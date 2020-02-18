鑽石公主號19日結束隔離，陳時中：「郵輪列為感染區，所有人都得搭包機回台」

目前停泊在日本接受隔離的鑽石公主號郵輪，19日將結束隔離，美國、韓國等國都研擬包機撤僑措施。而我國的包機還在談，今（18）日稍早傳出有鑽石公主號旅客不想搭包機回台，中央流行疫情指揮中心傍晚宣布，鑽石公主號即日起列為武漢肺炎感染區，船上所有人若返國，必須統一包機回台，並且依法接受隔離、檢疫等措施。

傳鑽石公主號有人不想搭包機，指揮中心：「必須統一包機回台」

目前停泊在日本橫濱港接受隔離的鑽石公主號郵輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）疫情不斷攀升。根據日本厚生勞動省18日下午最新資料，鑽石公主號增加88名確診，總確診人數升高至542人，總共2404人接受檢測。

中央流行疫情指揮中心今日下午5:30召開記者會，指揮官陳時中表示，鑽石公主號郵輪病例數逐日攀升，且我國在船上有4人確診，即日起宣布該郵輪列為武漢肺炎感染區，陳時中強調：「船上所有人若返國，必須統一包機回台，並採取隔離檢疫措施。」

流行疫情指揮中心執行官周志浩解釋，列為感染區的意義在於，待過船上的外國人如果要入境，可以給予適當限制跟處分，本國人則必須依國家法律規定，必須執行法定義務。

根據指揮中心新聞稿，依據《傳染病防治法》第58條規定，主管機關對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，得採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施。違反上列相關規定者，將依《傳染病防治法》第69條第1項，最高可處新台幣15萬元罰鍰。

周志浩補充，目前船上有22位我國籍旅客和2位我國籍船員，旅客中有4證實受到感染，4人中2個人有症狀、2個無症狀。

至於鑽石公主號包機撤僑進度，陳時中表示，這次的工程龐大，最後的細節還在跟日本政府研議中。另外有記者提問，如果19號隔離期結束，但我國包機還未準備好，是否會讓乘客下船？周志浩表示，會不會下船尊重地主國安排，我國與日本目前還在談。

《自由時報》今日下午約1時報導，駐日副代表蔡明耀證實，鑽石公主號上，目前仍有2位國人尚未完成篩檢，原訂19日的包機不得不延後2到3天。

另外，據了解，有我國乘客不願搭包機回台，部分乘客是因為在日本有親人、不需要急著回台，有人是擔心隱私曝光。另外依照日本的規定，19日隔離期滿且檢測呈陰性反應者可以下船自由行動，但搭包機返國的乘客仍需要接受隔離，這也讓多名國人乘客怯步。

郵輪成為「小武漢」，各國研議包機撤僑

（中央社）中國爆發武漢肺炎疫情，停泊在日本橫濱港隔離檢疫的鑽石公主號郵輪病例暴增，儼然成為迷你版武漢，郵輪上來自50多個國家地區的船員與乘客，各國如何因應撤僑，備受關注。

台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日表示，已提飛航申請，希望接回鑽石公主號上的台灣人。陳時中說，已向日方洽談相關事宜，研議採包機型態回國。

駐日代表處18日發訊息給鑽石公主號遊輪上的台灣乘客，原訂於19日出發前往日本的包機，由於台灣乘客中仍有2人尚未完成篩檢，延後2至3天。

香港

香港當局將於19日派遣2架包機到日本，接載船上的350名香港人及5名澳門居民，但不包括確診者及與確診者有緊密接觸的人，這些港人返港後要在檢疫中心接受14天隔離檢疫。

南韓

南韓總統專機（空軍3號）今日中午12時2分從空軍基地首爾機場啟程飛往日本，預定明天清晨接回停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪上4名韓國公民及1名日籍家屬。

南韓聯合新聞通訊社報導，這一架專機有15個座位，載有醫療隊、檢疫人員以及外交部工作人員，此行將接回5人，包括4名韓國公民及1名日籍家屬。

美國

美國政府派出2架包機接回美國公民，包機於台灣時間16日9時30分抵達東京羽田機場。

鑽石公主號上約有380名美國籍人士，日本自衛隊用大巴士將下船的美籍乘客載往羽田機場搭乘包機，17日清晨起飛返回美國。這些美國公民返國後，需進行14天檢疫隔離。

14名驗出武漢肺炎的乘客已分別送至加州和內布拉斯加州的醫療院所。另有40名美國公民先前已因驗出武漢肺炎送往日本醫院治療，且未獲准搭乘包機返美，還有若干美籍旅客選擇繼續留在郵輪上。

加拿大

加拿大政府15日宣布將派專機接回加國乘客，乘客登機前將先進行症狀篩檢，表現出武漢肺炎症狀者將禁止登機，並轉移至日本衛生體系接受適當醫療。

無症狀的加國人將搭專機飛往位多倫多東部的翠登空軍基地（Trenton air force base），之後再做評估，接著送往位於安大略省康沃爾（Cornwall）的NAV加拿大航空培訓學院（NAV Canada Training Institute）隔離14天。

澳洲、紐西蘭

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）17日說，澳洲預定19日派包機接回200多名澳洲公民。他們屆時將被帶至屬於熱帶氣候的澳洲北部地區，並須接受另外14天的檢疫隔離。

莫里森說，澳洲航空公司（Qantas Airways）包機提供機上空位，接回鑽石公主號上的紐西蘭人，但人數尚未確定，這些紐西蘭人將在達爾文轉機回到紐西蘭。

義大利

義大利當局16日表示，決定派出飛機，將郵輪上的35名義大利公民撤回國內。

英國

路透社報導，英國外交部18日表示，他們正努力籌派專機到日本，撤回鑽石公主號上的英國籍乘客。

英國外交部在聲明中說：「我方人員正與船上的英國籍乘客聯繫，確認相關必要安排。」英國外交部還說盼專機能盡快成行。

中央流行疫情指揮中心今（18日）表示，截至下午4:00，國內新增28例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1897名個案，含22名確診、1795名排除，其餘80位隔離檢驗中（44名初驗陰性、其餘36位待檢驗）。

22名確診個案中，1名死亡，2名出院，其餘19名個案病況穩定，持續住院隔離。除中部家庭群聚個案接觸者持續追蹤外，其餘個案接觸者尚有87人持續居家隔離，其中7人有症狀已通報（4人二採陰性、3人檢驗中）。另2月3日自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，其他246人已於今日上午7點全數解除隔離，離開集中檢疫所。

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責任編輯：李修慧