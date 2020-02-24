失去中國魂的國民黨，在紅綠兩大強敵奪取話語權之下如此彆扭

自總統大選後，不少深藍民眾抱怨中共為何不幫國民黨？

當我聽到有人抱怨此問題時，我對深藍陣營有此反應不表意外，但卻失望，筆者想：共產黨已經對沒消滅國民黨已經感到憤憤不平了，為何有理由需要幫助昔日的死對頭？

老實講，共產黨其實最希望喊中華民國的國民黨和泛藍陣營消失，讓台灣不再有中華民國的聲音。可惜這是目前藍軍人士不敢承認的事實。

還一昧認為中共是個可靠的孿生兄弟。

其實中共自改革開放後，藍軍的立場逐漸鬆動，甚至早年喊反共最大聲的人，紛紛靠向共產黨。其實根本原因在於中共有錢了。

因為早年親共的紅統人士，大多數是學者、覺青，基本上是知識份子，因為他們對於馬克斯主義有保持一定的幻想。不過中共改革開放後，反倒成了政界、商界的人成了紅統份子，且多數的人是國民黨的高層人士。然而更讓此事變本加厲的推手，其實就是綠營的「去中國化政策」，讓許許多多藍軍人士覺得在台灣被欺負，反倒更加靠向中共。

其實就他們心裡認為，中共可以跟他們稱兄道弟，一起共同對付台獨份子，就只因為中共與國民黨有相同的目標，也就是「中國」的國家認同，藍營人士更毫無知覺的將中國正統話語權的拱手讓給中共。

久而久之，許多藍營人士自己也跟著被扭曲⋯⋯。

其中最為嚴重的是，許多藍營人士已經認為北京是「中央」了，甚至批判某些反對中共體制統一（一國兩制）的人們為「華獨」「獨台」份子。

不過這些觀念其實在中華民國憲法下是完全不合邏輯的，因為在中華民國體制之下，先從中國獨立出去的是北京（北平），且中共至今不接受中華民國的憲政體制的「中國統一」，所以真正搞「華獨」「京獨」「獨陸」的是中共，台灣反倒從未搞過獨立。

在這些藍營人士長期立場錯亂，外加綠營的去中國化教育，更變本加厲讓立場錯亂的人們，信仰靠向中共，邏輯也被綠營的思維帶著走。

Photo Credit: 中央社 國民黨15日召開中常會討論總統大選後黨主席請辭一案，數名青年黨員在中央黨部大廳高舉「清黨 反紅統」看板抗議，與黨工、保全發生衝突。 中央社記者林俊耀攝 109年1月15日

我舉兩個例子，相信許多人能更了解以上意思：

一、許多人說台灣年輕人沒有國家觀念，但筆者認識一些前輩，號稱國民黨、中華民國支持者，他們如同這些年輕人一樣沒有國家觀念。

因為他們經常不經意的稱呼對岸為「中國」，有時還說我們兩國統一甚至是說台灣要回歸祖國。如果稍有一些歷史認知的人，就會知道台灣與大陸並非兩國關係，台灣也早在1945年9月12日回歸中國。反倒長期的國家意識錯亂造就紅中帶綠的思想。

二、筆者曾招待一名澳門人陳山姆到台中遊玩，他是一名很深藍的澳門人，也對中華民國跟中國國民黨抱有希望。但到了台中某國民黨黨部，國民黨人對香港反送中的態度，令這位澳門人吃驚。

因為他看到的國民黨人士，不斷幫中共說話，也對香港抗爭事件抱持反對態度，跟他想像的國民黨已經差距十萬八千里了。

在他心中，國民黨更應該是支持香港抗爭，推動香港回歸中華民國的運動，結果國民黨因太陽花的陰影，導致這名澳門朋友極度失望。筆者相信，對如現今國民黨失望的港澳或海外同胞，絕對不只是這位陳山姆一人。

從以上案例可以知道，現在國民黨遭受民進黨攻擊時，經常被打得鼻青臉腫。甚至為了純粹反民進黨，明顯成了為了反對而反對，以唱反調為傲的政黨。

國民黨也因此失去中國魂，給了中共奪取「中國正統」話語權的機會，在台灣也不敢大聲表示自己中華民國才是正統中國。在紅綠兩大強敵奪取話語權之下，讓國民黨看起來如此彆扭。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航