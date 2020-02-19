別把廢電池當塑膠！回收做得好，環境危機也能變商機

電器肚子裡小小一枚乾電池，拿在手中輕如鴻毛、貌不驚人，卻蘊含著極大的能量，供應我們日常生活的用電需求。反過來看，電池中包含的酸或鹼性液體，以及鉛、鎘、汞等重金屬，隱藏著極大的毒性，如果不小心處理，將會對人體、自然環境造成極大的損害，是令人聞之色變的廢棄物！對於回收廢乾電池的重要性，你可能已經略知一二，但你會不會好奇，究竟回收後的電池去了哪裡、又有什麼用途？它們有好好被處理嗎？又能再製造成哪些新玩意？

常用的電池種類這麼多，是不是都要拿去回收呢？簡單來說，只要是重量小於一公斤的乾電池都可以回收。以拋棄式的一次電池為例，不管是適用於時鐘、手電筒、玩具的筒型電池，也就是我們所熟知的1號、2號、3號、4號電池，以及手錶、耳溫槍、助聽器中的鈕釦型電池……都是應該被回收的乾電池。

Photo Credit: 維基百科 電池的種類眾多，每種電池的回收方式不盡相同，但都應該妥善回收，才不會對環境造成傷害。

而可重新蓄電的二次電池，例如電動機具中的鎳鎘電池，話機、筆電中的鎳氫電池，甚至是數位相機中的鋰電池，也都能回收再利用。至於鉛蓄電池、以及必須另行添加電解液或其他物質方能供電的電池，則不包括在內，須另行聯絡合法的資源回收業者或汽機車保修廠、機電行協助回收。

不同類型的乾電池中可能含有各種重金屬，會污染土壤和地下水源，甚至進入我們體內危害健康，但要是經過妥善的回收處理，那可就利大於弊了！電池中的鐵、錳、鋅、鈷、鋰、鎳、鎘、塑膠都是有用的物質，交由處理廠分離出來後，即可作為原料重新運用。

以我們熟悉的筒型錳鋅及鹼錳電池為例，目前的回收處理流程可分為分選、破碎、篩選、負壓除汞等主要步驟。處理廠首先從回收物中分選出錳鋅及鹼錳電池，再對外殼進行破碎，接著透過篩選及磁選等程序，分離出二氧化錳、廢鐵、廢鋅等再生料。

接下來，則是運用特殊機器，以負壓高溫法除去電池中的汞，並藉由冷凝器、袋濾式集塵器、濕式洗滌塔及活性碳吸附槽等，將再生料中的其他污染物過濾出來。餘留下的廢水、污泥、酸鹼液等污染物質，最後會以焚化、固化掩埋的方式處理，避免傷害環境。

循環利用再創商機 每一分原料都不浪費

Photo Credit: shutterstock 廢棄的乾電池若不妥善處理，有可能污染土壤及地下水，進而影響到人體的健康。

從廢乾電池中提煉出的鋅、鐵，多半可以直接運用於金屬製品的製作原料，或成為金屬煉製業的摻配原料。二氧化錳則在煉鋼廠中有相當重要的化學應用，能夠降低鋼的脆性、改善鋼的熱加工性能，以提升煉鋼的品質。當然，這些原料也能再製成新的乾電池。此外，美國最大的回收廠Call2Recycle更曾分享，廢電池中提煉出的鋅具有強化骨骼的作用，甚至可以被加入早餐麥片中，補充小朋友成長所需的營養。

目前臺灣乾電池回收成效相當亮眼，根據環保署統計，2018年全國廢乾電池的回收總量超過4千公噸，2019年截至9月止也有近3千公噸的驚人成果。

事實上，我們回收廢乾電池的管道真的太多又太方便了！臺灣密度超高的連鎖超商都是電池回收站點，村里社區、學校的資源回收站等，也都主動收集廢電池，讓人沒辦法拿懶惰當藉口呢！期待你我一起努力，一起為臺灣循環經濟打拚。