可台灣少子化」與「娶不到老婆，娶陸配傳宗接代的台男也該被檢討」等針對中裔新住民女性、其配偶及孩子的仇恨言論。

另外還有不少人質疑「很多陸配不是台灣籍」，卻沒思考過她們需六年才能歸化入籍的規定。更甚者，有人呼籲立即遣返中裔新住民，或是修法把中裔配偶歸化年限提高到二十年，甚至是將來不給中裔配偶歸化只給居留證等。

Photo Credit: 中央社

這樣的集體情緒甚或仇恨不斷高漲，彷彿回到中世紀歐洲活活燒死黑死病患者的時候，並且明確針對特定族群－－中裔新住民女性。這早已不是防疫資訊交流或政策討論，而是既有仇女與排外（xenophobia）的體現。我並不在說，在疫情非常時期想回臺就回臺，無需任何專業評估，全憑國際人道主義精神，而是不必妖魔化她們，因為仇恨不是防疫的一部份。

這種現象不只發生在台灣，根據英國廣播公司（BBC）報導，法國科爾馬一名華裔女性凱茜·特蘭（Cathy Tran）先是在上班聽到兩名男子大喊：「注意！有個中國女孩在我們的路上。」下班回程中又遇到一名騎著滑板車的男子要她戴上口罩。

類似案件的受害者不只有華裔，也發生在其她亞裔身上，巴黎一名越南與柬埔寨混血的17歲少女夏娜·成（Shana Cheng），她搭公車時聽到一位乘客說：「有個中國女人！她要污染我們！她應該回家！」並且被許多乘客投以異樣眼光。為此，法國亞裔社群還發起了「我不是病毒」（I’m not a virus）運動，用以抗議種族及排外主義，認為該防治的是傳染病而非移民，右翼政客與部分媒體藉此煽動反移民情緒是可恥的，更直指近年全球極右翼崛起與反移民浪潮造就的惡果。

許多台灣中裔新住民女性紛紛在網路上發文，表示自己會配合政府及社區防疫工作，也會加強自主健康管理，並對目前的現狀感到遺憾與無奈。一位台籍中裔新住民媽媽寫道，回台登機前一晚，她對她的伴侶說：「假如因為我的身份不能回去，請你帶著孩子先走。我會留下來好好照顧自己，疫情過去我再去找你。」

縱使這樣的選擇對她很痛苦，她不願放棄孩子，但她也不能捨棄家鄉親人。她知道兩岸政府的衝突，也知道中國與台灣人民之間對立關係的文化，但她生活中人與人之間的連結是真實地跨越國族藩籬。她還加入了親子群組，與被封城的城市裡的家長們交流，盼望能強化社群及親子連結，她引用哲學家康德所說：「人即目的，而非工具。」盼望所有人民能攜手度過疫情。

Photo Credit: 中央社

早在上個世紀，法學教授金柏莉·克雷蕭（Kimberlé Crenshaw）就推廣了「多元交織性」（intersectionaility）此一概念，女性同時也因國籍、種族、性傾向與身心障礙等多重弱勢身分受到歧視，不同處境的女性受到的歧視會有所不同。在她1991年的論文〈描繪邊緣〉（Mapping the Margins）就指出，嚴苛的移民政策對家暴防治不利，比如說新住民女性因為害怕被遣返、與孩子分離而難以脫離家暴。

同樣地，反移民的防疫政策與社會態度，也只會導致新住民的身體健康狀況「見光死」，許多新住民可能會害怕被貼標籤、被街坊鄰居非議、失去工作與家人，甚或直接遭到台灣政府遣返，因此不敢通報並隱匿病情及旅遊史，反而對疫情防治只是百害無一利。

對新興傳染病有所恐慌是人之常情，對中國政府武力侵略企圖的防備也是自然，政府與媒體有義務安撫人民的恐懼，並做好防疫工作與宣導。然而，身為台灣人民的我們，此時應該團結起來，日常生活中落實同儕及社區教育，而非強化中裔新住民女性因「陸配」一詞——被買來的、詐欺者、資源掠奪者、娼妓與生育工具等心理映像－－所深受的污名（stima），現在是時候傾聽她們的聲音並對話交流，說出彼此的擔憂與對政策的需求，打破她們長期以來被噤聲（silence）、被化約為特定政治集體的困境，邀請不同背景或處境的台灣人一同參與防疫工作，只有這樣我們才能共同度過難關，否則我們可能會一齊步向毀滅。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航