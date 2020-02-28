《終結漏尿的鍛鍊法》：女人懷孕、生產、停經、老化，都可能讓骨盆底肌群受傷

文：山田典子

膀胱變形

如果是透過施加腹壓來排尿，那麼共同完成這項作業的又是不一樣的肌肉了。我在此先跟各位聲明，這個小便方式並不正確。

首先第一個錯誤是，排尿者本人有「非得努力把尿排出來不可」的意志，在這種情況下會產生腹壓。

腹壓是橫膈膜（分隔胸腔和腹腔的肌肉）朝地面方向施壓的一種作用，只會從上方對膀胱造成壓力。和正確的小便方式不同，膀胱會從上方受到強制擠壓，所以尿道內括約肌會被那股壓力嚇一跳，反而為了不要讓尿液漏出來而努力收縮。不顧膀胱、尿道內括約肌做出的那種反應，本人的意志持續從上方施加腹壓。

最後，尿道內括約肌終究會輸給壓力、排出尿液。尿道外括約肌則因為已經跟隨本人的意志放鬆下來，所以儘管不是出於身體的本意，尿液最終還是會排出來。

從整體來看，無論是對膀胱還是尿道來說，這無疑都是會帶來負擔的錯誤小便方式。

接著，讓我們將膀胱、尿道和兩條尿道括約肌的相互合作，以及與腹壓之間的關係圖像化吧！請各位看看以下的氣球照片。

Photo Credit：台灣東販

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氣球代表已經積滿尿液的膀胱，用來把空氣吹進氣球的細窄部分是尿道。在尿道上下兩側，被手指按壓的部分則是兩條尿道括約肌。

在照片1～4中，排尿的通道因內、外兩條尿道括約肌放鬆而打開，於是那股想要讓氣球恢復成空無一物大小的力量（逼尿肌的力量），便將尿液（氣球裡的氣體）推擠出來。

尿道內括約肌是由不受本人意志控制、會自行舒張的肌肉所構成，會在膀胱收縮的同時放鬆。

讓尿液在準備好之前不會漏出來的則是尿道外括約肌，這條括約肌可以憑藉意志力用力收縮。也就是說，可以讓人在去廁所之前不會漏尿，等到準備好之後，只要有意識地放鬆力道，尿液就會排出來。

1. 尿道內括約肌和尿道外括約肌皆收縮的狀態。

2. 尿道內括約肌舒張，尿道外括約肌收縮的狀態。尿液受到刻意阻擋。

3. 尿道內括約肌和尿道外括約肌皆舒張的狀態。正在藉由逼尿肌的力量排尿。

4. 因為是藉由逼尿肌的力量小便，所以膀胱會在保持圓形的狀態下逐漸縮小，不會變形。

一如照片所示，膀胱（氣球）是維持球體的形狀逐漸縮小，沒有變形。這才是正確的小便方式。

照片5～8是施加腹壓將尿液推擠出來的示意圖。

所謂腹壓是橫膈膜所帶來的壓力，也就是從橫膈膜往下施加的力道（從上方往下壓的手掌）。

施加在膀胱上的力道也是由上而下。各位應該可從照片中看出膀胱被擠壓成橢圓形了。

由於膀胱不是自然收縮，不均衡的力道會使排尿中的膀胱變形。為了對抗腹壓的力道，尿道內括約肌會收縮以免尿液漏出來（位在相當於尿道內括約肌位置的手）。

儘管如此，尿液最後還是會排出來，完成錯誤的小便方式。

5. 尿道內括約肌和尿道外括約肌皆收縮的狀態。

6. 尿道外括約肌舒張，尿道內括約肌還是收縮的狀態。

7. 腹壓產生，膀胱變形的狀態。

8. 尿液在腹壓下被強制排出。膀胱在變形的狀態下逐漸縮小。

骨盆底肌群也會感受到壓力

那麼，採取錯誤的小便方式會發生什麼事呢？又是哪裡不好，令人困擾？讓我們再確認一次吧！

錯誤的小便是利用腹壓對膀胱施加壓力，強制讓膀胱收縮。這是第一個負擔。以這種形式對膀胱施壓時，膀胱無論如何都無法徹底收縮，因此會出現殘尿感，身體也會感覺很不舒暢。

另外，因為膀胱會被來自上方的壓力壓扁，所以每次小便時膀胱都無法以自然的球體形狀收縮。這是對膀胱造成的第二個負擔。不僅如此，尿道內括約肌儘管處於收縮、不讓尿液通過的狀態，尿液還是會強行通過，因此也會對尿道造成負擔。

再者，利用腹壓強制排尿不只會對膀胱、尿道造成負擔，也會對位於下方的骨盆底肌群垂直施壓。換句話說，也會為骨盆底肌群帶來多餘的負擔。結果，這層層的壓力對骨盆底肌群、尿道、膀胱都造成了負擔，而這份負擔會在長期累積之下引發漏尿。

假使每天都以平均7至8次的次數累積錯誤的小便次數，骨盆底肌群就會持續接受相同次數的傷害，最後招致漏尿的結果。

不僅如此，如果沒有採取適當的解決方法，就這麼放任漏尿問題不管，之後還會發生更讓人困擾的事情。那就是漏便，更嚴重的話甚至還會發生骨盆內臟脫垂（骨盆內的子宮、直腸、膀胱掉落至陰道，從陰道跑出來的症狀）等不適症狀。因此，如何處置錯誤的小便方式，對於人生的品質，也就是今後能否過著自己覺得舒適的生活來說，是非常重要的因素。

對骨盆底肌群造成的其他傷害

會對骨盆底肌群造成負擔的不只有「錯誤的小便」。以女性來說，人生當中有好幾件事情都意外地會對骨盆底肌群造成負擔，那就是懷孕、生產、停經、老化。

首先是懷孕。隨著懷孕週數的增加，肚子裡的胎兒會逐漸長大。如果是四足步行的動物，逐漸長大的胎兒是受到腹肌的支撐，然而人類是直立步行，因此胎兒比起受到腹肌支撐，更應該說是受到骨盆底肌群支撐才對。

骨盆底肌群必須持續支撐胎兒長達10個月之久。而且，胎兒會從受精卵的階段開始不斷、不斷地長大，也不斷、不斷地變重。在這個過程中，胎兒長得越大，對骨盆底肌群造成的負擔就越大。

接著是生產。從懷孕期間就一直努力到現在的骨盆底肌群將面臨更嚴苛的考驗。在生產的最後過程，子宮頸口會擴張到將近十公分，然後胎兒會通過那裡生出來。

這時，「用力」會有助於胎兒出生，因此做母親的必須很努力地用力。但應該說令人難過嗎？那個「用力」的動作，還有「嬰兒通過」這件事，都會對骨盆底肌群造成很大的負擔，結果使得骨盆底肌群受傷。

另外，骨盆底肌群因為沒有被充分地使用而變得僵硬，所以胎兒出生時會陰部（肛門和外陰部之間的狹窄部分）有時會裂開。為了避免這一點，生產時通常會用剪刀將會陰部剪開，而這麼做也會對骨盆底肌群造成傷害。

不僅如此，有些人還會因為骨盆底肌群的感覺變遲鈍，而一時變得無法排尿。

除此之外，每位女性還會隨著年齡增長，體驗到一件事情，那就是……停經。

和懷孕、生產不同，停經也會為骨盆底肌群帶來不一樣的負擔。

請先讓我說明一下。所謂停經是指卵巢功能低下，女性荷爾蒙（雌激素）濃度下降，月經結束的現象。其中，雌激素具有補強骨盆底肌群的功能。

正因為有補強的功能，所以一旦濃度降低，就會發生骨盆底肌群的厚度變薄、變鬆弛的狀況。

再來，使出最後一擊的是老化。因為老化所產生的肌力下降也會發生在骨盆底肌群上，所以骨盆底肌群也會變得衰弱。

此外也有別的因素會對骨盆底肌群造成負擔。一個是便祕。將堅硬的糞便推擠出來時，會和生產一樣「用力」。如同我在生產篇幅時說明過的，用力會對骨盆底肌群帶來相當大的負擔。經常便祕就會頻繁地「用力」，對骨盆底肌群造成的負擔也就增加了。

另一個因素是肥胖。體重增加會對身體許多部位都帶來負擔，骨盆底肌群要承受的重量也會隨之增加。換句話說，骨盆底肌群的負擔會增大。

儘管背負著這麼多重擔，骨盆底肌群今天還是繼續扮演幕後英雄的角色。骨盆底肌群，辛苦你了。

書籍介紹

《終結漏尿的鍛鍊法：1天蹲10次，2週就能徹底改善！》，台灣東販出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：山田典子

譯者：曹茹蘋

尿並非不可逆的毛病！只要蹲下就好，一天十次，持續兩週。徹底揮別令人在意的煩惱，使身體重返年輕！作者公開自己克服漏尿問題的超有效方法，辦法簡單到不可思議！

其實，漏尿正是因為過去沒有好好鍛練骨盆底肌群所造成的問題。骨盆底肌群雖是我們身體的一部分，卻很少有人會去意識到，甚至是對它有所認識。

既然如此，與其做無謂的努力去勉強活動骨盆底肌群，還不如另覓其他途徑。

那就是本書作者自信滿滿地要推薦給大家的超簡單「終結漏尿鍛鍊法」。

Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航