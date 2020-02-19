鑽石公主號下船措施台、日不同調：日本「就地解散」，台灣先送醫、再隔離

COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）持續延燒，我國今（19）日再傳一個確診個案，是日前第19例（曾載過浙江台商的白牌計程車司機）的妹妹，1月27日曾同桌吃飯，目前住院治療中，我國確診個案也來到23例。而目前停靠在日本外海的郵輪「鑽石公主號」，船上感染人數持續增加，我國昨日將其列為「一級感染區」，將派包機將船上的感染乘客接回。

中央流行疫情指揮中心今日公布，目前我國一共有23個確診個案，其中1名死亡，其餘個案病況穩定。針對第19例確診個案家庭群聚事件，截至目前已採檢217名接觸者，其中4人確診（包括個案母親、弟弟、外甥女婿，還新增個案妹妹為23例），另外189人陰性，還有24人檢驗中。

而鑽石公主號今日開放首批約500位檢驗結果為陰性的人員下船，其中包括5位台籍人士，由外交部人員送至旅館安置，等待包機。中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，原定19日以包機方式接回鑽石公主號，但外交部還需向日方申請停航等事宜，最樂觀的返國時間點將落在21日下午，但尚未得到正式回覆。

何啟功說明，安排飛機飛到台灣，方式和武漢包機類似，但由於鑽石公主號列入一級感染區，屬於高風險環境，為了防疫嚴密考量，所有從鑽石公主號接回國內的國人，必須再隔離14天。初步規劃抵台後將先送至醫院，做2次的篩檢，若2次篩檢都是陰性，才會轉到武漢包機的檢疫所。

指揮官陳時中表示，日本的標準是，下船前檢驗結果為陰性就讓他「自由行走」，但我方考量風險還是高的，才有別的安排。

目前鑽石公主號船上一共有24位台籍人士，除了4位先前驗出確診感染武漢肺炎外，另外新增1名台籍人士確診，其餘共19人等著回來。但據外交部了解，船上有些乘客有不只一本護照，雖是持他國護照到日本旅遊，但也有台灣護照，也表達想回台的意願，返台人數可能會再增加。

何啟功也強調表示，原則上只要有台灣護照，有台灣國籍，希望藉由包機回來，將一併處理。何啟功說，包機將有148個位子，隨行1位醫師，3位護理人員，醫師和護理人員坐在隔離區塊，其他返國人員一人坐一排沒有問題。但也預留空間，若有症狀或需緊急處理的時刻。班機將從桃園出發，可能飛往羽田機場。

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因應日本的確診案例持續增加，陳時中也表示，正在考慮對日本的旅遊是否升級，但針對自日本返國的旅客，目前尚未有進一步的檢疫要求。目前我國對於日本的國際疫情建議等級為一級（注意，提醒遵守當地的一般預防措施），泰國也為一級；新加坡為二級（警示，對當地採取加強防護）；中國、香港、澳門則為三級（警告，避免至當地所有非必要旅遊）。

依據中國衛生健康委員會資料，截至18日24時為止，中國全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診7萬4185例，較前日新增1749例，新增死亡病例136例，死亡人數累計為2004例。湖北省新增病例數持平，其餘省市增幅趨緩。

指揮中心進一步表示，國際間累計951例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以日本鑽石公主號531例（日本勞動省18日資料為542例）為高、新加坡81例、香港62例、日本59例及泰國35例為多。病例中4例死亡，為法國、日本、香港及菲律賓各1例。全球已逾72國實施中國旅遊限制措施。

下周開學，全台各校請假、畢旅如何實施？

而下周即將開學，指揮官陳時中特別呼籲大家勤洗手，注意咳嗽禮節，特別請教育部展開環境清潔與消毒作業，也請交通部責成大眾運輸，加強車廂通風，把手消毒。

指揮中心表示，環保署將與教育部合作，由各地方環保局負責全國4000所高中（含）以下學校及公立幼兒園周邊之公共環境，及寒假期間開放使用之公共空間設施消毒作業，包括川堂、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施等，預計將於2月23日前全數消毒完畢。

陳時中表示，並不要求學生上課配戴口罩，師生在教學空間內應維持良好通風，落實環境消毒及清潔，個人應保持良好衛生習慣，勤洗手、遵守咳嗽禮節，若身體不適請在家休息；至於請假相關配套方案，待專家會議討論後公布。

教育部今天也公布「因應嚴重特殊傳染性肺炎高級中等以下學校及教保服務機構校外教學應行注意事項」，校外教學等活動，原則由各校依原來的行事曆自行決定，活動中為維護學生及幼兒健康，旅遊當中的車輛及寢室安排「以車代班」，以同車同寢室、不跨車及不換車為原則。

核稿編輯：楊士範