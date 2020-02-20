口罩實名制分配並不「公平」，但擁有更高的效率

文：P.H. Hsieh

有一個檸檬派，兩個人想吃，怎麼分會比較好？看你考慮的是公平還是效率？

如果是考慮名義上的公平，很常見的答案是A切B選，這樣A就會切得很對稱，讓B無從佔便宜。

哪裡來的效率？不就兩個人，一刀分兩塊，拿完走人？

如果A愛吃（相對需要）餅皮，B愛吃內餡，兩個人對這塊檸檬派的喜好程度就不一樣，或許切成下列圖片的形狀，一個有比較多的餅皮，一個有比較多的內餡，對這兩個人來說才是各取所需。

對A跟B來說，比起各自擁有等比例半片檸檬派，新的切法讓兩個人的滿意度更高了，所以他們理應會對新的結果感到更滿意，整體的效率因此提升了。對他們來說這樣或許更「公平」。

口罩購買實名制之後，現在看到的分配方法大概是，包含醫護人員在內，有特殊需求的人員可以有每日一片的配額，一般民眾則是七天可以買兩片。聽起來並不公平，但可能擁有更高的效率。

如果說，餅皮是擁有口罩而產生的安全感，內餡是實際戴上口罩的防護效果。

比較起染病（不只是武漢肺炎，還有流感等傳染病）的風險，讓醫護人員拿到多一點的內餡，並且盡可能的滿足民眾因為不安全感而想要擁有口罩的需求。

如果這塊檸檬派直接給A或B切，因為彼此不一定了解對方的偏好，不一定可以得到這個結果。正因如此，或許我們需要一個跳脫主觀看法的第三者來擔任分配者，客觀評量雙方的需求緊急程度，決定怎麼下刀。

以現在檸檬派的大小，會讓A跟B對於目前的切法感到不滿意，希望未來檸檬派可以如期變得更大片。或許在那個時候，因為供給已經滿足需求，怎麼切大家都很滿意。

市場經濟的信奉者或許對以上的觀點嗤之以鼻，他們定會直言，直接讓價格運作就好，真正需要的人自然會拿到口罩。

讓價格運作，讓看不見的手（Invisible hand）去操盤，自然會有最佳均衡產生。這個概念來自於完全競爭市場的經常看見的結果，而對於價格或數量的干預都會導致整個社會產生無謂損失（Deadweight loss）。

或許，在現行的價格機制下，價格並無法確實反映每個人對染病風險的正確判斷，因而產生不同往常的市場需求，這可能會導致交易行為出現負外部性，產生即便是無干預市場達成的均衡狀態，整體社會福利比較少的狀況。

更何況，我國並非封閉的經濟體，而是自由貿易國家，如果僅是價高者得，一般情況下的進口國在現今的環境下亦有可能會成為出口國。

政府介入市場，時好時壞，大部分時候可能都是壞的，但這次，或許還不錯。

本文經P.H. Hsieh授權轉載，原文發表於此

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