馬克宏欽點候選人退選巴黎市長，色情視訊如何衝擊法國政壇？

文：德國之聲

2017年5月，當選總統馬克宏（Emmanuel Macron）向法國人承諾，要同陳腐的政治階層決裂，隨他而來的將是一股清新之風。馬克宏勝選翌日即提名為衛生部長的布辛（Agnès Buzyn）亦是這一政壇新風的代表之一。她無黨政仕途，而是在本專業出人頭地。作為癌症研究專家，這位女醫生先被任命為國家癌症研究中心主任，後升為國家最高衛生當局負責人。最後，馬克宏讓她當上了部長。現在，正當冠狀病毒疫情嚴峻之際，她得將現職轉交給繼任。

從現在起，布辛就須為總統所在的這個政黨做一些更重要的事情。這位女醫生得讓上週五（2月15日）戛然而止的一場政治戰役起死回生。誰能想到，「共和國前進黨」（LREM）竟會因候選人葛里沃（Benjamin Griveaux）而可能失去重要的巴黎市長選舉勝機：他因一段不雅色情視訊而宣佈退選。對一個月後將舉行的法國地方選舉而言，這不啻一場政治災難。

網傳色情視訊

前社會黨政治家葛里沃是馬克宏的親信之一，在總統選戰中為馬克宏立下汗馬功勞，後擔任其發言人。不過，對他的巴黎市長候選人身份，黨內大有爭議。另一名前進黨政治家——自視甚高的數學天才維拉尼（Cédric Villani）也有意入主巴黎市府。為能增進葛里沃的機會，今年1月，維拉尼終被逐出本黨。

末了，一落千丈。有關其背景，出現多種傳言。確定的事實是，2月14日，推特上流傳一段視訊，顯示一名正在自慰的男子——據稱是葛里沃。15日，這位政治家在新聞電視台BFMTV上抱怨這是對他本人及其家人的一場誹謗戰。他稱，「幾個月來，我和我的家人一直遭受誹謗、虛假陳述、匿名攻擊、……死亡威脅。」這位政治家未否認該錄像的存在。另外，曝光平台Médiapart還提及了葛里沃與並非他妻子的一名女子的曖昧聊天截圖。

俄羅斯行為藝術家是始作俑者？

著名俄羅斯行為藝術家帕夫連斯基（Pjotr Pawlenski）宣稱，是他於上週將相關視訊放上了他的曝光色情政治門戶網站Pornopolitique.com的。該網站目前已遭封。過去數年裡，帕夫連斯基有過不少聳人聽聞的行為藝術活動，頗引人注目。

幾乎與馬克宏上任同時，逃離俄羅斯的帕夫連斯基在法國獲得政治庇護身份。不過，他也在該國品嘗過監獄滋味，——他曾縱火巴黎的一家法蘭西銀行分行。

抨擊政治階層

公佈一名政治家的私密圖像材料，是否也應被視為一種政治行為藝術，對此，法國國內有爭議。無論若何，帕夫連斯基本人強調了該視訊的政治含意。他抨擊法國政界自詡的完美無暇。帕夫連斯基對《自由報》說，「他（葛里沃）總在那裡聲稱看重家庭價值，要成為家庭市長，並稱自己的妻兒可資作證。然而，他實際做的正好相反。」帕夫連斯基說，他是從與葛里沃有關係的某人那裡得到相關視訊的。一個經典的「報復色情」故事是也。

然而，在法國，也有人猜測，可能是黨內友人洩露了該視訊。警方已暫時拘押了他的女友。根據這一猜測，該視訊可能就來自她之手。也有人猜測，帕夫連斯基有意讓女友下套勾引這位政治家。不過，迄今為止未聽說有任何能佐證這些說法的證據。

辭去衛生部長參選的布辛｜Photo Credit: AP / 達志影像

法國政治的時代更迭

從政界那裡，葛里沃獲得超黨派的聲援。在法國，一位政治家的私人生活迄今被視為禁區。不過，在網路時代，情況已發生變化。過去，記者們對政界高層人士的無數醜聞瞭如指掌但對之守口如瓶；現在，他們已然失去公眾意見「水閘看管人」的功能。

如此，42歲的葛里沃成了因婚外醜聞而栽跟斗的首位法國政界人士。他經由網路遞送性愛視訊，也在法國國內的討論中引起關注，多少也讓這位馬克宏親信蒙羞。

警示

距地方選舉只剩一個月，恰在此時，巴黎市長候選人更換，對馬克宏而言，來得太不是時候。在法國，執掌首都，不僅極其光彩顯赫，而且，在巴黎，前進黨曾有過最高支持率。

不過，還在視訊曝光前，贏得巴黎市長競選便已非十拿九穩之事。根據近期民調結果，葛里沃分別落於社會黨籍的現任市長伊達戈（Anne Hidalgo）和保守黨候選人達提（Rachida Dati）之後，排名第三，沒有勝選希望。

在其它大城市，跡象也顯示，擁有頗具政治歷練干將的各老牌政黨正捲土重來。盛起之初，馬克宏的草根運動曾感招來眾多半路出家者投入政治，而在成為執政黨後失去旺勢，而且明顯失控。60個最大城市中，前進黨內異議人士在16個城市裡公開與本黨的正式候選人叫板。不僅如此，退黨、轉黨事件頻發。黃背心運動和退休金改革抗議運動更如雪上加霜。至於下月選舉，對58歲的布辛而言，重要的是如何擺脫醜聞陰影，得到尚能保全面子的票數。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航