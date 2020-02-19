消毒噴霧別通用！馨朵拉新品防疫更全面

Photo credit:馨朵拉 馨朵拉提醒防疫期間手部清潔的重要，也要注重居家環境的抗菌

武漢肺炎疫情導致全台口罩荒，連醫護人員也必須省著用。日前低調現身臺安醫院捐贈口罩的親子護理品牌「馨朵拉」創辦人張郁馨，受訪時除了表達對醫護人員的感謝，不忘提醒細菌病毒最易附著雙手，務必勤洗手，並且重視居家空間抗菌。

不過人體及環境的消毒可不能「一瓶到底」！很多人會用酒精消毒隨身物品順便清潔手部，但太頻繁使用容易造成皮膚敏弱乾燥甚至脫皮，手部肌膚若出現破損，反而更容易感染！張郁馨表示，人體與物品的抗菌劑最好做出區隔，才能減少對皮膚的負擔。

重視成分安全及居家環境防護的馨朵拉，去年開始研發用於空間抗菌的「次綠寶」，以及可用於嬰幼兒肌膚抗菌的「天然淨」，主張空間和人體的抗菌產品應分開選用。研發歷經一年，推出時適逢疫情非常時期，希望提供更全面、安全的防疫選擇。

人體、居家環境齊抗菌 防疫更全面

除了口罩，現在乾洗手也一罐難求。張郁馨表示，馨朵拉經常收到許多媽媽私訊詢問：「乾洗手能用在寶寶身上嗎？」為了讓媽媽有更安心的選擇，讓張郁馨決心投入研發最適合寶寶使用的抗菌產品。

Photo credit:馨朵拉 我們周遭存在許多看不見的細菌，可能會影響寶寶健康

「天然淨」添加衛福部核可有效雙抗菌成分「繖花醇」、「CHG」及親膚天然植物配方，溫和成分連嬰兒也適用。出門在外沒有水清潔時，可用於寶寶的肌膚及雙手，免於環境不潔而受到威脅。

防疫讓國人重視洗手，張郁馨提醒，手機、門把、滑鼠鍵盤、家具、樓梯扶手等，也非常容易隱藏細菌，但這些清潔卻常被大家忽略！「次綠寶」適合清潔環境、用品及玩具，PH5.5高親膚性，運用在居家空間也不怕造成皮膚負擔。

Photo credit:馨朵拉 馨朵拉新品「天然淨」及「次綠寶」配方溫和，避免造成肌膚負擔

防疫期間人心惶惶，張郁馨呼籲民眾不要過度恐慌，回到家務必先以品質有保證的清潔用品洗手、消毒手機等隨身用品；有空可到空曠戶外曬曬太陽，適當運動及休息不僅可舒緩緊繃心情，也可增強自身免疫力，健康度過疫情！

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