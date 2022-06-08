打寒顫並不是抽搐：五個家長常帶孩子衝急診，但誤解成重症的主訴
我們想讓你知道的是
以前因為就醫方便，家長不太需要學習如何觀察，可以輕易到診所或急診室讓醫護人員評估，但現在確診者無法到診所看診，到急診室可能需要等待1-2小時，家長學習如何正確評估孩子的生理狀況，在現今的時空背景下是必要的。
兒童急診近來病人持續維持高峰，整理五個確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後，家長常帶孩子衝急診但誤解成重症的主訴：
1. 使用退燒藥後體溫未達41度以上的高燒
體溫突然飆升至39-41度之間，退燒藥幾乎沒有效果。可以在家考慮的處理方式是使用第一種退燒藥兩小時，孩子體溫仍然大於39度且感到不舒服時，可以考慮使用第二種機轉不同的退燒藥，例如服用安佳熱後兩小時，再使用依普芬（舒抑痛）或退燒塞劑，反之亦然。
開始發燒後48小時內，不要期待退燒藥能將體溫降到38度以下，能降到38度多就很不錯了，主要是觀察孩子體溫下降後食慾、活力、精神有沒有恢復？若沒有，活力、食慾、精神持續很差，請帶孩子至兒童急診看診。
此外，水分補充不足體溫也很難降低，若可以，儘量讓孩子補充大量水分，不一定要白開水，牛奶、飲料、果汁皆可，喝得下去最重要。
2. 打寒顫並不是抽搐
抽搐會合併意識混亂或喪失，可能會有單側或單肢抽動；打寒顫時意識清楚只是會不舒服，四肢同時冰冷、顫抖，不會只有單側或單肢顫抖，顫抖發冷結束後開始全身發熱、高燒。
打寒顫四肢冰冷時首要工作是幫孩子保暖，等到四肢發熱高燒時要幫孩子散熱。若確定不是打寒顫而是抽搐，請帶孩子至兒童急診看診。
3. 高燒時呼吸急促是正常生理反應
體溫上升呼吸加快是正常的生理反應，看到孩子呼吸急促第一件事情是觀察有無打寒顫和量體溫，打寒顫和高燒時期呼吸都會加快，體溫大於39度時使用退燒藥，觀察體溫低於39度時呼吸急促的情形是否改善，若沒有，請帶孩子至兒童急診看診。
高燒時的呼吸急促不會造成胸凹費力呼吸，不管有沒有高燒，只要觀察到呼吸時有胸凹的現象，就是呼吸費力的證明，請帶孩子至兒童急診看診。
4. 幼童血氧機出現血氧或心跳異常，不一定是真的異常
一般血氧機附的手指感測器適用於大人的手指，若夾在幼童纖細的手指上常會出現感測不精準的狀況，加上孩子手可能亂揮或掙扎，都可能造成血氧偵測異常。
重點還是觀察孩子的臉色和活力，血氧機的數值在幼童身上真的只能參考。
發燒或哭鬧時心跳也會加快，要觀察心跳是否正常，請先用藥物幫孩子退燒和安撫孩子，退燒安靜時的心跳才是真正的心跳。
也可以用體溫心跳校正法，若以體溫37度為基準，體溫每上升一度，心跳可能增加10-20下。
5. 無法進食不代表一定需要打點滴
發高燒或喉嚨疼痛或噁心嘔吐常是無法進食的原因，固體食物無法吞入，若水分補充足夠，尿量沒有大幅減少，不一定需要打點滴，點滴也是電解水的一種。
無法吃固體食物時，不能只喝白開水，電解水、牛奶、飲料、果汁是比較好的選擇。若連水分都無法喝入，持續8~12小時（兩餐以上）合併尿量明顯減少和活力變差，建議帶孩子到兒童急診讓醫師評估是否需要打點滴。
上述五項不只適用COVID-19，兒童其他感染症也適用。以前因為就醫方便，家長不太需要學習如何觀察，可以輕易到診所或急診室讓醫護人員評估，但現在確診者無法到診所看診，到急診室可能需要等待一、兩小時，家長學習如何正確評估孩子的生理狀況，在現今的時空背景下是必要的。
補充說明，年齡未滿三個月的嬰兒發燒屬於高危險族群，請直接帶寶寶至兒童急診看診。
本文經Dr. E小兒急診室日誌授權刊登，原文刊載於此
延伸閱讀
- 新增5萬2992例本土個案、151人死亡，馬偕黃瑽寧醫師分享如何照顧確診孩子、退燒後1狀況需注意
- 台大醫院出現首例「兒童多系統發炎症候群」，兒科醫師：確診後6週內持續發燒+6症狀儘速就醫
- 醫師示警兒童染疫4大特殊症狀，李秉穎說明兒童腦炎可能成因，避免感染是唯一解方
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：