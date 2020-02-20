武漢肺炎衍生出的光怪陸離，讓我回想起三年前意外搭上的山西煤礦便車

文：北極熊

中學時在地理課本讀到山西，老是和陝西搞混，大概的印象就是黃土高原、煤礦、雲岡石窟，然後……？然後就沒有了。多年以後有機會到山西打工，也趁這機會去名勝古蹟晃晃，最後意外地搭上煤礦工人的便車（煤礦公司小巴）。

雲岡石窟對面有個礦山公園，展示煤礦遺跡，長年以來山西居民以挖煤為主業，後期煤都被挖的差不多了，鮮少見到煤礦相關工作的人。直到逛完景點，準備搭公交車回市區，但遲遲等不到，徒步走著看到一台小巴停在路邊，誤以為是接駁車，索性就坐上去了。

一開始車上空空只有我一人，過了幾分鐘，有一群衣衫襤褸的工人走近——陸陸續續上車了。

「奇怪，車上有個人，那誰啊？」

「不知道，可能是外國人搭錯車了。」

「NO BUS！NO BUS!」其中一人走向我，對我揮揮手。

「你們剛下工嗎？」我繼續厚臉皮地坐著，轉移話題。

「對啊！你還會講普通話呀！？」

「我從台灣來的。」

「是嗎？！台灣人有這麼白嗎？」

「你看我們一群黑人和一個白人坐一車……」

接著大夥兒開始七嘴八舌地討論台灣。

「你們要到市區嗎？」偶而會嘗試搭便車的我有目的地問。

「會的，去沖洗一下，太髒了。」

「可以搭你們的順風車嗎？」

「當然可以呀！我們就把妳放在市區的公交站吧。」他們大方地說，接著把車門大開，讓風吹進來，一群人開始聽音響唱歌、喝啤酒，還問我要不要喝啤酒。

「你們是挖礦的嗎？」我看著他們的裝扮問。

「是啊，你們台灣有嗎？」

「台灣幾乎沒有了吧，我以為山西的煤已經都挖光了，沒想到還有。」

「有啊，還要再往更地底。」

「冬天也要挖嗎？感覺會非常冷。」

「要囉！」

「媽呀！山西的冬天不是都零下好幾十度嗎？」

「還好啦！地底下比較溫暖。」

早先曾經讀過描寫礦工生活的故事（例如：吳念真導演的多桑、新北的台灣煤礦博物館等等） 明白到在地底下工作是多麼危險而且難受，礦坑隨時會倒塌，數十人瞬間被活埋；地底的空氣充滿粉塵，礦工的職業傷害便是肺病（矽肺病／肺塵病），其他像是要出賣勞力那些都不多說了，他們可以說是一群「隱沒在地底的最低端人口」之一吧。

「公交站到囉。」

「好耶！謝謝你們！」

「再見。」

Photo Credit: AP / 達志影像

在山西的日子我時常會去逛菜市場或去餐館吃食，或是和小區裡的警衛、阿姨聊天，一開始聊的話題幾乎是「你們那個蔡英文做得好嗎？」、「你覺得大陸這邊怎麼樣啊？」、「你最喜歡哪個城市？」……最終的結論通常會是：大陸真的和過去很不同，建設好多，非常先進。尤其是山西省的居民，幾乎推崇耿彥波的除舊換新，讓原本因為煤礦汙染的破舊城市搖身變成新樓新大廈新市鎮 （其實就是大肆拆遷啦！） 耿市長還有另一個稱號是「拆遷市長」，被禁播的紀錄片 The Chinese Mayor（中國市長）主角就是他。

在中國經常聽到人民自豪政府績效及社會建設，部分的海外華僑也是。不曉得是因為被新聞媒體宣傳影響的很徹底（洗腦），又或者是不敢說批評的話，怕會有不好的後果？ 然而仍然有極少數人敢講實話評判的，一個曾來台灣交流的山西女生如此說：

北京及其周邊區域又被稱作「燈下黑」，意思是光明的北京之下（燈），其他地方都是黑的。北京是通過吸收周邊地區的養料而生存的美麗花朵，包括其他地方的人才，其他地方的各種自然資源。你只是看到了美麗迷人的地方，而忽略了它背後悲慘的掠奪過程。（當時我和她分享在北京的見聞）

我的家鄉是山西省，這裡有著豐富的礦產資源——煤炭，國家要求我們省大力開發礦產資源，發電，優先供给北京、上海等優先發展的城市，他們以低廉的價格享受我們的供應。現在，煤快挖完了，又要求我們省自己想辦法發展經濟，並沒有给予比其他省更多的補助。我們省的人大代表曾經提出：能不能给我們省一些額外的經濟補償。没有得到重視。

說白了，就是： 過河拆橋。我們省本来有很多方法發展，我們有豐厚的旅遊資源，我們有礦產資源，還有很多優秀的人才，我們的土地本來也很肥沃，我們省也有很悠久的語言——晉語。我們省可以有很多發展路徑，但是，都被中央優先開發礦產資源的命令禁止。

我們的資源被調走，我們省的工資很低。這樣的低工資是養不起優秀的創造人才的，優秀的人才流失，加上官僚體制的運作。我的家鄉就這樣失去了活力。

會在這時候回憶起三年多前的山西便車，是由於最近武漢肺炎衍生出的各種光怪陸離現象。一直以來大家都明白極權政治是不顧人權的，尤其是無權無勢、底層人的人權。為了開發斂財可以肆無忌憚地拆遷、靠關係的不公義文化時有所聞，但從 2019年下旬（香港反送中）到 2020年初（武漢肺炎），我們更看到了人命多麼不值錢，更遑論人權了。

最諷刺的是：總是缺乏真實資訊，天真地相信政府認同政府的，就是這群被剝削被犧牲最多的低端人口。至於現實中的武漢病毒，只不過是把極權政體對人民的毒害具體化罷了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航