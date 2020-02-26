淺談耳壓不平衡：為什麼飛機起飛時耳朵會不舒服？

文：CihRong Huang｜醫學審稿：Dr. Stephen Lai

耳壓的定義

耳壓或耳壓不平衡，又稱飛機耳（Airplane ear）、耳朵壓力性損傷（Ear barotrauma）、氣壓損傷性中耳炎（Barotitis media）或航空性中耳炎（Aerotitis media），是當環境中的氣壓與中耳內的壓力不一致，使耳膜和中耳內的其他組織承受壓力而產生的狀況。

您可能會在飛機起飛、下降，或任何經歷快速海拔高度變化的時候（如潛水、開車上山、坐電梯去高樓）出現此症狀。通常可透過打呵欠、吞嚥或嚼口香糖等方法來平衡耳壓，並改善症狀。但若有嚴重的耳壓不適，可能就需要醫師介入治療。

耳壓有多常見？

耳壓不平衡十分常見，若需要進一步資訊，請與醫師討論。

耳壓的症狀

下列是常見的耳壓症狀：

耳朵裡面感到疼痛或不適

耳朵感覺脹脹或悶悶的

聽不清楚或聽力下降

若症狀十分嚴重且持續好幾個小時，您也可能出現下列情形：

耳朵嚴重疼痛

中度至重度聽力喪失

耳鳴

暈眩、嘔吐

耳朵流血

以上可能並未列出所有症狀，若有任何疑慮，請諮詢醫師以獲得最妥善的照顧。

什麼時候該看醫師？

若對上述症狀有任何疑問，請與醫師討論。每個人的身體反應都不太一樣，請諮詢醫師，以獲得最妥善的照顧。

耳壓的原因

會有耳壓是因為耳朵內外壓力不平衡，導致耳咽管堵塞（Eustachian tube blockage）。而之所以會有壓力不平衡的現象，最常見的原因就是歷經海拔高度的變化，如飛機起降、潛水、開車上山、坐電梯。

耳壓的風險

許多事項都會讓人更容易引起耳壓的不適，如下；

感冒、鼻塞、鼻竇感染

過敏、花粉熱（Hay fever，也稱做過敏性鼻炎Allergic rhinitis）

中耳炎（Otitis media）

在飛機起降時是睡著的

耳咽管較狹小的人，如嬰幼兒。

耳壓的診斷與治療

下列資訊無法取代專業醫療建議，請諮詢醫師，以獲得更多資訊。

耳壓如何診斷？

醫師可能會根據問診及耳鏡檢查，觀察患者是否有輕微鼓膜外凸或凹陷的狀況。若病情嚴重，醫師可能會在耳膜上看到積血或液體。若患者會暈眩，則代表內耳結構可能已經受傷，醫師會建議進行聽力檢查，並確認內耳是否有問題。

耳壓如何治療？

對大多數的人來說，只要不持續處於海拔高度在變化的環境，耳壓通常會隨著時間消失。若症狀持續，才可能需要接受以下治療來平衡耳壓，並緩解症狀。

藥物治療

醫師可能會開立藥物，或建議患者購買非處方藥控制症狀，讓耳咽管恢復正常的運作。以下是可能開立的藥物：

減充血鼻噴劑 口服減充血劑 口服抗組胺藥物 非類固醇抗發炎藥物，如布洛芬（Ibuprofen，商品名：安舒疼Advil、莫痛寧Motrin）、萘普生（Naproxen sodium，商品名：萘普生鈉止痛退燒藥Aleve）、如乙醯胺酚（Acetaminophen，商品名：泰諾強效錠Tylenol）。

自我療法

除了藥物治療，醫師可能會教您使用「閥氏平壓（Valsalva maneuver，或稱閉氣用力法、伐氏操作、努則現象）」，也就是在捏住鼻子、嘴巴合起來的狀態下吐氣或模仿擤鼻涕的動作。

手術

醫師可能會進行鼓膜切開術（Myringotomy），讓耳內外氣壓平衡，並排出液體。但即便是嚴重的耳朵傷害，如耳膜受損或內耳膜薄破裂，人體大都能自行痊癒，因此只有某些少見的案例才需要手術。

耳壓的生活調整與居家療法

去學自由潛水學習閥氏等平壓技巧 飛機起降時不要睡覺 耳朵感到壓力時打呵欠、吞嚥或咀口香糖，讓耳咽管附近的肌肉把耳咽管撐開，幫助壓力平衡。 感冒、鼻竇感染、鼻塞、耳朵感染，或最近動過耳朵手術時，都不要飛行或潛水，並諮詢醫師什麼時候才能重拾這些活動。 使用飛行耳塞（Filtered earplug），可以在藥局、機場禮品店或在地耳鼻喉科診所購得。 使用非處方減充血鼻噴劑，並在起降前30分鐘～1小時使用。不過請勿過度使用，否則數日後會使鼻塞加劇。此外，若有心臟病（Heart disease）、心律不整（Cardiac arrhythmia）、高血壓（Hypertension）或曾經出現藥物交互作用，應避免使用口服減充血劑，除非得到醫師允許。若為50歲以上男性，服用含偽麻黃素（Pseudoephedrine，商品名：愛發Actifed、舒得發Sudafed）的減充血劑時，可能會出現嚴重副作用，如尿滯留，尤其若患有前列腺肥大，可能性會更高。若懷孕，在口服減充血劑前也請先諮詢醫師。 服用抗過敏藥物，並於飛行前或潛水前服藥。

若有任何疑慮，請諮詢醫師，以獲得最妥善的照護。

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航