民眾黨也提「紓困條例」草案：居家隔離和請防疫假給生活津貼，全民發1000元抵用券

因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情帶來的衝擊，行政院預計在明（20）日院會通過「紓困條例」，計畫趕在下週二（25日）立法院三讀通過。今日上午民眾黨也推出自己的草案版本，重點包括請「防疫照顧假」和居家檢疫隔離的民眾由國家給予一日600元左右的生活補貼。另發給全民1000元抵用券，消費範圍不受限制，特別關注基層勞工、中小企業，並列入預算的監督機制。

民眾黨團總召賴香伶、副總召張其祿、幹事長高虹安、立委邱臣遠、蔡壁如，民眾黨5位新科立委今天早上全員到齊，共同宣布黨團成立以來提出的第1個法案：《2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例草案》。版名稱上跟國民黨版不同，民眾黨表示，重點在於希望能特別照顧這次受到疫情衝擊最多的基層、較弱勢的中小企業、微型產業等。

隔離檢疫、請防疫照顧假，衛福部發放「生活津貼」

賴香伶表示，政府現在是用緊急命令方式訂定防疫照顧假，但她認為還是入法最好，讓勞資雙方有依循、勞工可以請也敢請，希望防疫照顧假、居家檢疫跟隔離能入法，由衛福部編列預算支應，讓二者都能請領生活津貼補償。

民眾黨草案提出請防疫照護假者可向衛福部請領生活津貼，津貼數額以前一年度勞工保險局統計全體就業保險被保險人平均投保薪資數額的60%計算，遭居家隔離檢疫者，由國家補貼，金額可能是一日約600元，賴香伶認為，這樣大眾才「看得到也用得到」，不會因收入考慮不敢請假。

賴香伶解釋，過去SARS時期是提供500元的補償，但經過黨團計算，一日生活、食用費應該以600元為定額。如果是因為雇主工作需要，勞工執行職務導致被隔離，這樣屬於工作所生的檢疫，就由雇主發放薪資，不重複領取衛福部的補償。

另外民眾黨草案中也明定「雇主不得使勞工至疫區提供勞務」，賴香伶解釋，若是工作契約合同在中國簽約，台灣法令無法處理，但希望台灣勞工的「退避權」仍有機會伸張，因此藉由入法讓政府有更多介入，或至少要求企業對赴中工作的勞工出入境行蹤負責，包括必須通報、協助追查來源等，讓資訊更透明。

每人1000消費卷刺激內需市場

草案版本也明定行政機關應積極規劃推動發放抵用券，每人1000元，以提高國人消費意願，增加市場需求，穩定產業發展。黨團指出，民眾黨主張抵用券的性質類似「消費券」，可以直接用在消費使用，不必在特定範圍消費到一定金額才能抵用。

蔡壁如解釋，提出每人得依規定領取抵用券1000元，是以4年歲計賸餘數總和範圍內的估算，也符合民眾黨的財政紀律精神，雖然民眾黨團一直希望以追加預算方式較易受監督，但政院提出以特別條例方式，勢必增加政府舉債，基於防疫優先不批評這個方法，但希望在預算編列時盡量控制政府的財務情況。

蔡壁如也呼籲，現在疫情持續延燒，像是中小企業、夜市攤商首當其衝。政府現在說要發放抵用券來刺激經濟，民眾黨不會反對，但行政院需注意衝擊到哪些產業。上周行政院提出的紓困方案則是還未說明每位民眾領取抵用券的金額。

立委邱臣遠指出，我國中小企業佔全體企業97%，就業人數更佔全國就業人口78%，中小企業就是支撐台灣經濟的命脈，若撐不過，要談產業轉型也枉然。因此要救中小企業，他們提議將週轉金期限最長展延到三個月，資本性融資則是一年，而利息則由中央政府機關補貼金融機構。

高虹安認為，首波會受到疫情衝擊的是觀光、服務業。以遊覽車司機為例，普遍都是以個人承擔買車子的貸款和稅費，展延小額貸款才能照顧到司機。賴香伶指出，他認為雖然後續還有哪些產業會受到疫情影響，還需行政院滾動式檢討，但顯然眼前因為大家減少出門，仰賴現金流，有關民生如夜市攤商、服務業等中小企業是最受衝擊的。

納入監督機制，上限1100億

民眾黨日前在競選時，就將「財政紀律」列為政黨的主要政見之一，立委張其祿今天也表示，執行紓困條例的經費，以過去4年（105至108年度）歲計剩餘範圍內為限，約1100億，並尊重財政主管機關規劃，開放其編列歲入得以舉債方式為之。

張其祿強調，另外既然要訂定紓困條例跟預算，這不是空白授權的支票，加上這經費也並非原本預期中的政府支出，為加強監督，條例施行滿3個月時，政院應向立院提出疫情報告及相關預算執行報告。滿6個月時，行政院長與有關部會首長，應就該條例之執行，向立法院院會提出報告並備詢。

張其祿說，過往看過很多特別預算，包括921、莫拉克風災、SARS等，但整體執行率都有問題，浮編很高、執行有限、規避國會監督，盼這次開始建立國會備詢機制，並形成慣例，讓未來特別預算也要有國會備詢機制，向國人、立法機構詳實報告狀況。

可能會有哪些版本？

目前除了政院版外，有國民黨、民進黨立委何欣純、與民眾黨提出版本。本來民眾黨希望能用追加預算方式，他們不會再提版本草案，賴香伶表示還是選擇提出草案是為了有更多對話，尤其希望能將防疫照顧假入法。高虹安則補充，相較於國民黨版本，最大差別在於，國民黨版著重整體產業紓困，民眾黨版在產業紓困方面則著重中小企業及微型產業，沒有誰好誰壞，包含行政院版都是大家一起協助人民渡過難關。

至於立委何欣純和吳思瑤、莊競程日前也曾共同召開記者會公布《因應嚴重特殊傳染性肺炎民生紓困暨振興產業特別條例》草案，《自由時報》報導，草案預定匡列600億預算，施行時間相較政院版的拉長為1年6個月。

何欣純解釋，因為就會計年度來看，今年條例通過，到明年底剛好符合完整的會計年度，時間剛好是1年6個月；她的草案版本以「防疫醫療」、「民生扶助」、「中小企業」與「提振消費」為4大重要原則，希望能完整顧及社會各層面與實際需求。

民眾黨的版本初步匡列1100億，實施期間為今年3月到12月底，時間為10個月。而立法院國民黨團日前公布黨版的《2019年新型冠狀病毒紓困暨暫行條例》草案，草案內容授權政府匡列500億元預算。行政院長蘇貞昌日前則在13日的院會中則裁示，紓困條例初步匡列600億元、為期1年，昨天並率行政團隊到立法院各個黨團進行拜會，盼能在20日院會中通過，並盡速在立法院三讀。

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核稿編輯：楊士範