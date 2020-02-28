《水果看人吃》：吃水果餐減重？有些水果空腹吃可能傷身體

文：楊淑媚、蔡昆道

注意！有些水果空腹食用傷身體

雖然水果對人體健康極為有益，不但有些人會當作正餐，甚至常見想瘦身的人更會以水果代替三餐，因而時常空腹食用水果。然而，有些水果並不適合在空腹的狀態下進食。

不適合空腹食用的水果如：

柿子：柿子含有較多的單寧酸，可從其澀味得知，它能使消化道痙攣而產生腹痛及消化不良。

番茄：番茄中含有大量的膠質、柿膠酚等物質，這些物質能和胃酸發生化學反應，並凝結成不易溶解的塊狀物而堵住胃的出口，使胃內壓力升高，造成胃的擴張，進而使胃脹痛。

荔枝、甘蔗：空腹吃太多荔枝會使果糖上升，需要依賴肝臟中的「轉化酶」將其轉化為葡萄糖，因此若於飯前過量食用荔枝，易使轉化不及而有高滲性昏迷的危險，稱之為「荔枝病」。而甘蔗所含果糖偏高，也不宜飯前過量食用。空腹時吃甘蔗也會因體內突然滲入過量高糖分，而發生「高滲性昏迷」，一般會產生頭暈的現象。

山楂、橘子：含有大量的有機酸，如果酸、山楂酸，因此空腹食用不僅會導致噯氣、反酸，甚至加重胃炎、胃潰瘍等胃病。橘子含有大量糖分和有機酸，空腹時吃橘子，會刺激胃黏膜。

香蕉：含有較多的鎂元素，若空腹時用時易讓血液中的含鎂量遽升，破壞人體血液中的鈣、鎂比例而產生失衡，會抑制心血管的作用。

不能和水果一起吃的飲食禁忌

許多食物都有飲食的宜忌，除了依據體質、身體狀況來區分之外，有些食物若是隨意搭配食用，也可能在體內產生意想不到的副作用。

柚子、葡萄柚 vs. 藥物：柚子、葡萄柚不可與一些藥物同食，包括心絞痛藥、高血壓藥、降血脂藥、鎮靜劑、抗組織胺等藥物，否則會使藥物血中濃度上升造成危險，最好能相隔2小時服用才安全。這是因為葡萄柚含芙喃香豆素（furanocoumarin），會影響肝臟代謝酵素P450系統，使代謝速度變慢。

橘子 vs. 白蘿蔔：橘子禁止與白蘿蔔、牛奶一同進食，因蘿蔔食後，會在人體產生硫酸鹽，經代謝之後更會製造出抑制甲狀腺作用的物質，而橘子中所含的類黃酮物質與此物質一同作用後，容易導致甲狀腺腫。

橘子 vs. 牛奶：橘子所含的成分會使牛奶凝固，影響胃的消化吸收，因此不宜在進食白蘿蔔或牛奶後，立刻食用橘子，以免造成不適。最好能相隔2小時服用才安全。

芒果 vs. 大蒜等辛辣物：芒果不可和大蒜等辛辣物同食，否則皮膚容易過敏。這是因為芒果含過敏成分：單烴基苯、二烴基苯、醛酸。

柿子 vs. 地瓜：柿子不可和地瓜同食，地瓜富含澱粉會使胃酸升高，亦會和柿子的單寧酸結合成不易溶解的硬塊。

柿子 vs. 海鮮：柿子不可和海鮮同食，柿子的單寧酸和高鈣的海鮮亦是容易和胃酸結合成不易溶解的硬塊。

榴槤 vs. 酒：飲酒前或飲酒後不宜吃榴槤，以免引起腸胃不適及酒醉。這是因為榴槤含有硫的化合物，使乙醛脫氫酶活性降低70%以上，酒精無法被代謝。

大棗（紅棗．黑棗） vs. 洋蔥、大蒜：不可與洋蔥、大蒜同食，否則會發生頭部不適的現象。

甜瓜 vs. 田螺：文獻記載甜瓜不可與田螺同食，否則會引起腹脹不適。

桑椹 vs. 韭菜：桑椹與韭菜同食會引起腹痛下痢。

桃子 vs. 鱉：據文獻記載，桃子不可與鱉同食，否則會引起胃痛。

李子 vs. 禽肉、蜂蜜：據文獻記載，李子不可和雀肉、雞肉、雞蛋、鴨肉、鴨蛋同食，否則會損害人體五臟。

水果不甜就可以多吃嗎？

水果甜度不等於熱量，水果甜度也不等於升糖指數（GI）。

有的人認為想減肥吃甜度不高的水果，熱量就會比較低，所以就放心大膽的吃。結果飯後吃，正餐之間也吃，但其實吃起來不甜的水果，也可能含有很高的糖分，過度攝取就可能導致血糖跟體重直線上升。

其實，水果並不是愈不甜就熱量愈低。這是因為水果的糖分可以分為三大種類：果糖、蔗糖及葡萄糖，這三種糖類每公克的熱量都約4大卡。糖量高確實代表熱量高，但水果的甜度不等於熱量，吃進嘴中的口感不一定會與熱量成正比。因為會影響水果在味覺上甜度的關鍵，是糖類的比例。

三種糖類中，果糖會讓人覺得最甜，蔗糖第二，葡萄糖則最弱。假若以糖量都是5公克的兩顆水果來看，熱量都是20大卡，果糖4公克、葡萄糖1公克的水果，就會比果糖1公克、葡萄糖4公克讓人覺得甜。

選對水果，吃對份量不但可以養出易瘦體質，還可以減低三高的危險。想要減肥的人，建議一天吃2到3份的量（一份約一個拳頭），芒果、榴槤和香蕉等就要避免，因為一顆芒果就等於一天建議的進食量，糖分含量過高。想要降血糖，就要避免高GI的熟香蕉跟木瓜，多攝取低GI的水果，像是檸檬或百香果。

百香果維生素A比木瓜高4倍，具有抗氧化、防癌等功效，帶籽吃百香果的含醣量並不高，反而是高膳食纖維的水果。

GI值的定義

GI值是以食用純葡萄糖（pure glucose）100公克後2小時內的血糖增加值為基準（GI值=100），其他食物則以食用後2小時內血糖增加值與食用純葡萄糖的血糖增加值作比較得到的升糖指數。

升糖指數越高的食物，食用後越容易使血糖升高，促使胰島素分泌增加，一般含糖分較高或是消化吸收快的水果如西瓜、芒果、鳳梨、香蕉、荔枝、龍眼等升糖指數較高，而含纖維質較多的水果如蕃茄、葡萄柚、芭樂，升糖指數較低。

相關書摘 ▶《水果看人吃》：「咳嗽不能吃橘子、便祕要吃蘋果」是真的嗎？

書籍介紹

《水果看人吃：你的體質適合吃水果嗎？了解體質，遠離致病的水果地雷》，時報文化出版

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作者：楊淑媚、蔡昆道

大家都說吃水果好健康，多吃水果營養才均衡，但事實上，如果你不了解自己的體質，吃了不應該吃的水果，可能反而會造成脂肪肝、便祕、筋骨痠痛、腹瀉、牙齦腫脹等症狀與不適……

水果看體質吃，也看時間吃，網路謠言百百款，聽醫師說的才正確！暢銷健康書作家楊淑媚、蔡坤道醫師，結合中西醫學經歷，教你用體質自我評測表測出體質，搭配40種寒涼溫熱平性水果、25種常見疾病症狀，找出自己最適合吃的水果，吃對了才健康！

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航