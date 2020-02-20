武漢肺炎牽動富士康，郭台銘恐難挾製造討好美中

文：藏紅花（資深媒體人、政治國會幕僚）

武漢肺炎迄今疫情仍未好轉，中國封城封省等強制手段不見停歇，跳腳的不僅是觀光旅遊業，一向引以為傲的「中國製造」、「世界工廠」也無法復工，重擊的是仍把製造大軍放在中國、來不及搬也搬不了的台商，尤以鴻海受創最深。

儘管外界仍將焦點放在疫情身上，但近期鴻海有兩件大事值得關注，一是鴻海前董事長郭台銘在一月底又以43.6萬張股票分別向中信銀、台新銀質押，若以質押當日鴻海股價92.3元計算，此次質借預估市值達402.4億元新台幣，而郭台銘本人在此次質押後，依照今（2020）年1月累計值設117.72萬張來計算，質設比約83.5％，也就是說郭台銘鴻海的持股已有超過八成，都拿來跟銀行借款。

郭台銘此時既沒有個人重大投資，也還不到繳稅旺季，而之前他個人投資的廣州增城面板廠，也發過訊息將持股出清，應有現金入袋，幾場選舉投資下來也不至於讓他傷筋動骨借錢，他到底為何一再借錢，市場都頗有疑問。

另一件大事，則是裕隆宣布結盟鴻海合作搶進電動市場，合作模式則是鴻海端出現金近80億元，而裕隆則是以淨值已經負14億的華創作價76.32億元，合資成立新公司。但這項投資，國外汽車同業完全不看好，80億想切入電動車大夢，做汽車電子零件，完全無視汽車電子零件的認證期長、裕隆納智捷品牌在中國根本賣不動等事實，也難怪這場投資，被業內人士認為，可能僅是拉抬股價的另一手法而已。

自從武漢肺炎疫情爆發以來，鴻海的復工計畫一延再延，拖累的除了鴻海本身，也讓市場重新檢視鴻海過度重視中國製造的問題。眾所週知，鴻海以代工起家，過去以代工PC、NB為主，在蘋果崛起後，順勢以中國製造的低廉成本拿下蘋果產品的代工訂單。

隨著歷代iPhone熱賣，鴻海也隨之發光發熱，但花無千日紅，在爆發中國富士康員工接連跳樓自殺的事件，以及中國強制將沿海地區工資一再拉高後，鴻海受制於成本，只能隨著中國政策來個西部大前進，將深圳大本營遷徙到鄭州等內陸城市。

但隨中國製造成本提高，其他廠商也出現了其他選項，不遷徙到中國內陸城市，而是將製造遷徙到東南亞等國。尤其是在去（2019）年，與鴻海同樣製造手機的韓商三星，將最後一個中國製造廠關門遷到越南後，外界都開始關心鴻海在世界其他各地布局的進度。

但遺憾的是，鴻海受制於中國政府，印度製造更受到當地種姓制度、歧視女性等社會問題影響，產能一直無法有效提昇，而郭台銘原本想藉由他本人在政治上的崛起來挾中制美的計畫，也隨著台灣此次大選結果夢碎，郭家軍寄生親民黨全軍覆沒，宋楚瑜的個人總統票還比郭台銘加持的親民黨政黨票多，顯示台灣民眾對親中靠中的郭台銘沒有好感。

不能復工，對鴻海來說是全面性的衝擊，從年報觀察，停工迄今仍未復工的鄭州廠，佔鴻海營收26.5％，也停工的深圳廠則佔21.5％，兩者加計佔去近一半。這兩週以來，鴻海不斷發重大訊息說明停工復工相關計畫，或是強調鴻海能自己生產口罩來因應復工，都不能讓股價回到郭台銘自己所喊出的200元。

雪上加霜的是，早在去年年中，券商研究機構就預估今年鴻海的蘋果訂單恐將遭和碩、緯創搶食，此次疫情讓鴻海遲遲無法復工，恐將讓鴻海訂單流失，這也多少說明了郭台銘不斷質押借錢、需要投資新領域汽車電子來振奮股東的背後真正原因。

當然，最讓郭台銘膽顫心驚的是，如果蘋果的訂單流失，也意味著他所倚重的中國製造將不再是優勢，他在川普（Donald Trump）面前許下的威州投資計畫一再拖延縮小規模，更會流失談判的籌碼。武漢肺炎牽動的不只是觀光旅遊，更影響到以鴻海為首的代工業將出現重大遷徙，而始終慢一步的鴻海，勢必將受到重擊，郭台銘挾中制美、從中獲得巨大利益的作法，也將變成明日黃花。

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