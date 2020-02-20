寶瓶星號「禁靠港」，武漢肺炎燒出不便險的郵輪危機

文：楊佳真｜《現代保險》雜誌

日前，已傳出多人染疫的日本豪華郵輪「鑽石公主號」，累計病例已達135例（按：原文撰於2月11日），成為日本政府的燙手山芋。令人擔憂的是，鑽石公主號曾在1月31日停泊基隆港，讓旅客下船至九份、台北101等地觀光，中央流行疫情指揮中心也罕見發送「國家級警報」給北北基民眾，深怕疫情擴大。

而這起郵輪群聚感染讓台灣政府不敢大意，2月6日衛福部緊急宣布即刻起「國際郵輪禁止靠我國港口」，卻讓2月4日已於基隆出港的麗星郵輪「寶瓶星號」首當其衝，有家歸不得。

由於那霸港禁止靠港，為了讓國人回家，我國中央流行疫情指揮中心決定讓寶瓶星號停靠基隆港，並採取「登船檢疫」。該船上旅客共1738名，其中1709名為台灣籍，另還有包括中國籍在內的776名船員，僅針對有輕微症狀的126人採取檢疫，歷經9個小時接力篩檢，當晚終於傳出全數陰性反應的好消息，船客都能放心回家。

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若寶瓶星號旅客有投保旅遊不便險，若因檢疫導致行程延誤或更改，是否可獲賠？

首先，先要釐清郵輪是否屬於大眾交通工具？多數旅遊不便險條款規定，必須搭乘的是「定期班機、水上或陸上大眾運輸工具」，並未將「郵輪」列入其中。也就是說，因搭乘郵輪產生的行程延誤或取消，都無法獲得理賠。

不過，目前市面上有和泰、國泰、安達產險的保單，是少數有將郵輪納入保障的產險公司。但針對此次寶瓶星號的個案狀況，三家公司認定的理賠依據不同，若條款有限制須為「出發地的行程延誤」，恐無法獲賠，但按照往例，還是可能視個案融通理賠。而有兩家業者明確表示，郵輪被迫停駛外海檢疫而產生的行程延誤費用，可依約申請理賠。

另外，目前市面上僅兆豐產物提供「郵輪旅遊綜合保險」，據了解，寶瓶星號共有36位旅客有投保，並符合保單上的旅程延誤條件，兆豐產險已主動聯繫保戶啟動理賠。兆豐表示，超過航行的「表定時間」就算延誤，延誤超過四小時便依約給付。

本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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