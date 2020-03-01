《把太陽系帶到你眼前》：有河流、海洋、大氣層，超像地球的土衛六「泰坦」

文：馬克斯・尚恩（Marcus Chown）

土衛六：Titan（泰坦）

軌道特徵

與土星的距離：118萬～125萬公里

公轉週期：15.88個地球日

自轉週期：15.95個地球日

公轉速度：5.4～5.8公里／秒

軌道離心率：0.0292

軌道傾角：0.35度

轉軸傾角：0度

物理特徵

直徑：5,150公里／地球0.40倍

質量：1.35億兆公噸／地球0.02倍

體積：715億立方公里／地球0.07倍

表面重力：地球0.139倍

脫離速度：2.645公里／秒

表面溫度：凱氏94度／攝氏-179度

平均密度：1.881公克／立方公分

大氣組成

氮：98.4％

甲烷：1.4％

氫：0.2％

Photo Credit: 大是文化

比水星還巨大的衛星

土衛六的大小，在太陽系衛星中排名第二，僅次於木衛三，而且還比水星來得巨大。行星科學家和生物學家都對這顆衛星有高度興趣，尤其它是外太陽系中，唯一有探測船降落過的天體。

有河流、有海洋，超像地球的景色

2005年1月某日，惠更斯號探測船穿越土衛六濃厚的橘色雲霧，將照片傳回母船卡西尼號上。惠更斯號所拍攝的照片，顯示出土衛六和地球有令人驚訝的相似之處：河流從山腰奔流而下，最後從不規則的海岸流入海洋。

由歐洲太空總署製造的惠更斯號，靠著所攜帶的緩衝物降落。因為沒有人知道惠更斯號降落的地點，會是在固態的地面上還是液態的區域，所以設計成能夠降落在軟質地表，或甚至能夠漂流在液體上的探測船。

當它降落後讓相機環顧四周，發現這個地方並不全然是一個「外星世界」。惠更斯號降落的地點是在一片非常平滑的空地上，這裡有一些大型鵝卵石，不過並不是真的岩石，而是像岩石一樣堅硬的冰。

降落地點看起來就和地球上的三角洲類似，噴湧出的液體形成這些沉積的鵝卵石，因為這個地形在激流中受到撞擊、聚合，所以顯得相當平滑，此外，這些流動的液體在入海時，會像瀑布一樣落下，並且翻滾起泡。

這些就是和我們地球驚人的相似之處。除了這裡的氣溫是冰點以下180度。

Photo Credit: 大是文化

想在土衛六吹皺春水，比登天還難！

在雲霧濃密、橘色昏暗的天空下，木質紋理的堅硬山腰上，有著潺潺的流水聲。因為這裡異常寒冷，所以這些聲音並不是來自我們地球上看到的流水，而是一種更輕的液體。在土衛六上流動的不是水，取而代之的是液態的甲烷和乙烷的混合物。

太陽系中，只有地球能夠讓水三態並存，我們有液態的水，有固態的冰，也有漂浮在空氣中的水分子。但在土衛六上，卻有另外一種東西扮演類似的角色，那就是甲烷和乙烷。在這顆天體上的甲烷和乙烷，有的是以固體呈現，有的則是氣體或液體。我們熟知的水在這個地方，已經寒冷到和鋼鐵一樣堅硬。

在土衛六上，有著由更輕的液體——甲烷和乙烷所形成的海洋、湖泊。當這些液體蒸發後，會重新凝聚而形成雨和雪。由於這顆衛星重力較弱，所以會讓濃厚大氣之中的甲烷和乙烷形成巨大的雪花，並且緩慢的飄落到地面。之後，有些變回液態，隨著河流和小溪回到湖泊與海洋中。土衛六是除了地球之外，有這種複雜「水循環」的地方，但事實上是另外一種取代水的物質。

不過奇怪的地方是，土衛六上的海洋沒有波紋。從卡西尼號發出所接收回來的雷達影像顯示，這些海洋幾乎是平滑的液面。在土衛六北半球的安大略湖（Ontario Lacus），以100公尺寬的表面上來看，起伏高度少於數公分。一般相信這是因為液態甲烷和乙烷混合物的黏性比水高，而且在這個極為寒冷的星球上，風弱到無法將海面吹皺。所以，如果想要在這顆衛星上舉辦風浪運動，那絕對會嚴重虧本。

Photo Credit: 大是文化

這顆衛星最像地球，但有生命嗎？

1980年11月12日，當航海家1號飛入土星系統，並將它的相機對準這顆巨大的衛星，得到了一個憂喜參半的結果。失望的原因是，這顆巨大的衛星被濃厚的大氣覆蓋，無法看到它的表面；而高興的地方在於它是一顆在太陽系中，少數大氣層能夠如此濃厚且神祕的星球。

太陽系少數的大型衛星有大氣層，但這些大氣層的氣體就像薄紗一樣蓋在表面。然而，土衛六的大氣層密度卻是地球的4倍，造成的大氣壓力更是比地球高出一半。

土衛六大氣層的主要成分是氮，該氣體在地球大氣層中含量也高達80％。至於這顆衛星的大氣外圍，則是覆蓋著一層光化學煙霧（Smog，對環境和健康有害的化學品），而這種煙霧類似於聚集在洛杉磯市夜空的氣體。

這種來自海洋蒸發的氣體，就像巫婆的大鍋子一樣，在這裡受到微弱陽光的照射而產生反應。這類的反應可能會產生DNA所需要的基本物質，例如胺基酸，最後這些物質會再落回土衛六的表面，形成一片具有黏性的覆蓋物。

有了含氮的大氣層和一鍋生物化學物質的湯，土衛六就像45億5,000萬年前，在行星空間中最寒冷且原始的地球。我們不禁要問：那這裡有生命嗎？

Photo Credit: 大是文化

攝氏零下180度的世界，充滿有機物質

1983年，英國作家詹姆斯・霍根（James Hogan，1941～2010）的小說《造物者的律法》（Code of the Lifemaker）中，描述早在人類出現的一百多萬年前，有一架外星太空船迫降在土衛六。這艘太空船因為失靈，竟然在土衛六上散播有缺陷的機械有機體，之後，這些生物快速演化。此時，地球上的人類已經進入21世紀，並且也在土衛六上建立起文明。

事實也出乎意料之外的相似，因為土衛六上對於生命的出現和演化時所需要的所有物質，確實是一應俱全。唯一的問題，是這顆衛星上的溫度低到令人窒息：零下180度。在這個溫度中，化學反應像蝸牛在爬一樣，非常緩慢，雖然土衛六可能正在形成它自己的生物圈，但由於缺乏溫暖的環境讓生物演化，因此要形成這樣的生物圈，可能得花上比宇宙存在年齡更久的時間。

然而，在數十億年後，情況可能會有戲劇化的轉變。當太陽把內部的氫燃料消耗殆盡後，會逐漸變成紅巨星，而那時所散發出來的熱能會是現在的1萬倍。當熱能把土衛六從永恆的冰封中解放時，這裡可能就是生物的天堂。

相關書摘 ▶《把太陽系帶到你眼前》：大氣100％是氧、地底一片汪洋，木衛二「歐羅巴」有生命？

書籍介紹

本文摘錄自《把太陽系帶到你眼前：最尖端科技、獵取最真實影像，匯集最頂尖天文機構全球唯一鉅作》，大是文化出版

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作者：馬克斯・尚恩（Marcus Chown）

譯者：藍仕豪

人類最新科技所能拍到的最真實影像，

全球唯一全部照片的太陽與星球寫真。

美國太空總署（NASA）、歐洲太空總署（ESA）、

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等全球頂尖天文機構通力合作提供。

我們終於——

可以用眼睛直視太陽、知道哪個行星一天才10小時、星球未必是圓的、人類可能移民哪些星球、「愛神」撞上地球時咱們連10秒鐘的逃命時間都沒有……

太陽系，顧名思義就是由太陽重力所主導，聚集形成的一個天體系統。

八大行星（咦？不是九大嗎？）——四塊岩石、四團氣體——由距離太陽最近算起，

最前面是四顆岩石行星：水星、金星、地球、火星；

距離較遠的後面四顆是氣態巨行星：木星、土星、天王星、海王星；

至於在這兩群星之間的，是一大群繞行太陽的岩石塊。

這些行星跟你的生活很遙遠嗎？一點也不。本書讓你知道，

太陽系絕非闇黑無界，而是絢麗多彩，激發了文學與藝術無盡想像力。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航