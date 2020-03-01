艱困環境造就生命力極強的撒哈拉蜂，與世界上最貴的摩洛哥蜂蜜

文：蔡適任

這世界上，同時在大西洋與地中海皆擁有海岸的國家只有3個：法國、西班牙跟摩洛哥。特殊地理位置讓摩洛哥以山脈與沙漠這兩種地形著稱，加上舒適宜人的氣候，豐富的野生物種、多元自然地貌與植物多樣性，被視為是蜜蜂的天堂，為摩洛哥養蜂業提供巨大潛力，國內生產多種珍稀蜂蜜。

雖然養蜂並非摩洛哥國內第一大產業，依然扮演重要的社會經濟作用。生產蜂蜜能有效地對抗貧窮、提供就業機會，並供應國內市場所需。

世界上最貴的蜂蜜就在摩洛哥

摩洛哥人完全了解各項蜜蜂產品的好處：蜂蜜、花粉、蜂王漿、蜂膠、蜂蠟和蜂毒，《古蘭經》亦常提到蜜蜂與蜂蜜的種種好處。在物資不豐的時代，蜂蜜不僅是重要的補品，更作為調養身體的藥物之用。在摩洛哥，蜂蜜被視為是待客高級品，放一碟蜂蜜在桌上，顯示對客人的尊敬與歡迎。摩洛哥每年生產大量蜂蜜，包含椰棗、百里香、迷迭香、大戟、角豆樹、杏仁、薰衣草、苦橙、橙、桉樹、金合歡與其他較常見的蜂蜜。

摩洛哥出產的蜂蜜是世界上最貴的蜂蜜之一，尤其以4種特殊蜂蜜聞名國際：百里香蜂蜜、桉樹蜂蜜、椰棗蜂蜜與大戟蜂蜜。另外橙橘蜂蜜、角豆樹蜂蜜與迷迭香蜂蜜亦相當出名。

每年蜂蜜收成大約在5月大麥收成之後，將整個蜂巢取出後，現場處理，放在鑽孔的陶器裡擠壓，讓液態蜂蜜流到有釉面盆中作保存。摩洛哥的傳統養蜂及現代科技養蜂並存，目前並無確切數據可知養蜂業狀況，民間估計蜂蜜年產量應只有4500公噸，但摩洛哥官方宣稱目前為5300噸，期望2020年可達1萬6000噸。每年個人平均消費量為3000克，而摩洛哥每年進口的蜂蜜量達2000噸。

事實上，摩洛哥蜂蜜年產量偏低，國內需求量高，齋戒月期間因為白天不能進食，晚上開齋會需要大量蜂蜜製作的甜食，包括椰棗跟牛奶，以及摩洛哥甜點。這時對蜂蜜需求會大幅提高，而國內生產遠不足所需，長年以來，法國變成了摩洛哥的蜂蜜進口大國。

摩洛哥的蜂中之王：撒哈拉蜂

摩洛哥有三種常見的蜜蜂品種，主要以顏色來區分：黑色的Apis mellifera intermissa與Apis mellifera major，以及被稱為「撒哈拉蜂」的金黃色Apis mellifera sahariensis。前兩種黑蜜蜂天生侵略性強、群體性強。近年因為蜂種選擇不力，蜂蜜產量逐年下降。

撒哈拉蜂只佔摩洛哥土地的三分之一，主要分布在撒哈拉以南地區，以性格溫馴著稱，能完美適應乾旱地區的炎熱與惡劣條件，環境再艱困，依然能有令人滿意的蜂蜜產量。

撒哈拉蜂生活在摩洛哥南部，特別是Tafilalet一帶，該區平均海拔約700米，位於高阿特拉斯山以南，與阿爾及利亞邊境及撒哈拉沙漠接壤，散落河谷澆灌出的棕櫚樹園，種植大量作物。Tafilalet已接近沙漠氣候，日夜溫差大，空氣乾燥，冬季寒冷，夏季日溫可達48度以上，當沙塵暴來襲，所有活動都得停止，另外還有週期性發生的蝗蟲災，造成嚴重農損。偏偏所有毀滅蝗蟲的手段，都會同時傷及蜜蜂。

棲息於Tafilalet一帶的蜜蜂，首先由椰棗樹與許多種果樹提供基本的生存資源。再來沿著道路種植的是桉樹和檉柳，在廣袤沙漠地帶上有虎尾草、帶刺植物與三葉草等，維持蜂蜜一定產量。

艱辛的生存環境，造就生命力極強的撒哈拉蜂

高亞特拉斯山就像個天然屏障，阻隔撒哈拉與摩洛哥其他區域，連帶阻擋Tafilalet的撒哈拉蜂與北部其他蜂種混種，讓撒哈拉蜂保有自己的特性，很能適應綠洲自然條件並繁衍至今。

撒哈拉蜂可飛到極遠的地方覓食，甚至可以離蜂巢8公里之遠，生產的蜂蜜與花粉都較多。Tafilalet的養蜂人將蜂巢安置在自家厚牆上，蜂箱尺寸較小，高約20公分，寬約25公分，深則約有50公分。由其中一塊木板可移動的木箱做成，或者由蘆葦條編織成，外層塗抹混合糠的黏土。然而此種蜂箱尺寸有些太小，空間不足以容納蜂后正常產卵，也造成工蜂極度窘迫。

蜂箱上，設有活動式小孔，大小只容許蜜蜂進出，將其他昆蟲，尤其是大甲蟲阻隔在外．但因蜂箱設計不良，內部空間太小，蜜蜂窘迫地住在一起，蜂蜜儲存量不高，產量低。到了夏季，蜜蜂容易死亡。在氣候、棲息地與食物來源種種艱難條件下，反而自然篩選出生命力非常強的品種，其特點與其他蜜蜂不同。

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是真還是假？摩洛哥蜂蜜的辨別方法

生活在摩洛哥，很難想像國內蜂蜜生產不足，需要靠進口來滿足全國所需，許多摩洛哥甜點都號稱添加蜂蜜，即便在小雜貨鋪，都可以買到塑膠盒裝的廉價蜂蜜。但我常懷疑那不是蜂蜜，而是糖漿，畢竟價格實在過於低廉。

之後輾轉得知摩洛哥進口相當多廉價蜂蜜來混充國產蜜，當下的我還是感到十分震驚。尤其在外旅遊時，常可在公路旁或停車場遇到疑似蜂農的人前來兜售蜂蜜，他們通常衣著襤褸，號稱帶著自家生產的蜂蜜在路邊兜售。這些蜂蜜分裝在寶特瓶或塑膠罐裡，也沒有附上任何標誌。

在亞特拉斯山，這種「移動蜂商」尤其多，有時為了取信於人，小販還會自稱蜂農，捧著一盆還浸泡著蜂蠟在裡面的蜂蜜給客人看，表示這是真正的蜂蜜，但實際販售給客人的，卻是裝在塑膠瓶裡來源不明的蜜。

我常遇到小販兜售蜂蜜，每一次都宣稱這些蜜是來自亞特拉斯山，我從來不確定這些蜂蜜是真是假？卻也傻傻的用原價買了幾次，如果這是真正的蜂蜜，付出一定的價格也是合理，更何況蜂農生活不易。但這種蜂蜜通常沒有特殊味道，究竟是真正的蜂蜜？或是糖漿製成？畢竟我都使用高價購買了，也只能催眠自己：這是真正的蜂蜜。

後來輾轉得知我買的都只是進口廉價蜜，內心掙扎的衝突點在於，基於珍惜食物及體恤蜂農工作不易等原因，我願意花錢支持他們，但無形中我卻助長這種詐騙行為。我曾在超市買過價格稍高的蜂蜜，但只要是真正的蜂蜜，價差本來就不是問題。

蜂蠟其實沒有味道，只有「蜜」才是甜的

蜂蜜至今被視為很好的禮物，是珍貴補品。在摩洛哥鄉間曠野，不時可見養蜂人放置的白色蜂箱，當我在撒哈拉看見相似的蜂箱時，當下頗為詫異，很難想像在這麼偏僻荒蕪的地方，也能讓蜜蜂生存，甚至生產蜂蜜。

曾經在網路看到中國商家如何吹噓撒哈拉蜂蜜的神奇療效，那時倒沒特別在意。有一回，無意間在撒哈拉遇到一位朋友認識的蜂蜜小販，我買了一小瓶回來試試。印象很深的是，小販的蜂蜜裝在大寶特瓶裡，當我說了自己想買的金額後，他拿出另一個乾淨的小寶特瓶，當著我的面，將大寶特瓶裡的蜂蜜徐徐倒入小寶特瓶中，沒有成分標示也沒有精美的包裝。但其實那瓶撒哈拉蜂蜜的味道還不錯，裡面有些結晶，帶回家後我吃了很久，才終於吃完。

有一回，我在撒哈拉荒野做田野調查，偶然受邀到一戶遊牧民族人家裡作客。男主人除了牧羊，另外還在帳篷旁邊安置蜂箱，收集蜂蜜。男主人的媽媽親切的裝了一碟含有蜂蠟的自家蜂蜜給我品嚐，食用方法是蜂蜜混橄欖油，直接沾麵包吃，那蜜嚐起來確實很甜，同時也是我第一次咀嚼蜂蠟，赫然明白「味如嚼蠟」從何而來。沒錯，蠟是真的完全沒有味道，只有蜂蜜本身才是甜的。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航