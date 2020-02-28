《水果看人吃》：「咳嗽不能吃橘子、便祕要吃蘋果」是真的嗎？

文：楊淑媚、蔡昆道

一般人對於吃水果，各有自己的看法，但不見得都是正確的知識。了解水果的相關知識，理清了觀念，才能越吃越健康喔。

Myth 1：水果吃起來甜中帶酸，屬於酸性食物？

營養學家告訴我們，日常食物可分為兩大類：

一類是酸性食物，以肉、蛋、米、麵等為代表。 另一類是鹼性食物，主要指蔬菜、水果與奶類。

所以水果是鹼性的。

酸性食物一定是pH小於7.0，鹼性食物一定是pH大於7.0嗎？並不是的，它們所代表的是對人體的作用是相對的，也就是說酸性食物進入人體後，不一定是酸化作用；鹼性食物進入人體後，也不一定是鹼化作用。

我們吃水果時常感覺有酸的味道，但是並不表示他們是酸性食物；酸性口味是因為水果含有機酸，例如檸檬酸、蘋果酸、鉀鹽、酒石酸等。這些有機酸能在體內完全代謝，最後身體中只剩下鉀，所以它們是鹼性食品。

至於像番茄、柑桔類的有機酸（枸櫞酸、抗壞血酸、草酸等），在體內可完全代謝成二氧化碳、水和能量排出體外，所以不會囤積在體內。而鹼性食物如蔬菜、水果與豆類食物，含有豐富的鉀、鈉、鈣、鎂等陽離子，可以抵消過多的酸性成分，維持血液呈弱鹼性的生理狀態，保護體內的生態平衡。

相反的，如果我們偏食雞、鴨、魚、肉等酸性食物，加上快步調、高壓力的社會競爭，會使體內的乳酸代謝物增高。另外，大魚大肉、生猛海鮮，易使體內堆積酸毒，不僅增加了鈣、鎂、鉀等鹼性元素的消耗，引起缺鈣、缺鎂、缺鉀等病症，還會使血液黏度升高、膽固醇沉積在血管壁，引發多種疾病，所以必須注意避免攝取過多大魚大肉。

Myth 2：水果有益身體健康，多多益善？

吃水果必須視體質不同及腸胃狀態不同做適當地攝取。

有些水果不宜一次吃太多，而有些則是不宜空腹食用，應該要依每個人身體狀況的不同，吃不同的水果。

1. 體質不同：寒性體質適合吃溫熱性水果及平性水果，吃多了寒性水果，會造成身體不適。熱性體質適合吃寒涼性水果及平性水果，吃多了溫熱性水果會造成身體不良影響。

2. 腸胃不好的人吃水果要注意：見P.35〈水果治病，一定要吃對時間〉。

3. 本身不宜過食的水果，即使體質適合也不宜一次吃太多：

荔枝，多食會產生燥熱，牙齦腫痛，口乾，鼻子出血。

葡萄，多食會令人煩悶，眼睛乾澀，目滯發暗。

桃子，多食令人有熱。

李子，多食損傷脾胃。

4. 依年齡大小、體質強弱不同，吃的份量亦不同。

5. 有一些人認為空腹吃水果或飯前吃水果有助消化，其實有些食物是不宜空腹食用。

Myth 3：不喜歡吃蔬菜，可以用水果取代？

水果絕對不能取代蔬菜的營養，原因如下：

營養價值不同，如拿菠菜與蘋果比，其胡蘿蔔素高25倍、鈣高18倍、鐵高11倍、磷高8倍；拿菠菜與橘子比，其維生素B2高4倍。

蔬菜更能有效地促進人體吸收蛋白質、碳水化合物和脂肪，如單吃動物蛋白，人體的吸收率為70％；蔬菜加動物蛋白的話，吸收率就高達90％。

蔬菜中植物粗纖維能刺激腸蠕動。

鞏固牙齒，吃蔬菜比吃水果更能鍛鍊咀嚼功能。

Myth 4：火氣大的人不可以吃芒果？

芒果實際上是性平的水果，吃多了不會上火；相反的，還可以止口渴、咽喉乾燥，舉凡聲音沙啞、小便不利者也適合食用，千萬不要被它「熱帶水果之王」的名稱給誤導了，唯獨皮膚較敏感者不宜多吃，吃多了皮膚易發癢。

Myth 5：蘋果能解放便祕之苦？

蘋果中含有鞣酸、有機酸，具有收斂的作用，因此飯後吃可用於治療腹瀉。又因其富含纖維，若於空腹時食用蘋果，則具有通便的功效。所以蘋果既可止腹瀉又可通便，就看是在飯前或飯後吃，兩者效果反應有些不同。

Myth 6：酪梨熱量超高，吃多會發胖？

酪梨是很特別的水果，它含油脂、可通便，而且含植物性蛋白質，能刺激荷爾蒙分泌，可作為女性的滋補物，所以的確會有變胖之疑慮。不過熱量並不高，每100克只有58大卡而已，所以並不是因為它的熱量太高而讓人變胖。另外須注意的是因其含油脂，所以腹瀉及膽囊切除者不宜食用。

酪梨之熱量及營養成分（100g）：

熱量：58 kcal

水分：84 g

粗脂肪：0.7 g

碳水化合物：13.5 g

維生素A效力：64.2 RE

維生素C：12 mg

鉀：190 mg

鈣：8 mg

鐵：0.4 mg

Myth 7：腎臟病患禁吃水果？

腎衰竭的病人必須提防鉀離子過高，因鉀離子無法由嚴重損壞的腎臟排出，會引起「高鉀血症」，可能造成手指麻痺、疲倦、四肢無力、胸口悶、舌頭僵硬、說話困難，失去知覺、嚴重時心律不整或心臟停止。而水果中有一些含鉀量是很高的，如果吃太多是不行的。（其餘含鉀量不高的水果可適量食用，腎臟病患並不是禁吃所有水果。）

高鉀水果排行榜（水果：含鉀量mg/100g）：

龍眼乾：1300

紅棗：597

榴槤：420

釋迦：390

桃子：300

香蕉：290

奇異果：290

桑椹：271

龍眼：260

梅子：240

Myth 8：咳嗽時不能吃橘子是因為橘子太冷？

橘子屬於橙柑桔類，一般能化痰順氣，但為何當咳嗽時，我們卻被告誡不能吃橘子？道理是橘子會增加呼吸道分泌，促使痰涎排出，但痰涎增加多時，我們會本能地多咳幾聲，所以才造成橙柑桔越吃越咳的假象。熱咳（咳痰、痰濃、帶口乾者）最宜吃橙柑桔，既袪痰下氣又清熱生津；而寒咳（喉嚨癢、痰色白、痰稀水）則須避免，以免喉嚨越吃越癢。所以咳痰，痰微黃或痰黃時，可以吃橘子來化痰順氣。而寒咳、乾咳或久咳則較不宜吃橘子。

Myth 9：咳嗽可以吃梨子？

梨子自古被尊為「百果之宗」，可以治咳潤肺。可惜大家只知其功效，而忽略其性味是否適合自己的體質。梨子能清心潤肺，但它性質帶寒，體質虛寒、寒咳者不宜生吃，若隔水蒸過，或者放入煮湯，或與藥材清燉就可食用。

梨子不適合因風寒所引起的感冒咳嗽。可用梨子治咳的時機，應為單純性的咳嗽，而非感冒所致，症狀多半為長期性輕微的咳嗽，但卻又不易痊癒，只有在咳個幾聲，痰量也不多的情況下，才能食用梨子來止咳。

Myth 10：多吃富含維他命C的水果可以治療感冒？

維他命C的確可以預防感冒，增強抵抗力。不過並沒有直接治療感冒的效果，一旦感冒了，它可以舒緩感冒的症狀，使身體舒服一些。

維他命C的功效有：

預防感冒，增加抵抗力

對預防牙齦出血有幫助

降低血中膽固醇

預防亞硝酸胺（致癌物）的形成

幫助手術後的恢復

預防壞血病

降低靜脈血栓的發生率

維他命C水果排行榜（水果：維他命C mg/100g）：

釋迦：99

香吉士：92

龍眼：88

奇異果：87

番石榴：81

木瓜：74

榴槤：66

草莓：66

柚子：52

桑椹：51

相關書摘 ▶《水果看人吃》：吃水果餐減重？有些水果空腹吃可能傷身體

書籍介紹

《水果看人吃：你的體質適合吃水果嗎？了解體質，遠離致病的水果地雷》，時報文化出版

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作者：楊淑媚、蔡昆道

大家都說吃水果好健康，多吃水果營養才均衡，但事實上，如果你不了解自己的體質，吃了不應該吃的水果，可能反而會造成脂肪肝、便祕、筋骨痠痛、腹瀉、牙齦腫脹等症狀與不適……

水果看體質吃，也看時間吃，網路謠言百百款，聽醫師說的才正確！暢銷健康書作家楊淑媚、蔡坤道醫師，結合中西醫學經歷，教你用體質自我評測表測出體質，搭配40種寒涼溫熱平性水果、25種常見疾病症狀，找出自己最適合吃的水果，吃對了才健康！

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航