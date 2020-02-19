曾讓麥可傑克森送命，俗稱「牛奶針」的麻醉藥普洛福是什麼？

文：劉育志、白映俞

護理師沛芳是「資深的新人」，有多年臨床經驗，所以即使剛到職沒多久，已得心應手。

「你從前在哪邊工作？」見她動作俐落，我忍不住問。

「在某間綜合醫院。」沛芳道。

「應該待很久喔。」

「是呀，那是我畢業後的第一份工作，沒想到一待就待了十幾年。」

「為什麼會跳槽呢？」我問。

沛芳露出苦笑，道：「說來話長。」

「像妳這麼資深的護理人員，老闆應該捨不得放妳走吧。」

「他當然不願意放人，可是我實在不敢繼續待下去。」沛芳遲疑了一會兒，才道：「因為老闆會叫我打針。」

「打針？」

「嗯，幫他打針。」

「幫他打針！？」我倒吸一口氣。

「他的病人很多，工作時間超長，又得隨傳隨到，所以睡眠品質極差，失眠非常嚴重，已經吃安眠藥很多年。不過，口服藥對他來說似乎愈來愈沒效。」

聽到這兒，我大概就猜到了，「所以他開始施打普洛福（Propofol，又名丙泊酚、異丙酚）？」

沛芳緩緩地點頭。普洛福為臨床上相當常用的短效麻醉藥，由於是白色液體，而被稱為「牛奶針」。

「原本他都請另一位資深的學姊幫他打，可能已經有一段時間。」

「很危險耶！麥可．傑克森就是這樣死的。」普洛福會對呼吸、心臟產生抑制，使用時必須嚴密監控患者的生命跡象。因為經常遭到濫用且已發生多起死亡案例，如今普洛福被列為第四級管制藥品。

「學姊一直很害怕，怕他會沒氣，每次打藥後都待在旁邊觀察。偏偏他又有點胖，只要一睡著就容易出現呼吸中止。」

「欸，遲早會出事吧。」

「學姊受不了這種心理壓力，又無法拒絕老闆的要求，於是便找了個理由離職。」沛芳道：「隔沒多久，他就找上我。他說得很輕鬆，我可是嚇傻了。」

「萬萬不可，出了事情肯定吃不完兜著走。」我道。

「我拒絕了兩次之後，乾脆離職，以免惹禍上身。聽說他最近是請自己的家人幫忙打針，天曉得什麼時候會鬧上社會新聞。」沛芳嘆口氣道：「真可惜，一個經常被患者誇讚的醫師竟然會落到這步田地。」

這是個血淋淋的例子，提醒我們千萬別低估長期過勞對身心的危害，否則將愈陷愈深，甚至走上藥物濫用的不歸路仍毫不自覺。

麻醉的演進

過去人類沒有找到適當的麻醉方式，動手術一向是「生人活宰」，刀鋒磨的尖，用來止血的鐵塊燒得赤紅，再替患者灌上幾口烈酒，醫師就抄起刀子處理傷勢了，很是血腥，但這時也只能動到四肢或表面的手術為主。直到1846年，美國麻省總醫院請來牙醫威廉．莫頓展示乙醚麻醉後，大家發現原來手術進行可以靠著麻醉而安靜平順、無聲無痛。

一時間，外科醫師終於可以優雅順暢地施行手術，甚至開始挑戰過去無法處理的疾病，醫學發展至此發生爆炸性的轉變。氣體麻醉成了醫學主流，就是大家電視上常看到的，一個面罩當面照下來，患者在轉瞬間就失去意識。

100多年來，研究人員們持續改良麻醉藥物，容易引發爆炸的乙醚早已退居幕後。而這時研究人員不僅找到適合的氣體，還發展出不同種類的的注射型的麻醉藥物。我們今天的主角「普洛福（Propofol）」就是在這樣的狀況下，於1973年發展出來的。

當時研究人員認為，既然要麻醉，就要降低腦部的活性，代表藥物要能達到腦部，那就要通過所謂的腦血屏障（blood-brain barrier，簡稱為BBB），於是相對來說要是個脂溶性的藥物才好。研究人員在小白鼠身上做麻醉實驗時，發現接受Propofol注射的小老鼠在恢復意識後的3分鐘，就能站在平衡桿上，代表恢復超快。而如果小白鼠是被注射原本的麻醉藥物，則要花上40分鐘才有辦法站在平衡感上，大家因此對這個藥物充滿希望。

然而，原本的Propofol就是油，研究過程中還常導致患者過敏性休克，一度甚至被終止試驗，不過研究團隊又花了13年，更改配方解決問題後，才真正改良出可以上市的藥品Propofol，成為臨床上相當實用的藥物。

Propofol的功效

Propofol在臨床上能做什麼呢？從血管注射Propofol到患者體內的幾秒鐘後，患者可能就會陷入睡眠，注射後2分鐘已經達到最大效果，可以維持5到10分鐘。所以Propofol是種短效麻醉藥，能夠反覆注射。而使用Propofol的優點是能讓人從麻醉過程中迅速恢復，醒過來的時候患者不會整個人昏昏沉沉，而是比較清醒的狀態，不至於延長恢復的時間，不會讓人產生像宿醉的感覺，且還能避免用一般麻醉藥物後產生的噁心嘔吐感覺。

目前在全身麻醉過程中，Propofol能運用在麻醉的誘導，後續也運用在維持麻醉，已經取代之前被廣泛使用的巴比妥類的藥物。

除了一般的全身麻醉以外，Propofol也可以用在其他醫療場合，像是加護病房裡使用呼吸器的患者，很可能因為含著氣管內管不舒服而動來動去，或無法配合呼吸器，這時用Propofol鎮定患者讓他小睡一下是可以的。另外，臨床上醫師可能會要做一些治療或檢查，患者很躁動無法配合，像是送小朋友患者去做核磁共振時，要小病人乖乖躺個20分鐘根本是不可能的任務，那就需要靠著Propofol藥物鎮定患者配合治療，度過這段檢查的時間。

Propofol的副作用

這麼實用的藥物還是有副作用的。俗稱牛奶針的Propofol，第一個明確的副作用就是痛，患者會覺得在注射位置覺得燒燒痛痛的。尤其注射在管徑小一點的靜脈時，或注射速度比較快的話，痛感會更明顯。

但Propofol可以造成更嚴重的副作用，像是血管擴張、血壓變低、心跳速度降低、腦血流減少、以及暫時失去呼吸。所以在正常的使用狀況下，無論醫師是用Propofol替病人做全身麻醉，或讓病人小睡一段時間度過較難捱的治療，這時醫師一定會替患者裝上生理監測器，以監測心跳、血壓與血氧濃度。

另外還有一個少見的併發症稱為「Propofol輸注症候群」，會發生於長時間且高劑量使用Propofol的患者身上。例如加護病房中插著管的患者，可能長期被用上Propofol鎮定，後來患者可能會新陳代謝出問題，而引發全身代謝性酸中毒、橫紋肌溶解、心衰竭、腎衰竭、肝腫大等嚴重的反應。

因此使用Propofol時雖然效果不錯，還是要非常注意使用的時間長短與安全劑量。

Propofol安全問題層出不窮

在2009年6月25日，流行音樂天王麥可．傑克森為了準備演唱會，聘請私人醫師莫瑞照料自己的健康狀況，而醫師莫瑞解決麥可長久以來的失眠問題，替麥可注射了Propofol，同時還讓麥可使用其他鎮定安眠用藥，沒多久麥可就失去呼吸心跳而死亡。這消息可說是震驚了全世界，爾後經過一連串的調查，麥可的私人醫師莫瑞因此事進監服刑，但很可惜的是，濫用Propofol的案例依舊層出不窮。

為什麼有人會想要濫用Propofol這項藥物呢？因為Propofol是效果極佳的中樞神經抑制劑，注射之後幾乎可以保證讓人睡著，有些長期受失眠所苦的患者，甚至是醫護人員本身，就把Propofol帶回家裡用來治療睡眠障礙。另外，有些人在使用Propofol後降低了焦慮，感覺欣快放鬆，好像來到了烏托邦般的愉悅，所有憂煩都拋諸腦後，因此Propofol會導致部分使用者成癮，持續自我注射。

韓國曾經有數位女星在「非醫療用途」的情況下持續使用Propofol達百次而被判刑，台灣則有位女獸醫為解決同居人失眠問題，替同居人施打Propofol，導致同居人呼吸抑制而死亡。

同時也要提醒大家，並不是所有醫師都能穩當地使用Propofol，Propofol的使用還是以受過專業訓練的麻醉科醫師、並在合格醫院使用為主。現在醫美手術盛行，有時手術中Propofol的給藥者和手術施行者是同一人，這並不妥當，因為在開刀的醫師實在難以監控患者是否因為Propofol而呼吸抑制。而且，有些醫美診所內並沒有急救設備，或其醫師並不具有急救的技能，這都不適合使用Propofol。

良藥毒藥一線間，請別濫用Propofol

今天介紹Propofol的目的，是要讓大家能夠明白，雖然Propofol是個臨床上非常實用的藥物，深受麻醉科醫師倚重，但Propofol並非安眠藥，也不是止痛藥，絕不要在家自行注射。

Propofol僅能在具備生理監測器且有急救設備的狀況下，是要可以即時提供氧氣與人工呼吸輔助的醫院。畢竟良藥與毒藥，永遠都只有一線之隔。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航