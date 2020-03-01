《把太陽系帶到你眼前》：大氣100％是氧、地底一片汪洋，木衛二「歐羅巴」有生命？

文：馬克斯・尚恩（Marcus Chown）

木衛二：Europa（歐羅巴）

軌道特徵

與木星的距離：66萬4,000～67萬8,000公里

公轉週期：3.55個地球日

自轉週期：3.55個地球日

公轉速度：13.6～13.9公里／秒

軌道離心率：0.0101

軌道傾角：0.47度

轉軸傾角：0.1度

物理特徵

直徑：3,122公里／地球0.25倍

質量：4,800萬兆公噸／地球0.01倍

體積：159億立方公里／地球0.02倍

表面重力：地球0.134倍

脫離速度：2.026公里／秒

表面溫度：凱氏50～125度／攝氏-223～-148度

平均密度：3.02公克／立方公分

大氣組成

氧：100％

Photo Credit: 大是文化

太陽系最大的溜冰場

這顆衛星很光滑，非常非常的光滑。站在一個距離之外來看，木衛二就像撞球桌上的白色母球。如果現在你手上有這樣的球，請你拿起筆在上面亂畫一通，那如果今天也把木衛二縮小到和你手上的那顆撞球一樣大，原來這顆衛星的表面起伏將不會超過那層墨水的高度。木衛二上面沒有山丘，沒有凹谷，甚至幾乎看不到隕石坑！因此，木衛二可以說是太陽系最大的溜冰場。

這顆木星的冰衛星，公轉週期大約是3.6天，而且是4顆伽利略衛星中，離木星次近的一顆。雖然從遠處看來，它似乎只是一顆沒什麼變化而平凡的天體，但如果靠得夠近看，將會發現一個意想不到的世界。事實上，木衛二是繼火星之後，太陽系中最引人入勝的地方。

Photo Credit: 大是文化

地底汪洋一片，深達100公里

1979年，發生了一件令人興奮的事。由NASA的航海家2號探測船傳回來的影像中，顯示木衛二的表面實際上布滿了巨大的網絡，這些網絡是由錯綜複雜的裂縫和山脊所組成。最大的問題是，為什麼會這樣？

不久之後，伽利略號探測船傳回的影像呈現更多細節，同樣看到木衛二破碎的表面。這些位於衛星北極醒目的表面，顯示曾經有破碎的冰層，甚至在來不及重新凝結之前就漂流開來。對於很多行星科學家來說，這麼多相似的現象已經不是巧合了，如果這些現象確實發生在木衛二上，就暗示著底下擁有一片海洋。

截至目前為止，人類唯一知道有海洋的地方，就只有地球。所以可以想像對於行星科學家來說，期待木衛二上面有水是一件多麼快樂的事情。但木衛二真的有一片地下海洋嗎？

木衛二繞行木星的軌道距離只比木衛一遠一點而已，木星造成的潮汐效應，使得木衛一內部的岩石呈現熔融狀態，而這個效應應該也會融化木衛二深層的冰。從NASA伽利略號探測船得到的數據，顯示木衛二的地殼和內部有著不同的旋轉速度，這也是地殼漂浮在流體上的間接證據。

所有的跡象都顯示木衛二在冰質地殼下，有一片海洋。這片海洋則可能深達100公里，如果真的是如此，那將會是太陽系內最大的海洋。海洋的存在將大幅提升生命存在的機會。

Photo Credit: 大是文化

尋找永不見天日的海洋生命？

1982年，亞瑟・克拉克的小說《2001太空漫遊》中，有一則對人類廣播的訊息：「這個世界都是你們的，除了歐羅巴……嚴禁企圖降落！」外星人將木星和木衛二變成一個小型太陽系，目的是什麼呢？真正的原因是，他們為了保護剛在木衛二上萌芽的生命。

克拉克的科幻小說很多地方都有事實的根據，也正確說出木衛二上嚴苛環境中，可能有生命存在。而且這些生命需要陽光和熱將冰融化，才能結束冰河時期並進行演化。

1977年的一項發現，更是提供一項樂觀的證據，能夠讓生命出現或寄居在木衛二上。這個發現是在地球的海床上，由美國海洋學教授羅伯・巴拉德（Robert Ballard）帶領的探勘小組，發現非常高溫的海底熱噴泉中富含礦物。在這熱泉旁邊，則有一個自給自足的小型生態系統，其中主要的生物是細菌，以及和手臂一樣長的巨型管蠕蟲。

如果生命在這個永不見天日的地方，可以繁衍得如此旺盛，那在木衛二陽光無法到達的底層海洋中，會不會也有生命存在？

雖然希望很高，但是經費卻達不到目標。NASA曾經預計要在2020年時，發射繞行木衛二的人造衛星，但目前為止，依然沒有足夠的經費。（編按：NASA和歐洲太空總署於2017年宣布，兩機構將合作「木衛二聯合任務」，在2025年左右發射登陸器。）這個想法主要是要製作這顆冰衛星的地圖，然後測量海洋的寬度。同時也會偵測表面所含的碳分子，因為碳分子是一種組成生命的必要條件。

當然，如果真要確定木衛二上是否有生命存在，人類可能必須派遣機器鑽入冰質地殼底下，然後再放出機械潛水艇進行探勘調查。

相關書摘 ▶《把太陽系帶到你眼前》：有河流、海洋、大氣層，超像地球的土衛六「泰坦」

書籍介紹

本文摘錄自《把太陽系帶到你眼前：最尖端科技、獵取最真實影像，匯集最頂尖天文機構全球唯一鉅作》，大是文化出版

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作者：馬克斯・尚恩（Marcus Chown）

譯者：藍仕豪

人類最新科技所能拍到的最真實影像，

全球唯一全部照片的太陽與星球寫真。

美國太空總署（NASA）、歐洲太空總署（ESA）、

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等全球頂尖天文機構通力合作提供。

我們終於——

可以用眼睛直視太陽、知道哪個行星一天才10小時、星球未必是圓的、人類可能移民哪些星球、「愛神」撞上地球時咱們連10秒鐘的逃命時間都沒有……

太陽系，顧名思義就是由太陽重力所主導，聚集形成的一個天體系統。

八大行星（咦？不是九大嗎？）——四塊岩石、四團氣體——由距離太陽最近算起，

最前面是四顆岩石行星：水星、金星、地球、火星；

距離較遠的後面四顆是氣態巨行星：木星、土星、天王星、海王星；

至於在這兩群星之間的，是一大群繞行太陽的岩石塊。

這些行星跟你的生活很遙遠嗎？一點也不。本書讓你知道，

太陽系絕非闇黑無界，而是絢麗多彩，激發了文學與藝術無盡想像力。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航