拉起病毒封鎖線——10樣防疫時期的抗菌選物

本文由《TNL行銷》與《LINE購物》合作刊登，透過下方連結購買，《TNL行銷》將獲得分潤收益。

文：Dankee

當防疫抗菌成為全民議題，怎麼為自己和家人張起保護措施就是首要任務。疾管署有在說，多洗手、少接觸、強化自身免疫力，比起單純戴口罩更有效果。怎麼樣做到由外而內，再由內到外的保護？其實除了搶購口罩囤衛生紙，你還有更多選項幫你度過這關鍵一疫。

外敷專用：用環境與自我清潔拉起病毒封鎖線

Photo Credit: PChome

回到家立刻洗手，就是最最重要的防疫步驟，熟記「內（手掌）、外（手背）、夾（指縫間）、弓（指背）、大（大拇指）、立（指尖）、腕（手腕）」洗手口訣，徹底使用肥皂清潔，就能大幅降低病毒讓你生病的機率。既然一定要洗手，何不選擇外型看了會開心，配方不含防腐劑、致癌物，更無會破壞大自然環境的常用清潔原料，100%再生回收塑料製程、可回收瓶罐設計，所以對地球不會造成額外負擔的美則洗手乳？

美則洗手乳起源於是兩位對環境很有愛的創辦人，他們的目標是讓清潔用品真正清潔，而且時尚——清潔用品不再是藏在流理台底下的瓶瓶罐罐。綠色的環境友善產品，加上國際級設計大師Karim Rashid的水滴瓶身設計，讓你在防疫之餘不增加環境負擔，還顯得很潮很有型。

Photo Credit: yahoo購物中心

出門在外，必然會接觸到一堆病毒和細菌，尤其是手機、眼鏡、皮夾⋯⋯這些你常常在公眾場所使用的個人隨身物品，往往在不經意之間，就透過你的手沾上了不該有的病毒。根據研究，不曾清潔過的手機表面，細菌量是馬桶的3.5倍，但是這類隨身用品，又不見得可以很輕易的清潔消毒，所以即使洗乾淨了手，再反覆接觸這些不乾淨的隨身用品，造成二次汙染，甚至將病毒帶回家中成為防疫破口，該怎麼辦？

在防疫優先的今天，不妨考慮使用台灣研發生產的GOOTEN紫外線超聲波清潔盒。紫外線和超音波兩種清潔模式，可以單選一種也可以雙管齊下，例如手機就可以僅僅用紫外線 253.7nm 波長殺菌，殺菌率達到99.99%。而眼鏡除了紫外線殺菌之外，還能再以超音波去除隙縫挾帶的污垢，達到完整清潔抗菌的效果。只要短短五分鐘，就能讓自己和家人生活更安心，對抗疫病更全面。

Photo Credit: citiesocial

空氣中飄散的病毒令人防不勝防，在防疫的非常時期，一回到家立刻洗手、更換衣服已經是常識，但即使如此，難保病毒不會找到漏洞，對不便外出的老人、嬰幼兒來說，這些家人從戶外帶回的病毒就成了一大威脅。如果能有一個簡單、快速又令人安心的產品，可以對抗各種病毒的攻擊，又不至於因為化學藥劑的殘留，影響呼吸道或皮膚的健康，絕對是家庭防疫規劃上的一大得力助手。

AQUECARE推出的天淨T1無線手持滅菌機，搭配抗菌原液，就可以輕鬆達到你的要求。擁有全球首創室內環境30秒快速滅菌功能，能夠輕易深入不易清潔的居家角落，完成滅菌工作，高達99.99%的滅菌率，有效打擊病毒、流感與腸病毒，減少交叉傳染的機會。以海鹽萃取出來的極效抗菌液，成分安心不傷肌膚。每次只要10ml的抗菌原液，就可以噴灑一百次，經濟實惠的達到家中防疫抗菌，強力保護抵抗力低的老人和孩童。

Photo Credit: citiesocial

說到病毒有可能隨著外出的家人進入室內，比方所有家長都害怕的腸病毒，就有足不出戶卻遭到感染的案例。值得注意的是，不同的病毒有不同的活性，離開宿主之後的存活期都不相同，以現在大家最擔心的新型冠狀病毒來說，只要沒有密切接觸感染者，養成保持家中環境清潔、定期整理打掃的習慣，就能提升家中的防疫能力。

來自美國的百年領導品牌BISSELL必勝，推出多功能手持地面蒸氣清潔機，無需化學藥劑，單純利用清水轉換成的高溫蒸氣，就能有效清潔家中的髒污角落，同時殺死病毒、細菌和塵蟎。在有寵物的家庭，或者換季容易過敏的時刻，都能幫上大忙。加上多功能配件輔助，地板到天花板都有對應的清潔接頭，甚至油膩的爐具、陳年的黴菌，也能利用蒸氣溶出，一擦就乾淨。

Photo Credit: citiesocial

雖然大家都在擔心口罩不夠用，但你別擔心，有了這個你可以大幅度延長口罩壽命。這樣一來原本一次性的口罩就可以有限度的多用幾次，幫助你度過這段暫時的口罩趕工銜接期，把口罩留給真正需要的第一線防疫人員，或者真正已經生病的患者。讓醫護人員可以安心工作，讓生病的人減低傳播機率，就能更有效地預防社區傳染，減輕醫護負擔，真正達到保護自己的目的。

護立淨使用獨家研發的TOUCHAB專利抗菌技術，只要噴灑於一般口罩接觸口鼻的內側，就能有效阻絕細菌、黴菌和病毒，而且效果可以維持長達七天。對準口罩內側，使用護立淨抗菌噴劑噴三至四下，注意不要過濕，然後自然風乾或者使用吹風機吹乾之後，即可再次使用口罩。

內服首選：健康吃，吃健康，病毒拿你沒辦法

Photo Credit: citiesocial

防疫期間少出門絕對是重點，但要讓生活保持得有滋有味，在家吃飯就成了大事一件。不過食材保存不易，生鮮的蔬果、肉品放一週往往就到極限，即使放進冷藏室也難免走味，更別提那些不能冷凍的葉菜類了。除此之外，每餐的剩食也是一大困擾，總不能永遠把剩菜混成大鍋菜，反覆加熱好像每天都在吃第二天的年夜菜吧！

VACUVITA推出的真空醃製保鮮機可以幫你把下廚變得更簡單，從規劃、保存食材，到烹調料理，都能靠VACUVITA真空醃製保鮮機做到。以真空保存食材可以做到五倍保鮮，只要出門採購一次就能在家裡撐得更久，大幅減少你去超市這樣的密閉空間人擠人的機會。

吃不完的剩食利用真空保鮮保存，之後直接簡單加熱或者變化出其他料理都很好用。還有APP保鮮秘書規劃每日食材，什麼該先處理、什麼可以再放幾天，利用這個功能想菜單就變得更簡單了。再加上保鮮袋可以幫忙做到20分鐘快速醃漬，或者搭配舒肥機（需另購）低溫烹調，下廚跟玩遊戲一樣輕鬆愉快。

Photo Credit: citiesocial

喝水，可以說是人體維持健康的基礎，腎功能正常的人每天喝水量應該是「每公斤體重×30毫升」，以成年70公斤的男子來說，就大約是在2000毫升上下。有些人覺得喝水很無聊，或者討厭水裡一股澀澀的味道，如果你也有這方面的困擾，或許可以試試利用濾水器過濾，提升水質之後可能會有意想不到的改變。

有最美濾水壺之稱的SOMA木柄濾水壺，採用通過美國NSF標準第42號口感測試和第53號衛生測試認證的濾心，可以過濾掉水中雜質、氟與重金屬等污染物，去除異味，讓水喝起來更加爽口，而且是世界第一個可100%生物分解的濾芯，環保大加分。由前APPLE美術總監所設計的濾水壺造型，時尚的氣質讓它適合被放置在家中任何一個角落。

心靈保健：強化身心靈，居家時間不浪費

Photo Credit: 樂天市場

充實腦袋，掌握知識，是防疫期間對自己的最佳投資。現在電子書量大幅攀升，閱讀不再是和家中收納空間、包包承重能力的拉鋸。輕巧的電子閱讀器重量不到200公克，卻可以容納成千上萬本書籍（視容量而定），而且還有防水的機型，在浴室裡邊泡澡邊看書都不成問題，不過電子閱讀器真的沒辦法取代紙本打蚊子，請大家不要隨便嘗試。

KOBO電子書閱讀器給你超乎想像的閱讀體驗，直向橫向任意旋轉，輕盈的機身搭配高畫質大螢幕，內建閱讀燈自動調整色溫，即使睡前閱讀也不會因為藍光刺激而睡不安穩。各位知識份子家中已經沒有空間擺實體書了嗎？又或者是揹書揹到肌肉拉傷，還會被笑是陶侃整天在搬磚嗎？試試KOBO電子書閱讀器吧。

Photo Credit: Pinkoi

當病毒來襲，財力比不上抵抗力，這就是為什麼疾管署呼籲國人多多運動打好體質基礎，增加抵抗力對抗病毒。不過畢竟病毒終有一天會過去，但脂肪囤積起來就不怎麼想離開你。所以！如果不能上健身房運動，也不想去學校公園吹風日曬，在家自我訓練就是一個很好的選擇，除了增加抵抗力之外，也可以維持體態。

QMAT瑜伽墊輕巧又有彈性，可以做到很好的穩定、緩衝及保護效果，在家做瑜伽、健康操、核心訓練⋯⋯這塊台灣團隊設計製造的瑜珈墊就是你的好夥伴。價格親民，而且收納清潔都容易，一塊塊折起來就可以帶著它出門去上運動課。除此之外，瑜珈中有許多徒手動作，或多功能性的動作，還可以利用墊子折起不同厚度跟面積，讓動作更容易做到，再搭配啞鈴、沙袋、懸吊系統等器材來結合使用，運動的內容就更豐富有樂趣。

Photo Credit: 森森購物網

有旅遊史或接觸史，或單純想要自主管理的朋友們，請看過來吧。在家的日子難免無聊，對居家隔離最有經驗的長髮公主曾經這麼唱著：「打掃完畢烤完蛋糕，時間終於來到早上七點二十。」沒錯，居家隔離第一個破壞的就是你的時間感，度日如年不是開玩笑。不過，如果他有一台Switch Lite寶可夢特仕版陪在身邊，那感覺就不一樣囉。

全世界風行的寶可夢遊戲，內容不用多說，相信人人都有屬於自己的神奇寶貝。值得一提的是這款主機輕巧又方便，在家玩好，將來帶出門也很好，而且支援遠端多人連線，讓你就算不用出門，也可以戰遍天下高手訓練師或與朋友交換寶可夢。重點是只要萬元以下就能享受到寶可夢遊戲的樂趣，讓你更愉快地度過居家隔離的每一秒。

責任編輯：Lena Lin

核稿編輯：How Wang