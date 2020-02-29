缺乏「心理技能」，才是關鍵時刻失手的主因

Frank是一位大學明星籃球員，在今天晚上第四節的最後一秒，Frank所在的隊伍以88：87一分落後，Frank因對方打手犯規得到兩次罰球的機會。

「嗶！」此時紀錄台鳴笛，對方隊伍請求暫停，企圖想使Frank冷卻下來並舒緩他的壓力。

Frank教練在暫停時和他說：「保持專注，等下的兩球就照平日練習時投出即可。」

此時坐在椅子上Frank心裡想，等下的兩球最為關鍵，將決定比賽的勝負。他開始去想像：如果這兩球落空進而造成球隊輸球，除了讓所有人失望外，那會是多麼糟糕的情況。而這擔心也開始影響他的身體反應。當逐漸走進罰球線時，手部和頸部的肌肉都緊繃起來。

接到球後，他倉促地投籃，他感覺到這次投籃缺少了平時的韻律感，結果這兩球都沒命中，最終他的球隊以一分之差輸球。

隔天練球，教練要求他多進行罰球訓練，並設定每次練習結束後他需再投進100球才能離開。Frank的教練相信，增加訓練將可避免他下次於比賽關鍵時刻失手。

然而Frank的問題和罰球其實沒有太多的關聯，真正的因素是太緊張，以致在關鍵時刻無法施展自己的罰球節奏。

只靠平日的練習，並不能幫助他克服關鍵時刻投球的壓力。

缺乏「心理技能」，才是Frank在比賽中失手的主要原因。

Psychological Skills training（PST）

Psychological Skills training（PST）是一種持續性的心智與心理技能練習，可用於增強運動表現、增加樂趣或進一步使身體活動達到進步與提升。

Greenspan和Feltz（1989）回顧23篇已發表有關許多競技情境下、不同心理介入（意象、增強、系統性敏感法）效果的研究發現，總體而言，教育性的心理介入，改善了大學及成年運動員的運動表現。

PST學習主要可分為3個階段：

1. Education phase（教育階段）

這是訓練前我會先教育的區塊，像是何謂動機？陷入緊張和焦慮的情緒該如何轉換？或是遇到麻煩事情時改如何處理？

你可能會覺得PST這技能只適用於運動員，其實這塊技能也很常被運用於軍事領域。Janelle Hatfield（2008）就指出，雖然軍事情境下的壓力源比運動情境中大多了，但這兩者在訓練、決策、態度、動機、壓力調整、保持專注等關鍵議題，都極其相似。

美國陸軍表現精進中心（The Army Center for Enhanced Performance）就針對此發展出相關教育課程，用於訓練特種部隊成員。

2. Acquisition phase（獲得階段）

我有些訓練的學生很容易覺得緊張，或覺得目標過於艱難無法達成。我會把結果導向轉為專注於過程，或將目標分解為階段性的工作階段。此階段著重在練習各種不同心理技巧的策略，以及其中的技巧。

3. Practice phase（練習階段）

以文章開頭的例子來說，當Frank在熟知因應技巧後，在練習階段可以從意象開始練習，進一步到真正的競爭情境。最終讓運動員能將應對策略融入到準備與真正比賽中，這過程也可以用紙本記錄。

1984年，東京馬拉松邀請賽出現了一匹黑馬，名不經傳的日本選手山田本一奪得了世界冠軍。賽後，當記者詢問他的奪冠秘訣時，他說了一句簡單卻令人費解的話：「憑智慧戰勝對手。」

很多人認為山田本一是在故弄玄虛，你我都知道馬拉松是體力與耐力的角逐，爆發力和速度只是其次。只有身體好又有耐力才有望奪冠，用智慧取勝，這恐怕有些牽強吧？

1986年，山田本一代表日本參加義大利米蘭國際馬拉松邀請賽，這一次，他又獲得世界冠軍，記者請他發表感言。他同樣說了：「憑智慧戰勝對手。」

不過這次記者沒有再挖苦他，但眾人開始對這智慧感到疑惑與不解。

10年後，山田本一終於在自傳中解開謎底。

每次比賽之前，我都會坐車把比賽路線仔細看一遍，並把沿途比較醒目標示畫下來，比如第一個標示是下坡，第二個標示是藍色屋子的轉角，第三個表示是跑道旁有個土丘，這樣一直畫到賽程的終點。比賽開始之後，我向第一個目標跑，抵達之後，我開始朝向下一個目標跑… 我把數十公里的賽籌分解成不同的小目標，逐一完成它，其實並不費勁。

運動其實和人生的階段很類似，達到目標皆是透過一連串的策略去推動。前進或許不是直線，但提早準備與在過程中持續修正，總會達到目標。

而Frank最終需學會的是Self regulation自我調節，這是一種有效監控、管理自己情緒與行為朝向短期目標與長期目標的能力。這也是今年我們將數位學習畫分為「運動心理」與「運動技術」的主要原因，有效的訓練從心出發。（延伸閱讀：〈伊格運動網頁使用指南〉、〈伊格運動第一篇文章是怎麼開始的？〉）

參考資料

Foundations of Sport and Exercise psychology（6th ed.）-Robert S. weinberg Daniel Gould

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航