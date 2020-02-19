【影音】日本感染症學者登鑽石公主號，稱「船內狀況悲慘，連自己都感到可怕」

（中央社）鑽石公主號遊輪成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）疫情下全球焦點，日本神戶大學專家岩田健太郎登船不到一日被迫下船，他18日在Youtube說明船上惡劣環境引起媒體重視，批判安倍政府防疫政策不當的聲浪升高，截自今天影片觀看次數已突破71萬。

鑽石公主號新型冠狀病毒感染數飆高，離開船艙的乘客返國後得再被隔離，甚至出現確診案例。外界批評日方在感染地隔離大量乘客是造成船上疫情的因素，日本輿論在疫情擴大後，將矛頭指向安倍政府。

日本神戶大學感染症專科教授岩田健太郎18日趕往橫濱，以災害派遣醫療小組（Disaster Medical Assistance Team）成員身分登上鑽石公主號，不過下午5時收到厚生勞動省電話要求他下船，返家隔離後在個人頻道說明船上光怪陸離、違反傳染防治的危險現象。

岩田說：「船內的狀況悲慘，連我自己都感到可怕。」

根據岩田的影片，他在18日以災害派遣醫療小組成員身分上船，協助船內防疫工作，不過當天就被厚生勞動省官員趕下船。

岩田指出，為防止感染擴大，一般都會設置病患和醫療人員出入的區域（紅區），以及沒有被病毒汙染的區域（綠區），但鑽石公主號裡卻是一團混亂，「根本不知道哪裡安全，哪裡危險」。

岩田指出，有發燒的乘客自己前往醫務室，自己也曾和病患擦肩而過，檢疫人員卻似乎不以為意。另外，岩田也說，檢疫人員和船員、醫療小組成員也沒有全員穿著防護衣或戴口罩。

這種狀況讓岩田相當驚訝，船上情況比非洲伊波拉病毒，或是2003年中國SARS都還要嚴峻，並直呼：「就算我被傳染，也是沒辦法的事」。

49歲的岩田健太郎畢業於島根醫科大學，曾在第一線醫院服務，後來轉往感染科學研究領域，現為神戶大學醫學院教授。曾赴中國、非洲進行嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、伊波拉病毒等流行疫病實地調查。

影片18日上傳，不到一天就衝破70萬次點閱，網路上引起熱議。岩田船上見聞公開後，網路陸續出現英文與中文翻譯，吸引各國網友關心，朝日、讀賣與日本經濟新聞等日媒跟進報導，安倍政府面臨防疫不力的龐大政治壓力。

日媒報導，日本對武漢肺炎的「阻絕境外」邊境防疫並未奏效，造成日本境內疫情擴散；日本政府做出將所有鑽石公主號旅客與船組員留置船上的判斷，也遭指「反而惡化群聚感染」。

《日本時事通信社》報導，對日本政府因應武漢肺炎所採取對策，日本國內出現愈來愈多的批評聲浪。

日本首相安倍晉三主導採取「阻絕境外」的邊境防疫並未奏效，造成日本境內疫情擴散。對泊靠在橫濱港的鑽石公主號，日本政府做出將所有旅客與船組員留置船上的判斷，也遭指「反而惡化群聚感染」。日本民眾對「未知傳染病」的不安情緒，也為內閣支持率籠罩一層陰影，強化政府與執政黨的危機感。

日本在野黨共同會派昨天舉行有關武漢肺炎聯合對策總部會議，國民民主黨政調會長泉健太談到政府因應措施說：「想讓事態看起來不嚴重，而在邊境防疫遭致失敗」。

日本政府起初的因應措施是針對有發燒症狀、曾前往中國武漢市、或與居住武漢市人士有接觸者，作為病毒檢查對象。但進入2月後，在日本境內陸續發生掌握不到感染來源的病例。安倍身旁人士說，只能在1月時禁止全中國旅客入境，但現在已經太遲。

日本政府相關人士說，隨著中國領導人習近平將以國賓身分訪日，中方希望日本不要過於放大疫情，這可能也是日本政府防疫措施緩慢的重要因素。

有關發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號因應作為，日本政府高層官員反駁外界批評說，「當初如果讓3700人全部下船，將會引發恐慌」；只不過，一名閣員說，其實真的應該讓船上人員早點下船，但卻苦無可以安置所有人員的設施。

安倍內閣受到國會過去一段時間追究「賞櫻會」責任影響，支持率在各項民調都呈現下滑；原本希望能透過展現對武漢肺炎的危機管理能力來扭轉局面的政權幹部，也因此感到灰心。

自民黨總務會長鈴木俊一18日說，民眾對政府因應並非都給予正面評價；日本內閣官房長官菅義偉也說，會檢討做得好的地方跟做得不夠的地方，希望下次能夠改進。

鑽石公主號遊客下船後，送至各大交通站「就地解散」

自2月初開始停靠在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」，今日解除隔離，500名首批檢驗為陰性的乘客陸續下船，包含加拿大、美國、韓國、香港都派機接回國人，回國後仍要再繼續進行14天隔離期。檢驗工作仍在進行，預計到21日為止能讓所有目標人員下船。

不過，《日本經濟新聞》報導，日本衛生部表示，在船上已經徹底檢驗，並且預防感染，成陰性的乘客都沒有異狀，未有感染風險，為了讓民眾順利返家，下船後將安排巴士送到各車站，讓大家各自搭交通工具回家。

《共同社》報導，下船的乘客乘巴士轉移到橫濱站等多個交通樞紐站，然後乘坐公共交通工具等返家。考慮到感染的可能性，和感染者同一房間的密切接觸者將於日後下船。

報導指出，鑽石公主號最初約達3700名的乘客和船員中，被確診感染的共有542人。

Photo Credit: AP/達志影像

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範