韓國武漢肺炎進入新局面：一日暴增15例，其中一例接觸已超過千人

韓國今（19）日通報出現15例新增 COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）感染病例，累計確診病例達46例，其中有13例出現 在大邱和慶北地區，都與一間教會的聚會有關。

《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部上午表示，新增15例中，有13例發生在大邱市和慶尚北道地區，其中11例曾與此前確診的第31例患者接觸，當中有10人是透過教堂，1人是醫院接觸者。

其他地區發生的2例確診病例中，一例是11歲的女童，其父母此前已先後確診，在居家隔離中出現疑似症狀並接受檢測後結果呈陽性，也是韓國首例的兒童感染病例。另一名則是居住在首爾 市城東區的77歲韓國男性， 沒有海外旅行史，也未曾接觸其他病例。 該2例患者目前已轉入定點醫院接受隔離治療。

而隨著確診病例的暴增，位於大邱的慶北大學醫院和啟明大學東山醫療院等醫療機構急診室紛紛關閉。

《風傳媒》報導，位於大邱的慶北大學醫院表示，院內有患者被檢查出新型冠狀病毒（2019-nCOV）陽性，18日晚間院長親自下令封鎖急診室。

感染途徑不明，韓國疫情進入新局面

傳染給10多人的 31例確診患者， 是第三大城市大邱市的一名61歲女子。《明報》報導，她2月6日早上因遇上交通意外，翌日入院留醫，2月8日發燒，2月14日診斷為肺炎，2月18日確診新型冠狀病毒肺炎。

然而，她留院期間連續2個周日參加教會崇拜，15日又到酒店出席一場婚宴和相關的酒店自助午餐。與她同期的住院患者有33人，教會崇拜涉及數百人，婚宴午餐會場更有逾1000人，惹人擔心她可能成為「超級傳播者」。

《朝鮮日報》18日報導指出，此 患者最近從未去過國外，也從未與其他確診患者接觸過，無法得知是如何被感染的。

連同在16日確診的首爾另2名確診夫婦，截至18日 韓國 所謂「不特定感染」確診者增加到了3人。 韓國疾病管理本部長鄭銀敬在18日的例行記者會上表示：「（像這3個人一樣）很難確認在哪裡感染的患者，有可能進一步增加，因此武漢冠狀病毒正在迎來新的局面。」

韓國官方今日將召開記者會，詳細說明大邱暴增的感染案例情形。

(3rd LD) S. Korea reports 15 more cases of novel coronavirus, total at 46 https://t.co/ndUvAWr29j — Yonhap News Agency (@YonhapNews) February 19, 2020

韓國總統專機接回鑽石公主號乘客，已抵達首爾

而停靠在日本外海、爆發武漢肺炎的郵輪鑽石公主號，今日開始陸續讓船上檢驗結果呈陰性的乘客下船。根據《韓聯社》，韓國總統專機「空軍3號」昨日下午2點50分飛抵日本東京羽田機場，一共接回6名韓國公民和1名日籍家屬，已於今日上午6點27分返抵首爾，報導指出，已順利進入臨時安置點，開始接受隔離觀察。回韓人員均無疑似症狀。

船上一共有14名韓國公民，包括9名乘客、5名船員，除了此次派專機接回的6名韓國公民外，船上仍有8名南韓公民。如果檢測結果呈陰性，他們將於19至21日下船。

《中央社》報導，鑽石公主號船上目前共有18名台籍乘客、2名台籍工作人員，另外有4名台籍乘客已確診，下船送醫治療中。台灣預計在21或22日派出包機前往日本接回國人。

Photo Credit: AP/達志影像 鑽石公主號泊靠碼頭旁的停車場，已有超過10輛以上的巴士在現場待命。

謝長廷和駐日副代表蔡明耀、駐日本橫濱辦事處處長張淑玲等人今日上午10時抵達橫濱碼頭，準備迎接今日可下船的國人。謝長廷表示，目前有幾個國家都派專機接回鑽石公主號上的國民，但因條件不同而時間有差別。如在隔離中或檢測結果未明的旅客一起接走，時間較快，風險較大，例如美國在登機前接到有14個檢驗陽性的通知，臨時在飛機上隔離。

謝長廷指出，為了減少風險，嚴格限定檢驗陰性反應的旅客，要等檢測結果，而且要全部一次接回，因此時間較拖。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範