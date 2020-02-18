日本機車製造商如何博得越南人歡心？造型要好，性能也要可靠

根據越德大學交通運輸研究中心指出，到2030年之前，70％的越南人仍將機車作為主要交通工具，而目前越南有近6000萬輛機車，每年又以300萬輛持續快速增加，是世界第四大機車市場。究竟哪個機車品牌成功領銜越南龐大的機車市場？什麼樣的機車又最受越南人歡迎？就讓i-Buzz跨境大數據帶你來探索吧！

「外觀造型」為越南消費者購買機車關鍵要素

對一般越南人來說，機車有著極為重要的位置，而且是家裡最有價值的資產之一，因此越南人非常珍惜並欣賞機車。好看且時尚的機車將為車主帶來自信與驕傲，此時，機車不僅是交通工具，更演變成了一種首飾，能襯托出個人魅力的工具，所以比起其他因素，越南人更重視機車的外觀造型，因此，「外觀造型」與「顏色」為購車的關鍵要素。

Photo Credit：i-Buzz網路口碑研究中心

日本機車品牌引領越南機車場，Honda聲量取得壓倒性勝利

i-Buzz跨境大數據顯示，越南十大機車品牌中，有四個屬於日本品牌，也說明了越南人對於日製機車的偏好，而這主要歸因於越南人相信日本機車的品質優良以及耐用性高。

而品牌聲量顯示，日本Honda網路聲量奪冠，與其他品牌拉開一大段距離，佔整體品牌聲量的49%，儘管不是第一家打入越南機車市場的國際品牌，但到目前為止，Honda是越南機車市場最成功的企業，「Honda車」甚至從一個專有名詞演變成所有機車的通用名詞。

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為何Honda如此受越南人喜愛呢？早期，當其他機車製造商（如Yamaha和Suzuki）專注於二衝程引擎時，Honda就開始採用四衝程引擎，節省燃料、降低環境污染。另外，Honda的產品設計優雅溫和，適合所有年齡層、男女通用，贏得了越南人的芳心。而越南民族個性是較難改變既有想法，並相信口耳相傳的經驗，因此第一印象影響力相當大，幾十年來Honda仍為越南人的首選。

歐式造型受歡迎，Honda SH 2020消費者不買單

針對越南人最在意的外觀造型進行語意判斷，i-Buzz發現五大機車品牌外觀正面評價比例皆高達80%以上，而Honda竟然並非最高的，而是義大利品牌Vespa，外觀正面評價比例高達92%。

其實Honda負面評價比例較高是因為一款剛推出的機車叫做Honda SH 2020。Honda SH系列是越南機車市場上最受歡迎的高級機車，但越南人對於SH 2020新款造型並不買單，而受到消費者的廣泛批評，SH 2020的價格因此大跌，甚至比去年款式SH 2019還便宜。

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而外觀正面評價比例最高的義大利品牌Vespa具歐式風格，優雅且獨特的設計，相當受到消費者的喜愛，同樣在高價機車市場，與Honda SH 2020相比，新款Vespa Sprint 2020受到更多消費者的正面回饋。

越南人認為Yamaha最好看的系列是Yamaha Grande。此系列設計跟Vespa機車一樣優雅，帶點法式風格，且提供豐富的顏色選擇，成了Yamaha最受歡迎的女生機車款式。而BMW和Kawasaki為檔車，外觀設計專攻男性消費者。

安全的黑色聲量第一，顯眼暖色系也受歡迎

黑色是最安全的顏色選擇，較容易搭配衣服，而且越南人購買機車時會傾向選擇不會髒掉、容易清洗的顏色，所以黑色是首選顏色。而越南文化受亞東文化影響深遠，相信明亮的金、黃、紅、橘色會帶來好運，因此，在購買東西時，也傾向選擇暖色系的產品。

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欲征服越南機車大市場，大數據告訴你消費者偏好

綜觀來說，越南人購車時，外觀比其他因素還重要，但前提是車子品質良好。日本機車製造商早已領會此消費者洞見，提升產品品質，確保車行有足夠零件供應，減少維修費用，提供豐富款式選擇，奪得市場先機，這是為什麼越南人喜歡購買日系車。而越南機車市場仍有龐大的發展潛力，若能透過大數據把握越南消費者偏好，投其所好研發熱門車款，相信其他品牌亦能在越南機車市場奪得一片天。

本文獲i-Buzz網路口碑研究中心授權刊登，原文在此。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜