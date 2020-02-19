美方認證的「中共喉舌」：美國列環球電視、新華社等5大中國媒體為「外交使團」

（中央社）美國國務院18日表示，將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展5家中國媒體企業列入外國使團，意味這5家媒體為中國政府機構的延伸。

不具名美國國務院官員18日宣布，根據美國《外國使團法》（Foreign Missions Act），5家中國媒體企業將必須依循駐美國使館與領事館的類似規範，包括提供僱員名單與人事變動、註冊現有房產，以及購買或租賃新房產前必須事先獲得批准。

這5家中國媒體包括：

新華社

中國環球電視網

中國國際廣播電台

中國日報發行公司

人民日報的美國總代理美國海天發展

這項規範即日生效。

《福斯新聞台》（Fox News）取得的國務院文件指出，這5家中國企業媒體並非獨立新聞機構，而是受到中國有效控制，符合外國使團法規定的外國使團定義。

國務院官員透露，會做出這項決定，是看到中國對媒體加強國家控制，對媒體內容與編輯方向嚴加管制，這些媒體已是中共宣傳部門的一部分。

儘管將被列為外國使團一部分，不過官員也表示，不會限制這些媒體的新聞採訪，仍能參加包括國務院在內的各類記者會。

為何將外國媒體等同外國使團對待？

《福斯新聞台》指出，外國間諜通常用外交來掩護自己在國外的存在。 根據國務院的文件，這些媒體機構被認定為外國使團後，必須遵守某些行政要求， 這些要求也適用於在美國的外國使館和領事館 。

《德國之聲》報導， 根據美國國務院的規定，被認定為外國使團後，這些媒體機構必須註冊他們在美國擁有或租用的房地產位置，要租賃或購買新的房地產時必須獲得許可。此外，不論是不是美國公民，他們都必須披露在美國工作的僱員身份。 這些規定與美國對外國使館的規定相同，但不代表這幾間新聞媒體有任何外交地位。

報導指出， 隨著美國總統大選年到來，美國民眾越來越擔心外國媒體組織對公眾輿論的影響。美國官員憂慮，為官媒工作的中國記者受到北京的直接控制，並在美國工作時執行中國政府指派的任務。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）告訴《Axios》，「這一行動早就該進行了。多年來，這些所謂的『媒體』一直是中國共產黨的喉舌，而這些中國媒體正變得更加激進。」蓬佩奧也說，「由於這些組織為中共工作，我們將它們視為外國使團，這是符合國務院規定的，這是很合適的。」

這不是美國國務院首次將媒體指定為外國使團。在此以前，美國曾於1987年將前蘇聯下屬的媒體、2010年將越南通訊 社（Vietnam News Agency）指定為外國使團。

《紐約時報》報導，這項決策已在華府討論多年，但一直沒能決定，主要擔心限制媒體言論自由。資深國務院官員指出，此舉代表著川普政府對抗強權敵手的新措施。很有趣的是，佈達此項措施的國務院官員們都不願意具名。不過，該名官員並無提及，美國會否以同樣做法對付俄羅斯在美國的媒體。

《CNN》採訪的匿名官員並未透露，為何俄羅斯官媒沒有在這波指定外國使團的規範之中。但報導指出，這項舉措顯示美國官方在國際上正加強對中國的批判力度。

《路透社》報導，美國官員透露，這與最近打得火熱的中美貿易戰無關，而且已經討論了一陣子。

外國使團等同外國代理人嗎？

去年底，台灣社會擔心中國勢力滲透國內媒體，有了一波「反紅媒」與《外國代理人法》立法的討論，美國的《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act, FARA）當時成為參考案例之一。

美國在第二次世界大戰期間，為打擊納粹在其境內的侵略性宣傳工作，因此於1938年通過《外國代理人登記法》，要求在美境內任何代表外國政府工作的人士（政治遊說者、企業公司、媒體機構等）均需向美國司法部登記並披露這種關係，包括俄羅斯官方色彩濃厚的《今日俄羅斯》（Russia Today）美國分公司（RT America）、《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik），都被要求 註冊為外國代理人。

《中國 環球電視網》、《新華社》和《中國日報》同樣被美國司法部點名要求註冊。不過目前在美國司法部網站上，並未找到這3家中國媒體的登記。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範