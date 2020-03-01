【街頭相對論】鄭聿 X 夏宇童：搬家時，哪些該丟、哪些該留？

文：逗點編輯部｜攝影：達瑞

年假結束了，許多人有了全新的生活規劃，也因此必須遷移，抵達新的城市。詩人鄭聿曾在詩集《玻璃》的作者介紹中提到，想要成為一個「更少」的人，而歌手夏宇童於年前推出了名喚《不安》的創作EP，更少與不安，這兩個關鍵字，很符合如今的氣氛。逗點編輯部邀請兩人談談搬家經驗，與遷徙過程當中，那些不得不告別的，當然，也有無論如何都要抱緊處理的那些。不囉唆，街頭相對論，Battle！

搬家經驗雜談

刀：我的搬家經驗很豐富。從大學開始，幾乎每年都搬家，原本室友假設是四個人住一層好了，後來就隨大二、大三、大四每年慢慢遞減，變成三個、兩個，然後一個。你會發現跟愈多室友一起，愈難找到租房子的共識，所以後來就以一兩個室友為單位。我幾乎都在台北，之前念世新。

童：喔！嘿，學長！

刀：真的嗎？

童：我是世新廣電。

刀：妳是世新廣電？我是世新中文。

童：喔！好強喔！中文系感覺有點艱澀，就是很難讀的科系。

刀：妳那時候住哪裡？

童：都住家裡，我很渴望可以出去住外面，可以搬家。

刀：妳家在台北？

童：民生社區，可是從我家到木柵很麻煩，因為民生社區並沒有捷運，後來才有機場捷運，但是從我家走到機場的捷運大概要快二十分鐘。

刀：而且就算妳從機場要坐到木柵⋯⋯

童：很大一圈。我必須從我家搭公車到中山國中站，換木柵線到萬芳醫院，再從萬芳醫院搭公車，才有辦法到世新。

刀：妳早8的課都沒上對不對？

童：欸！說實在的，我大一沒有一科被死當，我很認真。我本來想脅迫我媽讓我住外面，因為通勤時間要花上兩個小時，結果我媽還是不讓我搬出去，就買了一台車給我。

刀：摩托車？

童：開車。

刀：可是世新那邊好停車嗎？

童：停學校的小停車場，所以我很羨慕能住外面的生活。

刀：妳是羨慕住學校外面，還是羨慕住學校宿舍？

童：基本上只要能搬離開家，就是很棒的事。我小時候也有搬家經驗，不過那時很小，記憶不是很深刻，但有一個印象：我的東西怎麼老是不見？

刀：愈搬愈少？這樣不是很好嗎？

童：我小時候有寫日記的習慣，後來有一箱日記跟貼紙簿全部不見，很難過欸！

刀：那時候是自己搬吧？

童：對啊，那時候跟媽媽住。我媽媽也是很兩光的人，我們母女都很兩光，所以她應該很正常的就把我的東西給弄丟了。最難忘的，是六年級搬家那一次：我的日記本全都不見了！我就賭氣，再也不寫日記，也不收集貼紙本、不收集任何大頭貼照，就是生氣。

刀：那時是為了什麼動力寫日記？小學的日記是長什麼樣？

童：就是在寫誰很討厭啊，我喜歡誰啊。那時候的日記本會搭好幾個人輪流寫，是交換日記，所以同學就很氣我，因為她覺得我把最重要的東西弄不見了。我們吵架，畢業後有一兩年沒有聯絡⋯⋯啊！我小時候會蒐集一些葉子還什麼的，就貼在那邊。

刀：像楓葉之類的？

童：不是那種很高級的。都是在校園或路上撿到的。

刀：我是高雄人，到台北念書，大學期間每一年都搬家，後來去花蓮讀東華創英所，那段期間反而沒有搬。畢業後要回高雄當兵，因為東西太多了，很多書，我們家就開車從高雄南迴上來花蓮，幫我載東西。東西太多了，後來我再來台北工作，就帶得比較少。

移動時，如何選擇隨身物品

童：我因為工作才會離家，每次都很開心（大部分），我媽媽都覺得我沒血沒淚。

刀：離家最久是哪一次？

童：我曾經去日本，一次就住三個月。真的一個人住，才發現家裡的好，一心就想著為什麼要從家裡離開。那時候是去拍戲，不是住飯店，而是住很像宿舍的一棟屋子，裡頭有很多單人房。是短租的，所以可能先在新大久保這邊住，可是兩個禮拜後，因為本來住處早早被別人訂走了，所以我就得搬到巢鴨，繼續住上兩個禮拜，然後又要搬到下個地方，一直在換，那時候只有一個想法：為什麼我沒有帶快煮壺？

刀：因為房間很小，也沒有辦法煮東西？

童：很小！他們也不可能有這些電器。早上起來可以泡茶，這件事情對我而言很重要。我想在日本買快煮壺，但被當時公司的人阻止，他說：「妳只要買了這個就會愈買愈多，會很重，說不定最後帶回台灣還不能用。」我說，為什麼會不能用？插電煮就好了啊！他說：「反正妳就不要買。」所以我還真的沒有買，就這樣住了三個月，每天每天都好希望早上起來可以喝個熱的⋯⋯

刀：妳不覺得日本的飲食有點冷嗎？

童：對，而且通常方便買到的，比如說三明治或是飯糰，也都是涼的。

刀：然後去什麼地方吃東西，都會配冰水。

童：對，就什麼都涼涼的。偏偏我是那種早上起來會想要喝杯熱茶的人，所以我在想，如果搬家第一個會帶的就是快煮壺。真的，我現在出外景，如果住的不是飯店，有快煮壺就會比較方便。

刀：妳不覺得邏輯有點奇怪嗎？妳帶了一個東西出去，再帶回來，跟妳在那邊買了一個東西回來。妳知道嗎？妳不用把這個東西帶過去又帶回來，因為是兩趟嘛，那邊直接買了帶回來不就是一趟而已。

童：可是回來了，東西不就有兩個？

刀：賣掉就好了啊，或送給日本當地的朋友。

童：如果是以前，我就會有那樣的想法，可是如果東西出現兩個、三個，我就覺得很麻煩。

刀：妳是喜歡買東西的人嗎？

童：我以前在日本，大家都叫我買い物Queen，就是很愛買的一個女王（笑）。

刀：採買女王？

童：對，就是什麼都很想要買，所以每趟回去大包小包就很可怕。現在是不是三十歲都喜歡斷捨離啊？我身邊三十歲的朋友都很愛斷捨離。

刀：要看個性，有些人十八歲就開始斷了。

童：所以你十八歲就開始斷了嗎？

刀：應該是。我覺得搬家有一個很大的重點，就是會想到之後還要搬這些東西，實在太麻煩了。尤其是書，所以我就盡量不要買書，或者買電子書，或者用公司的公費買書（笑）。

童：這個不錯！

刀：因為我是做出版相關的產業，所以會有公費買參考用書，之後會覺得很多東西「我之前買過了，那就不要再買」。

童：這樣挺好的。

刀：或者是幾個室友分配，大家買不同的東西。

童：我發現，我有時候買了新的東西，但回來還是用舊的，比如說我新買了一個煮咖啡的壺，但是我早上起床，永遠都會忘記有一個新的，還是習慣使用那個舊的。

刀：妳是因為想要先把舊的用壞再去用新的？還是要等新的變舊的？

童：沒有，就是下意識忘了新買哪些東西，除了壺之外，也延伸到化妝品、口紅、衣服、鞋子之類的。新買的東西很容易就先放到旁邊，很占空間。

刀：所以小偷如果去妳家，偷到的東西都是新的？

童：是喔？好像也是，因為舊的東西都被我穿出去了。

刀：而且小偷界裡面會開始流傳，這家的東西都是新的，盡量偷，反正她還會再買、不會用。

童：就成為了傳奇有沒有？這個住所。

搬家時的取捨計算

刀：我通常不會留東西欸，因為會造成另外一個人，像房東的困擾。

童：如果要搬家，有個熊娃娃我一定會帶走，那是我經紀人送我的。我五、六年前在演舞台劇，的時候，經紀人送給我這隻熊娃娃，後來我只要出一趟遠門，都會帶著它。因為坐車很好靠，如果去外面住，我可以抱著，又很有安全感，才有點家裡的味道。帶它出去會比較安心，覺得它可以給我一些好運。如果說丟掉的東西，我覺得應該就是衣服之類的。衣服是最可以捨棄的。

刀：我本身是一個，不能說惜物，但某種程度上我不會輕易捨棄我買過的東西。但談到搬家時一定會丟掉的東西，舊的衣服我會整理一批去捐掉，或者是書⋯⋯不，我通常不會，書我會寄回家（笑）。一定會帶走的東西，我就不提身分證、錢包了，因為我最近養貓，所以我會帶的一定是牠，我的貓叫薯條。

童：好可愛～牠幾歲？

刀：兩歲多。

童：還很年輕。

刀：還處在吵吵鬧鬧的階段，我有一次帶牠來這邊（讀字書店），想讓牠看一下外面的世界，不然牠每次去獸醫院都會大吵大鬧。誰知道第一次帶牠來這邊的時候，牠完全不能動。

童：牠已經緊張了。

刀：牠沒有在外面生活過，所以完全不行適應。我後來沒有帶牠出來外面，而是把牠帶到家裡陽台，讓牠先習慣外面的溫度，看看小鳥，聽聽外面的聲音。

童：所以牠現在可以出門了？

刀：現在不太行，因為牠兩個多月就來我們家了，沒有經過太多野生的生活（笑）。但牠現在在陽台，已經從一開始完全不敢下來，進步到可以下來走動，在外面翻滾。

童：我突然想到弟弟，我以前的狗，牠現在已經當天使了。牠剛來我們家的時候也是很小，打完預防針才能出去。牠是那種看到大門打開就會不知所措，好像看到前面是一個山洞還是什麼的，完全無法前進，我只好硬拖著牠到公園。

刀：狗一定要遛一下。

童：對啊，就是要帶牠出去看看有什麼，然後牠都超害怕的，在路上就是看到什麼人走過，牠就緊張，有什麼風吹草動就慌張，像小孩子。

刀：牠不會想要在外面上廁所？

童：不會欸，而且牠適應了好一段時間，快半年才開始會有渴望。我那時會一直開門，讓牠知道我們要出去玩，花了很久牠才習慣跟著出門。

刀：牠可能上輩子是貓啦，那個習慣還沒有改過來。

童：真的（笑）。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

書籍介紹

本文摘錄自《玻璃》，逗點文創出版

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作者：鄭聿

成色透明，質地堅固，並有著合理的不安

鄭聿的透明系列，詩的無限折射美學

熔解／冷卻／穿過去

這是我／放久了／我只是不壞而已

談及距離。其實我們都過於自信，視線裡人世萬物，皆在難以描述的共識中，漸次衰微、腐敗或流逝，沒有人得以讀取對方全貌，所謂聆聽與感知將是片面而不可詮釋的。「寂寞是擦拭乾淨／發現中間還隔著一片玻璃／用手指輕輕劃過的／冰涼和曠野」生命一如焦距之調校，即便清晰透明卻不表示理解更多，那塊橫亙彼此的玻璃，往往承載了無數他人之塵灰與意志，日常穿越之中，最後留在眼前的只有時間中逆流而出的自己，愛與不愛的、傷與無傷的……而我們所知道的自己又仍否如昔？

當一切都在試著離去，幸好這時代仍將有詩，

《玻璃》是對自我的光學物理辯證，

擦拭之後，頁面上無非是最細微而早已明白的事。

以「玻璃」的物質特性（熔解、冷卻、穿過去），詮釋每一個人在日常之中所要面對的諸多磨難，卻不打算解決，只是感知痛的位置，用「鈍感」標記每一種痛的流逝與經過，如玻璃一般，緩慢地承受歲月的刮痕，等待完整。

「從那一天起，我開始封鎖與你有關的，手機號碼，網路，滷味攤和飲料店等。和死亡。死亡可以聯繫我們，所以我必須一直活著。」

Photo Credit: 逗點文創

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航