【街頭相對論】朱家安 X Summerise：請定義「現在小孩到底有多早熟」

文：逗點編輯部｜攝影：王志元

本集「街頭相對論」，邀請朱家安（哲學推廣者）與Summerise（插畫家）討論「現在小孩到底有多早熟」。兩人從現在小孩有多早熟出發，討論現在大人為什麼反而越來越糟糕（？）。不囉唆，街頭相對論，Battle！

Summerise：現在小孩子有多早熟？

朱家安：小孩早熟是怎樣？

Summerise：我那天在youtube上看到熱狗（MC HotDog）說，現在小孩很早熟……因為有網路吧，很多資訊比我們以前還容易取得。

朱家安：這樣講，熟不熟看起來是要看他們知道哪些大人不想要他們知道的事情——引起大人尷尬的那種。

Summerise：也是，地雷太多了。這樣聽起來比較像更早就知道自己喜歡什麼，不用經過大人的審查。

朱家安：大人會擔心小孩喜歡什麼？

Summerise：會吧。大人什麼都會擔心！尤其是擔心小孩喜歡太貴的玩具。

朱家安：（笑）如果先不管大人對子女的擔憂，成熟的意思應該是有一些適合和別人相處的技能、習慣和社會化程度。

Summerise：如果成熟的定義是社會化，網路也許有一點幫助，畢竟網路上還有真相——如果你要挖掘的話。也有很多社交內容，雖然是虛擬的，仍然可以提升跟別人相處的方式。從這兩點來看，現在小孩可能真的比以前非網路世代早熟。

朱家安：我覺得網路跟見面不一樣。並不是說網路比較單純，而是網路有網路的禮儀和風險，大人在網路上表現得不見得比較好。

Summerise：可是小孩的生活中，跟過去一樣有學校的社交圈，我的認知是跟過去相比，網路的社交範圍擴大了，但學校的社交還是強制性的保有著。

朱家安：小孩在網路上學到的那些大人不懂的交誼方式，可能也讓大人焦慮，覺得代溝增加。我覺得有些大人就是因此覺得「不知道怎麼教小孩」，然後歸咎於其他東西，像是同性婚姻和「玩太多網路所以小孩語文能力下降」。

Summerise：有點像我們跟我們的上一代吧，這可能是世代認知跟立場不同。

朱家安：好像是，只是改變的責任都會落在年輕一代身上。假設代溝是常態，但因為文化會變遷，長輩們還是容易覺得是年輕人不知怎的變得不好溝通。

Summerise：也許可以換個角度思考，對我們的下一代會不會也覺得不好溝通？

朱家安：換我們欺負下一代，機會不容錯過！

Summerise：哈哈哈！我自己在教育時常投射自己小時候不足的經驗，像我小時候常常被當小孩（本來就是小孩），大人遇到很多事都是禁止或保持距離。但我自己在教時，會想到這種感覺，所以不自覺就跟三歲兒童解釋起電流原理，所以我們盡量不要玩插頭插座......啊，離題了。

朱家安：不會啦。我覺得跟小孩說明對大人來說也是重要練習。練說明技術也練說明心態，沒練習跟小孩說明東西的大人，最後會變成無法跟小孩溝通的大人。而且他自己不見得有自覺，反而會覺得小孩聽不懂、不聽話，是小孩的問題。

Summerise：這確實是大人的問題。

朱家安：只能教育現在的小孩讓他們以後不要變成糟糕的大人。

Summerise：要教育他們有能力來對抗糟糕的大人！

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本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

書籍介紹

《画哲學：三十個哲學家和他們腦子裡的怪奇東西》，逗點文創結社出版

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作者：朱家安

繪者：SUMMERISE（夏紹智）

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Photo Credit: 逗點文創結社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航