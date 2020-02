在性別不友善的印度，非政府組織CREA如何積極培力女性？

文:李心祺(台灣亞洲交流基金會Taiwan-Asia Exchange Foundation助理研究員)

2月6號在新德里卡爾基女子學院,發生大批男性進入校園性騷擾女學生,該事件引起全球譁然。印度相對保守的性別觀念,總是引發熱議,似乎印度得永遠籠罩在宗教勢力的保守氛圍下。然而印度非政府組織CREA在這個對女性相對不友善的國度中,積極地培力女性,繼續閱讀他們如何做到的吧!

在我的一生中,從來不曾被教導對任何事情說「不」(NO)。但現在,我想說出我真正想要的!我想對我真的想做的事說「要」(YES)!我想說我「要」去上學...我想說我「要」出門...我想說我「要」踢足球...我想對所有能讓我感到幸福的東西說「要」!——印度非政府組織CREA It’s My Body計畫參與者

在台灣,我們經常聽到女生被教導要勇敢說「不」,而這通常是在性暴力的脈絡中,所體現的是女性應擁有其身體自主權。但在印度,女性除了在性暴力的脈絡下缺乏身體自主權,在日常生活各方面也缺乏自主權,包括受教育、工作、婚姻、生育等。因此,除了對暴力說「不」,她們更希望有力量說「要」:說出自己想要什麼、做自己想做的事情、享受應有的權利,如同上面這位女孩所說的。

印度女性在處處受限的環境中成長,有勇氣爭取自己的權益和夢想並非易事,光是有「改變」的念頭就得突破眾多關卡。而這位女孩之所以有這樣的認知與轉變,是因為參加了印度非政府組織CREA所辦理的「我的身體我自主」(It’s My Body)計畫。

「我的身體我自主」計畫透過體育活動(如足球等)來增加12-16歲青少女進入公共空間的機會,提供性與生育健康相關知識,並增強身體自主權的意識,教導印度女孩為自己做決定。19歲的Tarana(化名)分享:「參加這個計畫之後,我開始有自信表達自己的想法,也不會害怕去公共場所……我的父母也開始支持我,投資我的學業,而且會在不同事情上詢問我的意見。」Tarana現在不但是個優秀的足球員,也成為一位女權倡議者。

CREA全名為Creating Resources for Empowerment in Action,意即「為培力行動創造資源」, 2000年成立,總部設立於印度新德里,宗旨為促進女性人權及女性培力,使其能掌控自己的身體、要求自身權利。透過能力培養(capacity building)、倡議(advocacy)、知識提供(knowledge resources)以及公眾活動(public events)等四大工作重點,CREA致力於強化女性主義領導力(feminist leadership)及加強女性集體力量、改變侵害女性權利的法律政策和社會慣習、建立具南方國家觀點的知識系統,以及挑戰社會對女性人權和性權利的態度及論述。

改變的第一步是建立自覺

「我的身體我自主」計畫便是培力女孩的重要計畫之一。為協助印度年輕女性建立自信、發聲對抗歧視與暴力,「我的身體我自主」計畫下建立了SELF學院,在為期15天的營隊中除了參與體育、藝術、電腦等課程,也討論選擇與同意(consent)、愛與關係、性別暴力等議題,從中反省自身經驗。SELF學院其實就是四個主題的縮寫:運動(Sports)、表達(Expression)、領導(Leadership)、自由(Freedom)。

來自哲雪舖(Jamshedpur)的SELF參與者表示:「我從未意識到自己在家中是受到歧視的。但來SELF之後,我發現歧視其實無所不在。例如,我的兄弟有自己的手機可以上網,但我卻連他的手機都不能碰。」另一位參與者Rupam在參加SELF之後,實現了成為足球教練的夢想,即使過去她曾因為留短髮被嘲笑,甚至因為與男孩一起踢足球而被村民謠傳她與那些男孩「一起睡覺」,但透過培力和訓練,她開始學著掌握自己的人生。

培力也須納入領導者與邊緣者

要讓培力的效果快速有效地擴及至更多人,則領導者的培力亦不可或缺。因此,CREA辦理「女性主義領導、運動發展與權利學院」(Feminist Leadership, Movement Building, and Rights Institute),專為南亞非政府組織的女性工作者開設,透過課程和各種活動讓她們理解南亞脈絡下的性別、人權與女性主義運動。

印度反貧困組織ActionAid India的成員在參與培訓課程後表示,她未曾想過女人有權利決定是否要發生性行為或懷孕,甚至未曾思考妻子也有權利拒絕與丈夫行房。CREA翻轉了她的觀念,也影響她所從事的青少女服務工作,現在她也訓練年輕女孩主張自身權利。此外,印度生育健康方案相關組織(如Reach India)也開始思考性別不平等、身體自主權、歧視等議題,了解到青少女健康與女性歧視的關聯,著手修改教材。

不可忽略的是,除了為一般基層女性與領導者提供培力與訓練,CREA也為處於社會邊緣的女性爭取權利。例如,CREA注意到女性身心障礙者在性方面的權利,開設為期六週的「障礙、性與權利線上課程」(Disability, Sexuality, and Rights Online Institute),讓實務工作者認識到女性身心障礙者的「女性」及「障礙者」身分,與公共衛生、發展、暴力、媒體再現之間的關聯。

此外,CREA與全印性工作者組織(All India Network of Sex Workers, AINSW)共同進行「#NotJustMyWork」倡議行動,為性工作者爭取工作權,消除社會對性工作者的歧視與暴力。另外,也進行「#AbortTheStigma」的倡議,破除印度社會對人工流產的誤解和迷思,為女性爭取合法且安全的人工流產服務。

就算在性別平等意識較為普及的台灣,上述議題亦仍待持續努力。也因此我們可以看見,雖然女性在印度社會中受到較多限制與壓迫,但印度的非政府組織卻不為環境所限,仍能進一步針對較敏感的議題進行倡議,針對該國最迫切的人權和性別議題爭取進步空間。

從地方到國際,推動具有南亞特色的性別倡議

南亞地區由於文化特色與社會環境特殊,所面臨的性別及人權議題相較於其他亞洲區域更需縝密應對。因此除了跨組織合作之外,印度性別平權非政府組織也積極進行跨國合作。以CREA為例,在專門提供資金贊助的公平社會基金會(Foundation for a Just Society)支持下,CREA成立了「新聲音、新領袖」(New Voices, New Leaders)的南南學習交換計畫(South-South Learning and Exchange Programme),培訓南亞與東南亞女性領導者,制訂性別平等和針對女性暴力(violence against women)相關方案與策略。此外,該計畫也建立南亞與東南亞各國運動者之間的聯繫網絡,戮力於女性主義領導、性別平等和針對女性暴力的政策與方案。

2005年起,CREA成為聯合國人權理事會下「性權力倡議」(Sexual Rights Initiative)聯盟的成員。該聯盟除了致力於將性權利提升為各國際法案中的重要議題,也希望連結南方、北方和東方國家的不同觀點,根據夥伴組織的不同經驗,為性權利的議題提供全球化的多元面向。

從CREA我們可以發現,其工作與合作對象非常全面:從基層女性培力到非政府組織工作者培訓,賦予印度女性自信心,增加生育健康與身體自主權相關知識,並培養性別意識。此外更進一步針對性工作、身心障礙者性權利、人工流產等議題進行社會倡議,同時推動跨國合作,乃至加入聯合國人權理事會下的聯盟,進行全球層次的倡議。

性別與人權:台灣非政府組織的未來合作契機與貢獻

長久以來,台灣社會大多僅看到印度等國家的性別歧視問題,而忽略這些國家的非政府組織所具有的充沛能量;相較於在國際社會中處於邊緣位置的台灣,這類非政府組織更易獲得國際組織的支持或建立跨國聯盟。印度非政府組織CREA只是其中一個例子。

目前,台灣的性別平等狀況在亞洲已是名列前茅,而這些性平成果大多歸功於公民社會長久以來的努力,如《家庭暴力防治法》和《性侵害防治法》等法律皆為社福組織與倡議團體共同推動。此外,如台灣性別平等教育協會不斷推動性教育與同志教育等,致力於打造性別友善校園;勵馨基金會推動「亞洲女孩人權運動」,鼓勵發展中國家繼續投資與賦權女孩。而今年通過的同婚法案,同樣是公民團體共同努力的成果,使台灣成為亞洲性別平權和人權維護的代表。

台灣所推行的新南向政策,不僅著重在經濟、教育、醫衛等實質建設,更強調「軟實力」以及「以人為本」的精神。在此理念下,性別議題絕對是不可忽略的一部分。有鑑於台灣非政府組織在女性培力、性別平權等領域的活躍,建議政府可鼓勵這些非政府組織多與印度等新南向目標國的相關非政府組織進行深層交流,除了分享台灣在相關議題上的奮鬥經驗,也了解在地組織如何在該國社會脈絡中進行女性培力與性別倡議,並共同討論如何改善當地性別歧視的狀況。

以本文的印度為例,雖然與台灣的社會文化脈絡迥異,但藉由不同觀點的交流,更可能激發出有創意的培力與倡議策略。另外,政府也可協助相關社福團體進入新南向國家進行性平、女權相關計畫,讓作為亞洲性平領頭羊的台灣能在當地社群發揮影響力。最後,當南亞與東南亞國家的非政府組織組織串連時,台灣非政府組織亦可思考如何加入其中,一方面貢獻台灣經驗與能量,共同致力於亞洲地區的性別平等,另一方面也藉此讓台灣更加融入國際社群中。

