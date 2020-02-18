武漢肺炎影響層面大，新加坡祭出抗疫津貼、減稅政策救經濟

（中央社）新加坡累計武漢肺炎確診病例達77起，衛生部2月18日啟動抗疫津貼計畫，凡罹患呼吸道疾病的新加坡公民與永久居民，到指定的900家私人診所看病都能獲補助，個人僅須付新幣10元。

新加坡迄今雖有新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂等5個感染群，但目前仍無意調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級至最高的紅色。

「公共衛生防範診所」計畫（Public Health Preparedness Clinics）18日起啟動，從強化基層醫療體系監測著手，降低2019年冠狀病毒疾病散布風險。

計畫顯示，新加坡公民與永久居民如出現咳嗽、發燒、流鼻水與喉嚨痛等呼吸道症狀患者，只需要支付新幣10元（約新台幣230元）的看診與醫藥費用。

新加坡各級學校強化防疫因應措施，諸如暫停校際與外部活動，範圍包括校際賽事、訓練營等，另錯開學生休息時間。教育部也採取更多防範措施，目前還沒有必要關閉學校。

新加坡有大學從10日起取消超過50人以上出席的大型講堂課程與活動。所有的計程車司機與私家車司機從11日起每天量體溫兩次，政府免費發放30萬個口罩給計程車司機，每名司機各獲得4個口罩，提供給身體不適的乘客。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名2019年冠狀病毒疾病為（COVID-19）。新加坡累計確診數達77起，其中24人已出院、49人病情穩定、4人病情危急。

2020財政預算案額外援助5大行業

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰18日發表2020年財政預算案。他指出，受到武漢肺炎影響，新加坡將對旅遊、航空、零售、餐飲以及「點對點交通服務」等5大行業額外援助。

新加坡聯合早報、新傳媒8頻道新聞報導，新加坡將給予旅遊、航空、零售等行業更多援助，有助於員工利用這段低迷時期進行培訓，提升工作技能，提前為未來作準備。

王瑞杰也以旅遊業為例，說明新加坡今年將為領有執照的飯店、商務住宅與商務會展場所的住宿與會議廳，提供30%的產業稅優惠，國際郵輪與區域渡輪中心提供15%的產業稅優惠，綜合渡假勝地則有10%的優惠。

Photo Credit：Reuters/達志影像 受到武漢肺炎疫情影響，平時人潮眾多的新加坡熟食中心的生意也遭到波及。

另外，王瑞杰宣布將撥款新幣8億元（約新台幣172億元），對抗俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），也提供多項過渡性的貸款計畫，確保企業資金正常運作。

新加坡受2019年冠狀病毒疾病疫情衝擊，人潮明顯不如以往，尤其導遊更出現無旅遊團可帶的情形，讓新加坡零售與旅遊業受到影響，生意下滑。

中國旅客目前赴新加坡受限，無論是濱海灣花園、魚尾獅、金禧橋、烏節路購物商場、聖淘沙名勝世界等景點，中國旅客人潮已不復見。

包括計程車與私人叫車司機受這次疫情衝擊，戴客量下滑，財政預算案也針對這群適用於「點對點交通服務」（point-to-point transport services）人士提供額外援助。

全國旅行社協會（NATAS）旅展原訂21日起舉行3天，也因武漢肺炎疫情延後到5月舉行，多項展覽或大型活動也都暫停或延後舉行。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜