《絲綢之路續篇》：解放軍藏不住的野心，目標是像美國在全球執行任務

文：彼德・梵科潘（Peter Frankopan）

為了要應對、回應和理解中國的擴張野心和存在感，是南亞、東南亞，以及大洋洲和太平洋地區各國防禦支出增加的原因之一，在上述的這些地區都有中國修建新機場、碼頭和各種設施的工程，並且還進一步向索羅門群島和萬那杜提供一系列投資，這不僅讓澳洲警覺了起來，而且還引發關於怎樣是最好回應方式的討論。

雖然一些政治人物已經開始用惡語中傷的方式來回應，例如澳洲的前外交部長康塞塔・菲拉凡提－威爾斯（Concetta Fierravanti －Wells）說，中國正在金援造價昂貴的「無用建築」、「通到寸草不生的地方的路」，和修建「糟到見鬼」的建築工程，但是有更多的積極行動已經做出了。在澳洲，這些行動包括提高對這一地區的援助，鋪設昂貴的地下水管道（以阻止中國的承包商做這件事），並審核通過一筆價值三百八十億美元的交易，從法國購買了十二艘新潛艇。這樣的動作——例如決定斥資七十億美元組建一支小型無人機編隊——都是為了與中國在未來展開競爭。「了解是什麼人正在我們的地區行動，並且在必要時對任何威脅做出回應，」澳洲國防部長克里斯托弗・佩恩（Christopher Pyne）說，「這是十分重要的事情。」

這種擔憂的程度，也可以從紐西蘭政府在二○一八年七月發布的防禦策略政策聲明中清晰地看到。「紐西蘭正在一個越來越複雜和日新月異的國際安全環境中探索，」文件如是說。「我們將會面對在規模和體量上都是我們地區前所未見之大的複合挑戰。」這是提出和澳洲及一系列太平洋國家簽署安全協議的序曲，其驅動力主要就是中國在這個地區益加頻繁的活動。

在吉布地展開的競爭甚至更加尖銳直接，該國是正在上演現代版大博弈的諸多國家之一。吉布地坐落在扼守亞丁灣和（連接蘇伊士運河的）紅海之間的非洲之角上，擁有重要的戰略地位，每年有全世界三○％的海運量會途經此地。自從一九七七年吉布地從法國獨立以來，法國就在這裡擁有軍事基地，該國之前曾作為法國殖民地超過一個世紀，法國的衛戍部隊對該國的安全起了重要作用，而且也在東非沿海地區的反海盜巡邏中起了很大作用。最近至二○一四年，由於巴黎的預算縮減，出現了將法國衛戍部隊的數量減半的計畫。

然而自從那時開始，這個地區就成了其他國家的蜂蜜罐，有沙烏地阿拉伯提出的在吉布地建立一個軍事基地的提案，因為「我們是持有相同價值觀的同一民族，而且我們也有相同的問題和挑戰。」土耳其也非常積極地在附近活動，這一點可以從該國在索馬利亞的大使館看得很明顯，這是土耳其在全世界最大的外交機構。土耳其也正在這個地區修建一個軍事設施，而且在索馬利亞修建一個軍事基地的計畫也進展得十分順利。

這個地方將不會跟日本在吉布地的軍事基地距離很遠——日本的軍事基地正在擴建過程中。這兩個軍事基地都距離位在厄利垂亞南方阿薩布（Assab）的補給站很近，這個基地由阿拉伯聯合大公國興建；已經開始運行的補給站除了能停泊輕型巡洋艦和更大的船隻之外，還能停放攻擊型戰鬥機和坦克。離海岸不遠的地方，有個新的港口正在修建中，這個位於蘇丹沿海的薩瓦金（Suakin）的工程有來自卡達的四十億美元資金——將成為紅海最大的港口，而且也具有軍事用途。

戰略要地的大雜燴吸引了來自各方的勢力——包括俄羅斯在內，該國據說在和索馬利蘭（Somaliland）討論建立一個能容納兩艘驅逐艦、四艘護衛艦、兩個潛艇碼頭以及提供駐防部隊的軍事基地事宜。作為交換，莫斯科方面將明確地開始幫助這個分離共和國能夠從索馬利亞中獨立出來，並且成為國際承認的主權國家。

但是對美國來說，該地區的地位遠不止是有利地點這麼簡單。對於美國的地區、國際和全球政策來說，這裡都具有關鍵性的重要地位。在二○一六年時任駐吉布地大使的湯姆・凱利（Tom Kelly）就曾描述過在吉布地修建基地一事，他將其稱為「全世界最大的現役軍事建設工程……在我們從事的所有方面，它都是第一名。」吉布地在美國的軍事任務中有關鍵的角色，不僅在非洲，在歐洲、亞洲及全世界都是這樣。「它對我們來說非常非常重要」，瓦爾德豪澤（Thomas D. Waldhauser）將軍在二○一八年春天這樣告訴美國眾議院軍事委員會。

這對中國也變得重要了，在二○一六年，中國開始在吉布地修建自己的海軍基地。當吉布地政府終止了總部位於杜拜的環球港務（DP World）的合同時，該公司是多拉勒（Doraleh）集裝箱終端港口的營運商，在把該公司貼上「壓迫、自私」的標籤後，人們普遍相信這麼做的原因是要把終端的控制權轉移給中國，無論是作為中國貸款的回報，或是有可能作為一些債務的替代品。國際貨幣基金曾說該國面臨「高度的債務災難風險」，其債務自二○一四年由於「大型外國投資的基礎設施工程」而開始嚴重增加——幾乎所有這些工程都是由中國提供的資金。

中國的軍事基地正式地連接到了能提供「更好的後勤並保護在亞丁灣、索馬利亞外海和執行聯合國其他的人道主義援助計畫的中國維和部隊」，在這時候，衛星圖像顯示這裡正在修建有嚴密防守的軍事基地，而這裡距離美國的軍事基地只有幾英里遠，這成為了意圖宣示的證據。這和中國國務院在二○一五年發表的防禦白皮書中的內容是相符合的，這份文件談到了「保護中國的海洋權利和利益的長期任務」。正如歷史上所呈現出來的那樣，擴張中的經濟和政治利益會和保護這些利益的手段攜手並進。

就這樣的事情而言，雖然瓦爾德豪澤將軍注意到了，如果美國和中國爭奪對吉布地運輸港口控制的競爭繼續發展下去，「後果將會很重大」的事實，但是在其他地方也有類似對立的情形看起來是不可避免的。中國軍控與裁軍協會的一名高級顧問所說的話得到了轉述，「更多的海外後勤基地將會在未來興建，以協助中國海軍在全球執行任務」——表述出的目標是和美國對立。「不需要隱藏解放軍海軍的野心，」徐光裕說；目的就是「獲得向美國海軍那樣的能力，從而讓（中國海軍）可以在全球執行任務。」西非提供了一個這樣的事情會在什麼地方以什麼樣的方式發生的例子。袖珍小國聖多美普林西比相對來說沒有那麼多可以爭奪的東西，至少按照世界銀行的數據，這是一個「沒有任何經濟行為可以作為成長驅動力」的國家——這是用來表示這個國家的前景暗淡無光的禮貌說法。

但是，這個國家的確有一件事值得追求：地理位置，該國的位置可以將其作為一個完美的對整個西部非洲而言的潛在戰略和經濟活動樞紐——尤其是因為這個群島小國和同樣稀少的人口，意味著它的政治脆弱性比許多國家顯露得更少，這很利於運作。也許並不出人意料的是，因此，這個國家成為了中國注意力的目標，而且得到了大型投資，一個正在興建中的深水港口估算花費可達八億美元。

雖然在聖多美普林西比的發展中沒有軍事成分，但是在擁有重要戰略價值的地方交到朋友仍然助力重大——無論是對現在有幫助還是對將來都好。追加合作的提議，以及中國外交部長王毅精心修飾過的辭令——「中國支持所有的國家，無論大或小，都站在平等的地位上」——都大大地促進了雙方關係，並且創造出了尤其對那些被邊緣化或是被排除出國際事務主流的國家有吸引力的共同敘事方法。

這樣的方式也會帶來更直接的回報。以聖多美普林西比的案例來說，這些方式中包括和台灣斷交，轉而效忠北京方面的決定。同樣的事情也可以在巴拿馬看到，和中國政府關係緊密的中國公司同意在該國投資近十億美元，以升級能夠處理更大船隻的港口設施。過沒多久，巴拿馬——台灣為數不多而且數量正在減少的邦交國之一——和台北斷交，並和北京建立了外交關係。將會收到價值三十億美元投資的多明尼加共和國，在二○一八年五月做了同樣的事情，該國總統宣言「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

薩爾瓦多是下一個在二○一八年夏天轉換外交對象的國家。「我們確信這是走向正確之道的一步。」薩爾瓦多總統在電視發言中說道。和梵蒂岡達成的在中國任命主教的協議的背景，也看似是和北京尋求讓台灣失去支持有關——即使是羅馬的高級人士給出了此事「沒有外交或政治意涵」的保證。

中國在台灣事務上的敏感神經很明顯會被以下這件事挑動，在川普於二○一六年底當選總統後，和他通話的第一個領導人就是這個島嶼的總統（the island’s president），這個舉動被《經濟學人》描述為衝進瓷器店（China shop）的公牛。六個月後，川普改變了方式。習主席「是我的朋友」，川普說，他「作為一個領導人表現得很棒，我不會做任何事情妨礙他。所以我肯定會先跟他聊」，然後（才決定是否）再和台北方面交談。

中國的策略還延伸到了給各國航空公司施壓，讓它們更改各自網站和航班雜誌上的地圖，以反映出北京對於台灣地位的看法——此舉被川普的白宮斥為「歐威爾式的胡言亂語（Orwellian nonsense）」和「向美國公司和公民強加中國的政治正確」的企圖之一。這是中國非常嚴肅看待的事情。在二○一九年夏天，一連串生產（涉及台灣的）服裝飾品或是僅是把台灣標示為單獨國土的公司，都遭遇了在中國的品牌代言人退出和網民呼籲抵制。像Gap、Zara、紀梵希（Givenchy）、達美航空、萬豪酒店和麥當勞都被迫要發表道歉，試圖保護其商業模式以及最關鍵的——股東的利益。「范思哲（Versace，台灣譯為「凡賽斯」）熱愛中國，」一個著名服飾品牌宣布，「並絕對尊重中國的領土主權。」

對台灣展開的文攻武嚇的重要性要放在中國對新疆、香港和西藏的態度的語境中理解，所有的這些地方都是北京方面的焦慮來源。但是不用懷疑的是，台灣的問題是一個高度敏感的議題，正如閻學通所注意到的，「冷戰的核心是意識型態，只有阻止意識型態上的緊張，我們才能阻止（中美之間的）冷戰」。這是「建立有效的預防機制」的必行之事，只有這樣才能避免危機——或是更糟的局面。

閻學通說：「我們必須要處理的最大問題之一」，是「川普的不可預料」，因為「他按照自己（的虛妄）做決定，而且在他的決定之間缺少延續性」。理解這一點，而且要正確地處理這件事，必須同時具有技巧、耐心和不少運氣來對這位總統的意願做出事後猜測，以確定他是否、何時或是為什麼改變主意。尤其棘手的是台灣的案例。這個島嶼的地位，以及美國和中國如何處理此事，代表了在接下來十年中世界和平的「最大危險」，閻學通如是說。

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書籍介紹

本文摘錄自《絲綢之路續篇：霸權移轉的動盪時代，當今的世界與未來文明新史（牛津大學百萬暢銷歷史作家Peter Frankopan撼世續作）》，聯經出版

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作者：彼德・梵科潘（Peter Frankopan）

譯者：苑默文

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Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航