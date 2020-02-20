「全國一盤棋」假象下的諸侯政治，封省封城猶如割據的戰國時期

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，「中國戰略分析」智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

從封省到封城，再到封村、封社區，今次新冠病毒疫情出現的一個「奇葩」現象，就是中國各地紛紛採取「封閉式管理」，以阻隔武漢和湖北來的人員，防範病毒擴散到本地。根據不完全統計，自武漢實施封城後，全國很多地方紛紛效仿，已有鄂贛遼皖等地採取「封省」措施，80多個城市「封市」，而且幾乎是每個村和每個社區都實施「封閉管理」，即使在偏僻小山村，也設置路障，盤查過往行人。

這似乎不像一個一貫強調「全國一盤棋」和有著大一統傳統意識的國家，倒像是一個一個各自為政的封建割據邦國。事實上，有輿論把各地的「封城」和「封省」稱之為「戰國」或「列國」，感覺重回封建的列國時代。

這的確是個值得探究的話題，能讓我們發覺許多被忽略的深層次問題。

固然，「封區封村堵路」、盤查行人的做法反映了新冠病毒疫情的嚴峻，但僅僅把它看作一種過激反應，似乎有些簡單。因為此種做法並非第一次出現，17年前的SARS也曾出現過，只是範圍和程度的差異，更多的，這應該是中國人對流行疫情的一種本能反應，實際上，它有深厚的社會心理基礎。在中國人的日常交往和社會管理中，此種「封閉心態」和「封閉管理」比比皆是，只是人們習以為常，沒有覺察而已。比如中國城市的小區和單位都是「封閉」的，雖然道路四通八達，但都被一座一座的「圍牆」所包圍、分割和切斷。

兩個「中國」

換言之，我們所看到和感知的中國，一直都存在兩個：一個是大一統的、強調「全國一盤棋」和「集中力量辦大事」的中國；一個是分割的、以圍牆、單位和大院為代表的，各自為政和自保的中國。

前者為統治者所宣揚、推崇和灌輸的「歷史規律」和政道傳統，中國的歷史教科書就以「天下一統」為旨歸，歷代統治者，即使是分裂時代的統治者，也以統一中國為其使命。

後者表面看來被政治所排斥，但確是社會真實運作的「規則」。中國有「天高皇帝遠」的說法，它意味著只要在最高權力直接管轄不到的地方，地方統治者就可做「為所欲為」，民間對此有一個更形象的稱呼，即「土皇帝」，雖然現在通訊和訊息發達，但由現實權力體系和幾千年遺傳、繼承下來的這種政治心態的混同所決定，本質上並未有多少改變。每一個權力單位，都是一個封閉的「小王國」，不僅有一個看得見的封閉圍牆，還有一個看不見的封閉政治心態。兩個「中國」，在大部分時間裡，「和諧」地存在同一片土地。

諸侯政治與山頭派系

中共的執政，沒有改變這種狀況，甚至在一定程度上，進一步加重了它。自秦始皇滅六國，統一中國後，傳統帝制時代，除少數年代給有功之臣和皇親國戚封國外，雖然消滅了政治上的分封割據，但由於皇權不下鄉，僅延伸到縣一級，縣以下保持鄉紳自治，基本上等同一個個小的「獨立王國」，只是沒有武裝。這也造成中國人一旦在戰亂時期呈現一盤散沙狀態。接受這種教訓，執政黨特別注重「全國一盤棋」，將黨的統治一竿子插到底，在制度上避免地方諸侯擁兵自重、各自為政的局面出現。故我們看到，在中共統治下，沒有出現地方諸侯直接挑戰中央權力的事情。

然而，這並不是說，執政黨的統治就有效規避了一個個「小王國」。由於政權層級過多，鏈條過長，訊息傳遞中的「時滯」效應和監督缺乏總使基層政權成為一個個獨立的「小王國」，尤其是單位制度的實施和全面推廣，造成每個單位其實都是獨立的「小王國」，因為在改革以前，中國的單位制度基本上是一個小社會，作為全面控制人的一種制度，單位之內，吃喝拉撒睡都管起來，對單位職員來說，無須與外面發生交換聯繫。改革之後，此種全能型的單位制度只剩下一個空殼，如今人們除工作可能不需要與外界發生聯繫，其他需求都要通過市場和交換來解決，但單位制度造就的封閉心態被保留延續下來，並被單位制度的外在表現——圍牆包裹。

圍牆不但沒有隨著單位的改革和變遷被拆除，反而由於安全問題而加固，並在整個社會蔓延開。現在城市的每個小區都建有圍牆，還安裝了探頭。人們都在圍牆之內工作和生活。中國政府前些年為了改善城市交通，曾經醞釀過拆除單位和小區圍牆，打通道路的計劃，但動議尚未提出，就遭到社會反對，實施不下去。

改革前期，由於實行財政包干制度，中國出現強地方弱中央的局面。而在地方，每個省的財政狀況也不一樣，像廣東、山東、江蘇等省的財力比大多數省份都要好，這些財力強的省份，對中央有一定的談判空間，時被學者稱之「諸侯政治」，威脅中央管治權威，這也才有朱鎔基1994年的分稅制改革，通過削弱地方財力進而削弱地方權力，免得尾大不掉，威脅中央。

當然，這個階段的「強地方弱中央」只是相對而言，由於執政黨的組織體系貫穿於政府，而它又是一個講究下級服從上級、全黨服從中央的等級的政黨，人事任命大權掌控在執政黨特別是中央手上，地方政府還是受中央節制。儘管如此，實力強的地方諸侯也確實會有更多機會得到提拔重用。執政黨用人號稱五湖四海，但歷史形成的山頭派系在人事任命中具有很大作用。加之中國人本來地域觀念就很強，某個派系和某個地方的官員在某位領導人當政時會受到格外關照，提拔到重要和關鍵崗位或者重要省份。

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官員的體制性懈怠

此種用人狀況在胡錦濤時期和習上台初期一度有所改變，一些在中西部貧困省份工作的官員會得到中央青睞提拔，但隨著最高權威要打造一種新的全能型舉國體制，小圈子選人的情況愈加凸顯。比起前任，他更不可能容忍地方諸侯的坐大，其集中權力的目的，就是要削弱一切能威脅到自身地位的勢力，不管它來自中央還是地方，保持絕對的政令暢通。

然而，現實與規劃總有差距，儘管他的指令無人敢違抗，全國看似一盤棋，但只要脫離了其視線，官員們就呈現體制性懈怠，無所作為，逃避責任，欺上瞞下，這實際是一種對唯一權威的消極抗議，也是權力的自我封閉。新冠病毒肺炎的擴散與它有直接關係。因為無人負責，官僚們都不做事，也就白白浪費寶貴的阻截病毒的時間。

同樣，由於坐等上面特別是唯一權威的指令，面對各地紛紛採取封路封市封城措施來防止疫情傳播，儘管明知這種極端做法會給民眾生活造成極大干擾，但在沒有上面明確的指示下，主管部門聽之任之。只有在「封城」的負面效應全面顯現，上面也發話後，主管部門才行動起來，去糾正這種現象。和SARS時期政府的此類回應相比，慢多了，當年SARS各地也曾出現今日的封路封城等「封閉式做法」，但公安交通等主管部門意識到它對抗擊SARS的不利後，迅速制止了它的蔓延，不像如今全面開花。

地方意識打敗全局意識

此次疫情各地「封城」，一個直接的催化劑是武漢，如果說武漢「封城」乃迫不得已，得到上面的同意，這一舉動帶給各地的示範效應就是在自救的藉口下，中央和上面既不會也不可能對自己的「封省」、「封城」、「封村」等追究責任，它激發起了各地原先潛伏的對中央特別是唯一權威的消極反抗，乃至一定程度的地方意識和獨立性要求，借助於這個特殊時機，將之變成積極的以鄰為壑的「封疆割據」。

之前，在中央的壓制下，地方的獨立性和「諸侯意識」根本沒有存在空間，現在在這種特殊情形下被復活，且以一種過度的形式出現，因為地方父母官都知道，此時以保護百姓為由採取這種極端措施上面和中央是不可能怪罪的。這裡有一個示範過程，當第一個「封城」沒事後，接著就會有第二個、第三個封城。此時若不封城，反而會引發當地民眾的不滿，因此，在這個特殊時刻，對地方的權力主體來說，地方意識打敗全局意識，服務於本地利益要高於服務於全局利益。

這種危機時候的做法，雖然不是常態，但卻比常態更能反映人們包括官僚群體的真實動機。民語有，大難來臨各自飛，各掃門前雪，此次各地「封城」有點類似於此。這才是一個更加真實和殘酷的中國，它戳破了全國一盤棋的假象。採取高壓手段完全壓制地方利益，不讓地方有一點自主意識和空間，將政經大權完全壟斷在中央甚至一個人手上，以維持一人權威和政治上的全國一盤棋格局，其負面效果，就是造成一個個封閉的權力空間，並在危機時候以一種劇烈形式反彈，為追求自身利益和安全而完全不顧全局和他人利益，甚至損害他人利益。此乃「新時代」的地方主義以這種曲折方式表達出來。

傳統中國雖然更多強調國家一統，但地方和本土意識也很強，兩者並行不悖地存在於歷史，以為集權能消滅地方意識，是一種錯覺，它只會使權力主體一步步走向封閉，使人們的心靈不是更加開放而是更加向自我孤立，沉積下來演變成一種有分離傾向的本土意識。事實上，因為極權，無論就中國人的總體意識還是國家政治而言，比之前的改革時期，中國不是更加開放，而是進一步封閉。

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