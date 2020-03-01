《絲綢之路續篇》：在艾爾多安眼中，土耳其的肚子沒有連著美國的臍帶

文：彼德・梵科潘（Peter Frankopan）

把寶壓在和俄羅斯有共同利益的沙烏地人身上，只是美國正在冒的險的一部分。美國還得要和北京、利雅德、莫斯科——和其他國家——在世界各地一點一點地鬥智鬥勇。例如土耳其，這個國家因為和俄羅斯、中東、中亞相接近的地理位置，曾是北約冷戰戰略中的一塊基石。但艾爾多安則是被俄羅斯勤勉地唱和拉攏，疏離美國和歐洲。一部分的努力是透過在敘利亞進行合作，以及改善兩國之間的商業聯繫。但同樣起作用的是，俄羅斯提出將先進的S-400防空飛彈系統提供給土耳其的出價——以此來取悅誰都不怕的總統艾爾多安。「沒人有權利討論土耳其共和國的獨立原則」，他說，或是討論任何「關於我國防務上的決定」。

這引起美國的警覺，美國參謀長聯席會議主席約瑟夫・鄧福德（Joseph Dunford）被迫要發表一份聲明來處理「一篇不正確的媒體報導」。雖然人們的推測是正相反，但他說土耳其「沒有從俄羅斯購買S-400防空系統。這是一個隱憂，但是他們還沒有買。」這份聲明的重要性從中國新聞媒體進行了報導可見一斑。

五個月後，土耳其同意以據報導為二十五億美元的價格購買S-400防空系統，此事給土耳其的北約成員國身分造成了疑問，甚至也給北約本身提出了疑問。美國國務卿蓬佩奧試圖給他的土耳其同行恰武什奧盧施壓。美國參議員在幾小時前實施的凍結洛克希德馬丁（Lockhead Martin）公司的F-35戰鬥機群的出售，並沒有把事態平息下來。向土耳其施壓的行為是不會被容忍的，恰武什奧盧說。這樣的事情在俄羅斯人聽來無異於天籟，克里姆林宮發言人表示，強烈歡迎土耳其購買蘇－戰機取而代之。

相似的，當美國因為土耳其扣押美國傳教士而對土耳其政府高級官員實施制裁，並且威脅採取更進一步的懲罰性措施的時候，北京迅速地向土耳其建議，提出推進兩國連接並透過和安卡拉增加合作以帶來「豐碩結果」。二○一八年七月於金磚國家會議上，艾爾多安和習近平之間的會談清晰地圍繞在這件事上，兩國決心改善關係並「關心彼此的核心利益」。也許並不出人意料，中國領導人指出，中國和土耳其在「一帶一路的合作建設上是天生的夥伴」。

艾爾多安熱情地尋求和中國保持更緊密的關係，他不但談論起多虧了「新絲綢之路」的計畫讓「我們的地區正迎來一個新紀元」，而且還提到了博斯普魯斯海底的馬爾馬拉（Maramaray）隧道是北京提出的倡議中最重要的部分之一，儘管該工程的出資方是由日本、歐盟和土耳其組成的聯合財團。

因為「安卡拉和華盛頓之間正在狂暴上演的爭執目前沒有顯示出消弭的跡象」，土耳其和中國也成了天生的夥伴。中國《環球時報》的社論文章用很長的篇幅提出，現在正是中國和土耳其探索「加深合作的新機遇」的最好時機。文章表示說打好基礎十分重要，因為在中國，對土耳其的認知很糟，而且很多人對正在伸出的「友誼之手」漠不關心。在韓戰期間支持美國和在購買紅旗－9飛彈一事上的出爾反爾，給土耳其留下「和中國耍花招」的印象。然而，「最不能接受的」，是土耳其對新疆分離主義者的支持，和對新疆「民族政策不負責任的評論」。在美國政策帶來的進一步壓力已經給土耳其經濟造成打擊的時候，中國提供了潛在的新夥伴關係的開價。正在安卡拉上演的麻煩已經為北京敞開了門。

這其中的利益遠不止武器銷售那麼簡單。因為面對著從地中海東部一直到太平洋乃至在非洲等地的絲路沿線正在上演的對立和地位爭奪，必須要做出決定。因為《美國敵對國家制裁法案》（Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act），美國禁止向任何購買俄羅斯武器的國家出售武器。這意味著如果沙烏地阿拉伯、土耳其和其他國家可以被莫斯科說服來改換效忠的話，那麼這些國家就會明確地離開華盛頓的軌道。

美國國防部長馬蒂斯做出結論，這是個嚴重的問題。美國正在一個自我癱瘓的過程中，他這樣告訴國會。「在今日的發展當中，」他說，「事情會很快、很快地讓國家發生變動。」美國把自己桎梏在自己規定的條條框框中已經足夠糟糕了，但「俄羅斯正用他們的所作所為讓他們每天都處在可以說是把我們逼到走投無路境地的位置上」的事實，甚至還要更糟糕。「情況緊急」，他這樣說道。

也許俄羅斯能夠支配的經濟能力很有限，但是它有認識到世界正在變化的外交能力和政治悟性——從而能適應變化中的世界。莫斯科在創造不安和利用他人的焦慮上十分拿手。梅克爾已經相信二○一九年春天抗議氣候變化的德國學生是得到了俄羅斯特工的協助或是慫恿。這怎麼可能呢，她思索著，德國的孩子怎麼會突然對環境議題感興趣了呢？在她目前所見，他們提出的更乾淨、更環保、更光明的未來可以回溯到俄羅斯身上，這是普亭「每天在歐洲國家中」展開的新型「混合戰爭（hybrid warfare）」的一部分。

從某些意義上說，這樣的觀點是否有實在證據並不重要；俄羅斯使出手段的事實甚至闡明了我們所生活的變動時代。同時，這也可能探測到普亭所採取更多公然、明顯、外露的手段，例如在敘利亞和談中，俄羅斯夥同伊朗、土耳其，將自己展現成穩定局勢的力量——和美國產生對比。美國領導的對伊拉克、阿富汗的介入所帶來的後果，只有「破壞和極端主義的擴散」，伊朗外交部長札里夫說。俄羅斯外交部長拉夫羅夫說：「美國、法國和英國實施的空襲違反國際法。」西方，他補充說，表現得彷彿他們仍然「幸運地對我們世界上的事務說了算，」他說，「他們的時代已經過去了。」這樣的論述是莫斯科方面把自己呈現為可靠的、一支穩定性力量，以及一個獨立的國際仲裁人的更大運行模式中的一部分。

俄羅斯、土耳其和伊朗呈現出來的和平樣貌以及尋求用和平方式達成協議的作法，會讓那些關注俄羅斯吞併克里米亞、俄國軍隊出現在烏克蘭並試圖在英國暗殺前情報官員、被英國醫院鮑伯・席利（Bob Seely）指控說俄羅斯正在利用「冷戰時期的KGB使用過的積極手段」來破壞英國政治制度穩定性的人們感到十分驚。一份英國外交事務委員會在二○一八年夏天提交的報告，不僅發現「把倫敦當作與克里姆林宮有關聯的個人的腐敗資產基地」的情勢十分嚴重，這「已經對我們的國家安全產生了影響」，而且「打擊這一現狀應該成為英國外交政策的優先考量」。

緊接著的是持續、不間斷地試圖介入美國和其他國家的選舉。俄羅斯人「不斷地做出努力來推翻民主程序」，馬蒂斯這樣說道，他還補充說，普亭在二○一八年中期選舉的時候，「又再次嘗試了破壞一番」。「我們無論如何都會做出必要的舉動」，他補充說，來捍衛民主程序，反抗那些尋求削弱美國和削弱民主本身的人。

土耳其在它的目標和行動上都不能算是按兵不動。對鄂圖曼帝國的懷舊，已經被如何重建其輝煌的過去所取代，在那時候，從塞拉耶佛到大馬士革，從班加西（Benghazi）到埃爾祖魯姆（Erzurum）的所有城市，都位於一個多文化、多種族的國家境內，這個國家所取得過的成功籠罩了不算久遠以前的歷史。

艾爾多安總統在二○一七年的一場演說中說：「土耳其共和國是鄂圖曼帝國的延續」——儘管其國境線已經改變了。正如那些爆紅的以奧斯曼帝國為時代設定的電視劇一樣，將過去之火重新點燃，是土耳其在當今世界上扮演的角色很大的一部分。在敘利亞和伊拉克的軍事介入也是一樣，以及對鄰國希臘採取的益發強硬的立場——以及在面對華盛頓時的目中無人的遣詞造句。「我們的肚子上沒有連著美國的『臍帶』」，這句話成了五家親政府立場的報紙在同一天中的頭版頭條——這是一個來自華盛頓的壓力已經惹怒了安卡拉的清晰信號。

而且還有伊朗，該國在伊拉克和敘利亞的冒險，以及對葉門胡塞（Houthi）武裝的支持，同時還有在對哈瑪斯和真主黨的援助，都未必是一個熱衷於將自己描述為保護國際秩序的國家的最好憑證。伊朗一邊提出尊重在協商得出的協議範圍之內運作，若非萬不得已避免使用武力的承諾，同時派出軍隊在別國參與軍事行動，並且捲入了代理人戰爭，這些事都凸顯出了關注行動而不是關注言論的重要。

然而，看到中國、俄羅斯、土耳其和伊朗面對世界正在發生變化的事實彼此協調一致的現象，是具有揭示意義的。同樣也令人驚訝的是，這顯示有多少亞洲國家不僅已經明白這一點，而且正積極主動地試著找到為未來做好準備的方法。幾乎所有國家已經發展出面臨短期和中期機遇和挑戰的藍圖，以及如何更好地處理機遇和挑戰的分析。

「一帶一路倡議」可以歸入到這個類別裡。但是沙烏地阿拉伯的「願景二○三○計畫」同樣也可以，其他的還有俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞和吉爾吉斯的「歐亞經濟聯盟」、哈薩克的「光路倡議」、越南的「兩走廊、一經濟圈倡議」、土耳其的「中央走廊倡議」、蒙古的「發展之路倡議」、寮國、柬埔寨和緬甸的發展計畫。隨後還有由印度推出的一系列計畫，例如「東望政策」、「印緬泰三邊高速公路工程」、「西進戰略」和「鄰國優先計畫」。

和這些計畫並行不悖的還有區域性的規劃，例如「東協願景二○二五」，這項計畫希望推動整個區域之間的經濟、社會和安全合作，據估計有六・五億人生活在這個區域內。

在這些為未來準備的綜合性計畫列表中，明顯缺席的是歐盟。對一些人來說，這不僅是好事，也是有意為之的。一位負責歐盟和亞太地區國家關係的官員宣稱，歐盟「不進行地緣政治操作」。雖然速度緩慢，這樣重大的否定正在被新的近乎於傳播福音一樣的宏大聲明所取代——但是拿不出細節或是實質上的內容。歐盟外交事務的高級代表人說，歐盟將會和亞洲緊密互動，「這個地區有世界上最高的成長預期」，也就是說，受益的不僅是歐洲和亞洲，而是「整個星球都會受益」。

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書籍介紹

本文摘錄自《絲綢之路續篇：霸權移轉的動盪時代，當今的世界與未來文明新史（牛津大學百萬暢銷歷史作家Peter Frankopan撼世續作）》，聯經出版

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作者：彼德・梵科潘（Peter Frankopan）

譯者：苑默文

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Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航